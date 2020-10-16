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https://ria.ru/20201016/vaktsina-1580103613.html
Производство вакцины от COVID-19 центра "Вектор" начнут в конце октября
Первая пострегистрационная серия вакцины от коронавирусной инфекции "ЭпиВакКорона" будет выпущена в конце октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T13:11
2020-10-16T13:11
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Первая пострегистрационная серия вакцины от коронавирусной инфекции "ЭпиВакКорона" будет выпущена в конце октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>."Производство вакцины "ЭпиВакКорона" будет начато на базе ГНЦ ВБ "<a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennyjj_nauchnyjj_centr_virusologii_i_biotekhnologijj_GNCVB_Vektor" target="_blank">Вектор</a>" Роспотребнадзора, имеющего лицензированные в соответствии с требованиями GMP производственные площади. Первая пострегистрационная серия будет выпущена в конце октября", - говорится в сообщении.Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в среду объявил о регистрации еще одной отечественной вакцины от коронавируса, которую разработал государственный научный центр "Вектор", она получила название "ЭпиВакКорона".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201016/tsena-1580086283.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

Производство вакцины от COVID-19 центра "Вектор" начнут в конце октября

13:11 16.10.2020
 
© РИА Новости / РоспотребнадзорВакцина от коронавируса “ЭпиВакКорона”
Вакцина от коронавируса “ЭпиВакКорона” - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Роспотребнадзор
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Первая пострегистрационная серия вакцины от коронавирусной инфекции "ЭпиВакКорона" будет выпущена в конце октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Производство вакцины "ЭпиВакКорона" будет начато на базе ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, имеющего лицензированные в соответствии с требованиями GMP производственные площади. Первая пострегистрационная серия будет выпущена в конце октября", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин в среду объявил о регистрации еще одной отечественной вакцины от коронавируса, которую разработал государственный научный центр "Вектор", она получила название "ЭпиВакКорона".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Производство противовирусного препарата для лечения COVID-19 Фавипиравир - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
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