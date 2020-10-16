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Мать придумала "банку боли" для воспитания детей и прославилась в Сети
Жительница Сингапура придумала, как воспитать троих детей без ругани и рукоприкладства, и восхитила других родителей. Своим методом она поделилась на странице в РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T17:42
2020-10-16T20:43
сингапур (страна)
общество
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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. </strong>Жительница <a href="http://ria.ru/location_Singapore_2/" target="_blank" data-auto="true">Сингапура</a> придумала, как воспитать троих детей без ругани и рукоприкладства, и восхитила других родителей. Своим методом она поделилась на странице в фейсбуке. Леза Кленк разместила пост о своих методах воспитания детей, суть которых сводится к системе штрафов и поощрений. Женщина призналась, что не любит кричать на детей и никогда не поднимает на них руку. При этом она подчеркнула, что правила обязательны для всех ее детей. Кленк сделала "банку боли", в которую дети должны класть часть своих карманных денег за различные проступки. Так, если ребенок будет шуметь с утра или разбудит кого-то до 6:30, ему придется заплатить один сингапурский доллар (около 58 рублей). Во столько же обойдется невыполненное до прогулки или игр домашнее задание. По полдоллара (29 рублей) дети отдают за неповешенное полотенце и прием пищи не за столом, а за каждую брошенную игрушку полагается штраф десять центов (около шести рублей). Собранные штрафы в конце месяца тратятся на семейный ужин в ресторане или другие развлечения. За крупные нарушения мать забирает у детей гаджеты, а если те безобразничают или громко ссорятся, она их отправляет на прогулку на час-два и закрывает дверь в квартиру на это время. При этом Кленк предупреждает, что не стоит назначать слишком жесткие наказания, а список возможных нарушений не должен быть длинным. В этом случае дети не будут испытывать стресс из-за слишком сильного контроля и давления. Подписчики женщины восхитились ее методом воспитания. Они отметили, что "банка боли" приучает детей к ответственности, дисциплине и уважению к окружающим.
https://ria.ru/20201009/tupik-1579084005.html
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сингапур (страна)
РИА Новости
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РИА Новости
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сингапур (страна), общество

Мать придумала "банку боли" для воспитания детей и прославилась в Сети

17:42 16.10.2020 (обновлено: 20:43 16.10.2020)
 
© Fotolia / tuk69tukСбережения
Сбережения - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© Fotolia / tuk69tuk
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Жительница Сингапура придумала, как воспитать троих детей без ругани и рукоприкладства, и восхитила других родителей. Своим методом она поделилась на странице в фейсбуке.
Леза Кленк разместила пост о своих методах воспитания детей, суть которых сводится к системе штрафов и поощрений. Женщина призналась, что не любит кричать на детей и никогда не поднимает на них руку. При этом она подчеркнула, что правила обязательны для всех ее детей.
Кленк сделала "банку боли", в которую дети должны класть часть своих карманных денег за различные проступки. Так, если ребенок будет шуметь с утра или разбудит кого-то до 6:30, ему придется заплатить один сингапурский доллар (около 58 рублей). Во столько же обойдется невыполненное до прогулки или игр домашнее задание. По полдоллара (29 рублей) дети отдают за неповешенное полотенце и прием пищи не за столом, а за каждую брошенную игрушку полагается штраф десять центов (около шести рублей). Собранные штрафы в конце месяца тратятся на семейный ужин в ресторане или другие развлечения.
За крупные нарушения мать забирает у детей гаджеты, а если те безобразничают или громко ссорятся, она их отправляет на прогулку на час-два и закрывает дверь в квартиру на это время.
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При этом Кленк предупреждает, что не стоит назначать слишком жесткие наказания, а список возможных нарушений не должен быть длинным. В этом случае дети не будут испытывать стресс из-за слишком сильного контроля и давления.
Подписчики женщины восхитились ее методом воспитания. Они отметили, что "банка боли" приучает детей к ответственности, дисциплине и уважению к окружающим.
 
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Сингапур (страна)Общество
 
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