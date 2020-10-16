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"Победа" закупит тренажеры для улыбок бортпроводников
Лоукостер "Победа" закупит тренажеры для улыбок бортпроводников, следует из информации на портале госзакупок и слов представителя компании. РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T16:15
2020-10-16T16:15
победа (авиакомпания)
экономика
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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Лоукостер <a href="https://ria.ru/organization_Bjudzhetnyjj_perevozchik/" target="_blank">"Победа"</a> закупит тренажеры для улыбок бортпроводников, следует из информации на портале госзакупок и слов представителя компании."Поставка тренажеров для тренировки мышц лица и улыбки Silicone face slimmer (или аналог)", - говорится в закупке.Лоукостер собирается закупить 3 тысячи таких тренажеров. Потратить на них авиакомпания планирует 540 тысяч рублей."Мы закупаем тренажеры для улыбок в нашу собственную школу бортпроводников. Безупречная улыбка бортпроводника - наш стандарт", - сказала представитель авиакомпании.
https://ria.ru/20201015/styuardessa-1579800458.html
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РИА Новости
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победа (авиакомпания), экономика

"Победа" закупит тренажеры для улыбок бортпроводников

16:15 16.10.2020
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкСамолет российской авиакомпании "Победа". Архивное фото
Самолет российской авиакомпании Победа. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Лоукостер "Победа" закупит тренажеры для улыбок бортпроводников, следует из информации на портале госзакупок и слов представителя компании.
"Поставка тренажеров для тренировки мышц лица и улыбки Silicone face slimmer (или аналог)", - говорится в закупке.
Лоукостер собирается закупить 3 тысячи таких тренажеров. Потратить на них авиакомпания планирует 540 тысяч рублей.
"Мы закупаем тренажеры для улыбок в нашу собственную школу бортпроводников. Безупречная улыбка бортпроводника - наш стандарт", - сказала представитель авиакомпании.
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Победа (авиакомпания)Экономика
 
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