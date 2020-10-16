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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201016/vaktsina-1580108247.html
Опрос показал отношение россиян к российской вакцине от коронавируса
Привиться от коронавируса любой из двух зарегистрированных российских вакцин готовы 22% россиян, 44% - против вакцинации, говорится в исследовании... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T13:24
2020-10-16T13:24
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
superjob
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Привиться от коронавируса любой из двух зарегистрированных российских вакцин готовы 22% россиян, 44% - против вакцинации, говорится в исследовании онлайн-сервиса по поиску работы <a href="http://ria.ru/organization_Superjob/" target="_blank" data-auto="true">Superjob</a>.Указывается, что исследование основано на данных опроса 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет, представляющих "экономически активное население России", из 382 населенных пунктов по всей стране.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V". В среду была зарегистрирована еще одна отечественная вакцина "ЭпиВакКорона", которая разработана в центре "Вектор" <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>.При этом 44% россиян заявили, что они против любой вакцинации от COVID-19, а 34% затруднились ответить на вопрос о своем возможном выборе при предложении о прививке от коронавируса.Мужчины в два раза чаще женщин говорили о готовности пройти вакцинацию любым препаратом (16% и 8% вот всех опрошенных соответственно). Такой же позиции придерживаются по 15% респондентов моложе 24 лет и россиян старше 45 лет.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201016/vaktsina-1580103613.html
Это оценка критического мышления. Точнее факт его отсутствия сегодня. По моему если провести опрос на ему - имеет ли земля форму чемодана, будет 50/50.
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Печально, господа, - это оценка информационного сопровождения действий властей России всех уровней по мобилизации гражданского общества на борьбу с эпидемией коронавируса.
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РИА Новости
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, superjob, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Опрос показал отношение россиян к российской вакцине от коронавируса

13:24 16.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВакцинация врачей от коронавируса в Ленинградской области
Вакцинация врачей от коронавируса в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Привиться от коронавируса любой из двух зарегистрированных российских вакцин готовы 22% россиян, 44% - против вакцинации, говорится в исследовании онлайн-сервиса по поиску работы Superjob.
Указывается, что исследование основано на данных опроса 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет, представляющих "экономически активное население России", из 382 населенных пунктов по всей стране.
Вакцина от коронавируса “ЭпиВакКорона” - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
Вчера, 13:11Распространение нового коронавируса
Производство вакцины от COVID-19 центра "Вектор" начнут в конце октября
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". В среду была зарегистрирована еще одна отечественная вакцина "ЭпиВакКорона", которая разработана в центре "Вектор" Роспотребнадзора.
"Привиться от коронавируса готовы 22% россиян. У двух зарегистрированных на настоящий момент вакцин по 5% сторонников: "Спутник V" выпустили раньше, и в поликлиники поступит раньше"; "ЭпиВакКорона" пептидная, значит, будет меньше вероятность аллергии и других нежелательных реакций", - уточняется в исследовании, где уточняется, что еще 12% россиян готовы привиться любой из официально предложенных вакцин.
При этом 44% россиян заявили, что они против любой вакцинации от COVID-19, а 34% затруднились ответить на вопрос о своем возможном выборе при предложении о прививке от коронавируса.
Мужчины в два раза чаще женщин говорили о готовности пройти вакцинацию любым препаратом (16% и 8% вот всех опрошенных соответственно). Такой же позиции придерживаются по 15% респондентов моложе 24 лет и россиян старше 45 лет.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Российский фонд прямых инвестицийSuperjobФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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