https://ria.ru/20201016/vospitanie-1580173471.html

Мать придумала "банку боли" для воспитания детей и прославилась в Сети

Жительница Сингапура придумала, как воспитать троих детей без ругани и рукоприкладства, и восхитила других родителей. Своим методом она поделилась на странице в РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T17:42

2020-10-16T17:42

2020-10-16T20:43

сингапур (страна)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/148039/72/1480397249_0:0:4557:2563_1400x0_80_0_0_ddc74dc918a09c421b8296f13c3b6012.jpg

<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. </strong>Жительница <a href="http://ria.ru/location_Singapore_2/" target="_blank" data-auto="true">Сингапура</a> придумала, как воспитать троих детей без ругани и рукоприкладства, и восхитила других родителей. Своим методом она поделилась на странице в фейсбуке. Леза Кленк разместила пост о своих методах воспитания детей, суть которых сводится к системе штрафов и поощрений. Женщина призналась, что не любит кричать на детей и никогда не поднимает на них руку. При этом она подчеркнула, что правила обязательны для всех ее детей. Кленк сделала "банку боли", в которую дети должны класть часть своих карманных денег за различные проступки. Так, если ребенок будет шуметь с утра или разбудит кого-то до 6:30, ему придется заплатить один сингапурский доллар (около 58 рублей). Во столько же обойдется невыполненное до прогулки или игр домашнее задание. По полдоллара (29 рублей) дети отдают за неповешенное полотенце и прием пищи не за столом, а за каждую брошенную игрушку полагается штраф десять центов (около шести рублей). Собранные штрафы в конце месяца тратятся на семейный ужин в ресторане или другие развлечения. За крупные нарушения мать забирает у детей гаджеты, а если те безобразничают или громко ссорятся, она их отправляет на прогулку на час-два и закрывает дверь в квартиру на это время. При этом Кленк предупреждает, что не стоит назначать слишком жесткие наказания, а список возможных нарушений не должен быть длинным. В этом случае дети не будут испытывать стресс из-за слишком сильного контроля и давления. Подписчики женщины восхитились ее методом воспитания. Они отметили, что "банка боли" приучает детей к ответственности, дисциплине и уважению к окружающим.

https://ria.ru/20201009/tupik-1579084005.html

16

сингапур (страна)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сингапур (страна), общество