https://ria.ru/20201016/ucheniya-1580079858.html

Каспийская флотилия начала учения

Каспийская флотилия начала учения в рамках итоговой проверки за 2020 год, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T11:22

2020-10-16T11:22

2020-10-16T12:36

каспийское море

каспийская флотилия

безопасность

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<strong>МАХАЧКАЛА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Каспийская флотилия начала учения в рамках итоговой проверки за 2020 год, сообщили в Минобороны России."Шестнадцатого октября в акватории <a href="http://ria.ru/location_Kaspijjskoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Каспийского моря</a> стартовало учение с кораблями <a href="http://ria.ru/organization_Kaspijjskaja_flotilija/" target="_blank" data-auto="true">Каспийской флотилии</a> в рамках проводимой итоговой проверки за 2020 год. В ходе учения экипажи ракетных кораблей "Дагестан", "Татарстан" а также малых ракетных кораблей "Углич" и "Великий Устюг" выполнят упражнения контрольных артиллерийских и ракетных стрельб в море по воздушным и морским целям, действуя в составе группировки, совместно с авиацией Южного военного округа", - говорится в сообщении.Отмечается, что корабельная ударная группа отработает задачи по развертыванию сил обеспечения, охраны и обороны объектов морской экономической деятельности, а также по уничтожению условных незаконных вооруженных формирований в районе охраняемых объектов.Учения пройдут в центральной части Каспийского моря севернее полуострова Апшерон. Всего в морских маневрах будут задействованы шесть кораблей, семь самолетов и более 400 военнослужащих. Учения проводятся для контроля и оценки уровня боевой подготовки, технической готовности, укомплектованности вооружением и военной техникой соединений и воинских частей Каспийской флотилии."Проводимые мероприятия в рамках контрольной проверки не несут какой-либо угрозы и не накладывают ограничения на ведение экономической деятельности прикаспийских государств", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20201015/ucheniya-1579898684.html

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каспийское море

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

каспийское море, каспийская флотилия, безопасность