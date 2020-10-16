https://ria.ru/20201016/vaktsina-1580100990.html

Росздравнадзор одобрил первую партию вакцины "Вектора" от COVID-19

Первая партия вакцины от коронавирусной инфекции "ЭпиВакКорона" успешно прошла контроль Росздравнадзора, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T13:02

2020-10-16T13:02

2020-10-16T13:41

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.</strong> Первая партия вакцины от коронавирусной инфекции "ЭпиВакКорона" успешно прошла контроль <a href="http://ria.ru/organization_Roszdravnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росздравнадзора</a>, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.О регистрации второго российского препарата для профилактики COVID-19, созданного на основе пептидных антигенов в научном центре "Вектор", стало известно в среду, об этом сообщил <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Пострегистрационные испытания "ЭпиВакКороны" начнутся в ближайшее время (прививать людей из группы риска планируется и вне рамок исследования), в них примут участие 40 тысяч добровольцев, в том числе люди старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями. Вакцину рекомендуют вводить двукратно, внутримышечно, с интервалом не менее 14-21 день, в дозе 0,5 миллилитра.Первую пострегистрационную партию планируют выпустить в конце октября, а более массовая поставка назначена на последние числа ноября или декабрь. В гражданский оборот препарат может поступить с 1 января.Первой российской вакциной стал "Спутник-V" от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Ее зарегистрировали в начале августа.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

Руслан Тлеуж Чем скорее начнётся массовая вакцинация - тем больше россиян останутся в живых! Поторопитесь, ученые! 18

Егор Панкратов Хорошо. 15

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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