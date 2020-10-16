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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201016/vaktsina-1580100990.html
Росздравнадзор одобрил первую партию вакцины "Вектора" от COVID-19
Первая партия вакцины от коронавирусной инфекции "ЭпиВакКорона" успешно прошла контроль Росздравнадзора, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T13:02
2020-10-16T13:41
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.</strong> Первая партия вакцины от коронавирусной инфекции "ЭпиВакКорона" успешно прошла контроль <a href="http://ria.ru/organization_Roszdravnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росздравнадзора</a>, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.О регистрации второго российского препарата для профилактики COVID-19, созданного на основе пептидных антигенов в научном центре "Вектор", стало известно в среду, об этом сообщил <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Пострегистрационные испытания "ЭпиВакКороны" начнутся в ближайшее время (прививать людей из группы риска планируется и вне рамок исследования), в них примут участие 40 тысяч добровольцев, в том числе люди старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями. Вакцину рекомендуют вводить двукратно, внутримышечно, с интервалом не менее 14-21 день, в дозе 0,5 миллилитра.Первую пострегистрационную партию планируют выпустить в конце октября, а более массовая поставка назначена на последние числа ноября или декабрь. В гражданский оборот препарат может поступить с 1 января.Первой российской вакциной стал "Спутник-V" от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Ее зарегистрировали в начале августа.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
Чем скорее начнётся массовая вакцинация - тем больше россиян останутся в живых! Поторопитесь, ученые!
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Хорошо.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество

Росздравнадзор одобрил первую партию вакцины "Вектора" от COVID-19

13:02 16.10.2020 (обновлено: 13:41 16.10.2020)
 
© Пресс-служба Роспотребнадзора / Перейти в фотобанкВакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора
Вакцина от коронавируса ЭпиВакКорона, разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии Вектор Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© Пресс-служба Роспотребнадзора
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Первая партия вакцины от коронавирусной инфекции "ЭпиВакКорона" успешно прошла контроль Росздравнадзора, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
О регистрации второго российского препарата для профилактики COVID-19, созданного на основе пептидных антигенов в научном центре "Вектор", стало известно в среду, об этом сообщил Владимир Путин.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины - РИА Новости, 1920, 07.07.2020
7 июля, 09:30Инфографика
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
Пострегистрационные испытания "ЭпиВакКороны" начнутся в ближайшее время (прививать людей из группы риска планируется и вне рамок исследования), в них примут участие 40 тысяч добровольцев, в том числе люди старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями. Вакцину рекомендуют вводить двукратно, внутримышечно, с интервалом не менее 14-21 день, в дозе 0,5 миллилитра.
Первую пострегистрационную партию планируют выпустить в конце октября, а более массовая поставка назначена на последние числа ноября или декабрь. В гражданский оборот препарат может поступить с 1 января.
Первой российской вакциной стал "Спутник-V" от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Ее зарегистрировали в начале августа.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Общество
 
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