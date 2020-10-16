https://ria.ru/20201016/vaktsina-1580124410.html

В России началось исследование вакцины "Спутник V" на людях старше 60 лет

В России начались исследования вакцины "Спутник V" с участием добровольцев старшей возрастной группы. РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T14:31

2020-10-16T14:31

2020-10-16T15:57

распространение нового коронавируса

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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.</strong> В России начались исследования вакцины "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v/">Спутник V</a>" с участием добровольцев старшей возрастной группы."Стартовало исследование вакцины "Спутник V", разработанной НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава России, на добровольцах старше 60 лет", — сообщил министр здравоохранения <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/">Михаил Мурашко</a>.Он отметил, что клинические испытания позволят выработать особые параметры вакцинации для пациентов этой группы.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, разработанную в НИЦЭМ имени Гамалеи. Препарат назвали "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.Пострегистрационные клинические исследования вещества начались в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> 7 сентября, а 9-го сделали прививки первым участникам. Всего в исследовании задействованы 40 тысяч добровольцев, десять тысяч из них получат плацебо.На этой неделе президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> объявил о регистрации еще одной отечественной вакцины от коронавируса, которую разработал государственный научный центр "Вектор". Ее пострегистрационные испытания начнутся в ближайшее время.Помимо этого, идет работа над созданием живой вакцины в Центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank">РАН</a>. Свой оригинальный препарат сделали и ученые Крымского федерального университета имени Вернадского.

https://ria.ru/20201015/vaktsina-1579882397.html

Deyn Donovan путина прививайте, и под наблюдением зарубежным. Что бы глюкозу не вкололи, вместо вакцины. 16

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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