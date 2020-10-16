https://ria.ru/20201016/vaktsina-1580108247.html

Опрос показал отношение россиян к российской вакцине от коронавируса

Привиться от коронавируса любой из двух зарегистрированных российских вакцин готовы 22% россиян, 44% - против вакцинации, говорится в исследовании... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T13:24

2020-10-16T13:24

2020-10-16T13:24

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

российский фонд прямых инвестиций

superjob

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Привиться от коронавируса любой из двух зарегистрированных российских вакцин готовы 22% россиян, 44% - против вакцинации, говорится в исследовании онлайн-сервиса по поиску работы <a href="http://ria.ru/organization_Superjob/" target="_blank" data-auto="true">Superjob</a>.Указывается, что исследование основано на данных опроса 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет, представляющих "экономически активное население России", из 382 населенных пунктов по всей стране.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V". В среду была зарегистрирована еще одна отечественная вакцина "ЭпиВакКорона", которая разработана в центре "Вектор" <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>.При этом 44% россиян заявили, что они против любой вакцинации от COVID-19, а 34% затруднились ответить на вопрос о своем возможном выборе при предложении о прививке от коронавируса.Мужчины в два раза чаще женщин говорили о готовности пройти вакцинацию любым препаратом (16% и 8% вот всех опрошенных соответственно). Такой же позиции придерживаются по 15% респондентов моложе 24 лет и россиян старше 45 лет.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201016/vaktsina-1580103613.html

Mr Filler Это оценка критического мышления. Точнее факт его отсутствия сегодня. По моему если провести опрос на ему - имеет ли земля форму чемодана, будет 50/50. 17

v.p.neznamov Печально, господа, - это оценка информационного сопровождения действий властей России всех уровней по мобилизации гражданского общества на борьбу с эпидемией коронавируса. 12

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, superjob, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество