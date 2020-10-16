https://ria.ru/20201016/ukraina-1580106085.html

Кремль готов реагировать на инициативы Киева по Минским договоренностям

Кремль готов реагировать на инициативы Украины по реализации Минских договоренностей, это то, что нужно для украинского народа, сообщил журналистам... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T13:19

2020-10-16T13:19

2020-10-16T13:19

россия

верховная рада украины

владимир зеленский

дмитрий песков

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Кремль готов реагировать на инициативы <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> по реализации Минских договоренностей, это то, что нужно для украинского народа, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Президент Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> инициировал проведение в день местных выборов, 25 октября, всеукраинского опроса по важным для страны темам. В отличие от референдума результаты опроса не будут иметь юридической силы и носят консультативный характер. Ранее Зеленский сообщил, что граждан спросят, поддерживают ли они сокращение числа депутатов в <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной раде</a> до 300 и легализацию медицинского каннабиса, и считают ли нужным на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом."Вы знаете, Кремль готов реагировать на инициативы Украины по реализации Минских договоренностей. Вот это то, что с нашей точки зрения очень нужно для украинского народа", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, как Кремль отреагирует на возможную инициативу Украины поднять на международном уровне вопрос о гарантиях безопасности по Будапештскому меморандуму.Будапештский меморандум подписали в 1994 году Украина, Россия, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a>. Согласно этому документу, <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киев</a> присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал, а <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a>, <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> и <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондон</a> гарантировали стране безопасность.

https://ria.ru/20201015/ukraina-1579948833.html

https://ria.ru/20201014/putin-1579791935.html

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россия

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, верховная рада украины, владимир зеленский, дмитрий песков, украина, в мире