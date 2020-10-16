https://ria.ru/20201016/ulybki-1580144003.html

"Победа" закупит тренажеры для улыбок бортпроводников

Лоукостер "Победа" закупит тренажеры для улыбок бортпроводников, следует из информации на портале госзакупок и слов представителя компании. РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T16:15

2020-10-16T16:15

2020-10-16T16:15

победа (авиакомпания)

экономика

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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Лоукостер <a href="https://ria.ru/organization_Bjudzhetnyjj_perevozchik/" target="_blank">"Победа"</a> закупит тренажеры для улыбок бортпроводников, следует из информации на портале госзакупок и слов представителя компании."Поставка тренажеров для тренировки мышц лица и улыбки Silicone face slimmer (или аналог)", - говорится в закупке.Лоукостер собирается закупить 3 тысячи таких тренажеров. Потратить на них авиакомпания планирует 540 тысяч рублей."Мы закупаем тренажеры для улыбок в нашу собственную школу бортпроводников. Безупречная улыбка бортпроводника - наш стандарт", - сказала представитель авиакомпании.

https://ria.ru/20201015/styuardessa-1579800458.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

победа (авиакомпания), экономика