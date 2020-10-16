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Москвичей предупредили о сильном ветре в выходные
Сильный ветер до 13 метров в секунду ожидается в Москве с вечера субботы и в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T14:48
2020-10-16T14:48
александр синенков
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Сильный ветер до 13 метров в секунду ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> с вечера субботы и в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-sinenkov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Синенков</a>."В субботу вечером и весь день воскресенья погода будет определяться циклоном, там очень сильный ветер, ожидаем до 13 метров в секунду", - рассказал синоптик.
https://ria.ru/20201016/pogoda-1580120649.html
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александр синенков, москва, общество

Москвичей предупредили о сильном ветре в выходные

14:48 16.10.2020
 
© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкДеревья
Деревья - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Макс Ветров
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Сильный ветер до 13 метров в секунду ожидается в Москве с вечера субботы и в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"В субботу вечером и весь день воскресенья погода будет определяться циклоном, там очень сильный ветер, ожидаем до 13 метров в секунду", - рассказал синоптик.
Люди гуляют в сквере на улице Марии Ульяновой в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
Вчера, 14:18
Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные
 
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Александр СиненковМоскваОбщество
 
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