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Каспийская флотилия начала учения
Каспийская флотилия начала учения в рамках итоговой проверки за 2020 год, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T11:22
2020-10-16T12:36
каспийское море
каспийская флотилия
безопасность
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<strong>МАХАЧКАЛА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Каспийская флотилия начала учения в рамках итоговой проверки за 2020 год, сообщили в Минобороны России."Шестнадцатого октября в акватории <a href="http://ria.ru/location_Kaspijjskoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Каспийского моря</a> стартовало учение с кораблями <a href="http://ria.ru/organization_Kaspijjskaja_flotilija/" target="_blank" data-auto="true">Каспийской флотилии</a> в рамках проводимой итоговой проверки за 2020 год. В ходе учения экипажи ракетных кораблей "Дагестан", "Татарстан" а также малых ракетных кораблей "Углич" и "Великий Устюг" выполнят упражнения контрольных артиллерийских и ракетных стрельб в море по воздушным и морским целям, действуя в составе группировки, совместно с авиацией Южного военного округа", - говорится в сообщении.Отмечается, что корабельная ударная группа отработает задачи по развертыванию сил обеспечения, охраны и обороны объектов морской экономической деятельности, а также по уничтожению условных незаконных вооруженных формирований в районе охраняемых объектов.Учения пройдут в центральной части Каспийского моря севернее полуострова Апшерон. Всего в морских маневрах будут задействованы шесть кораблей, семь самолетов и более 400 военнослужащих. Учения проводятся для контроля и оценки уровня боевой подготовки, технической готовности, укомплектованности вооружением и военной техникой соединений и воинских частей Каспийской флотилии."Проводимые мероприятия в рамках контрольной проверки не несут какой-либо угрозы и не накладывают ограничения на ведение экономической деятельности прикаспийских государств", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20201015/ucheniya-1579898684.html
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каспийское море
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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каспийское море, каспийская флотилия, безопасность

Каспийская флотилия начала учения

11:22 16.10.2020 (обновлено: 12:36 16.10.2020)
 
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЧлены экипажа сторожевого корабля "Дагестан", выходящего в море для участия в учениях Каспийской флотилии
Члены экипажа сторожевого корабля Дагестан, выходящего в море для участия в учениях Каспийской флотилии - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МАХАЧКАЛА, 16 окт - РИА Новости. Каспийская флотилия начала учения в рамках итоговой проверки за 2020 год, сообщили в Минобороны России.
"Шестнадцатого октября в акватории Каспийского моря стартовало учение с кораблями Каспийской флотилии в рамках проводимой итоговой проверки за 2020 год. В ходе учения экипажи ракетных кораблей "Дагестан", "Татарстан" а также малых ракетных кораблей "Углич" и "Великий Устюг" выполнят упражнения контрольных артиллерийских и ракетных стрельб в море по воздушным и морским целям, действуя в составе группировки, совместно с авиацией Южного военного округа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что корабельная ударная группа отработает задачи по развертыванию сил обеспечения, охраны и обороны объектов морской экономической деятельности, а также по уничтожению условных незаконных вооруженных формирований в районе охраняемых объектов.
Учения пройдут в центральной части Каспийского моря севернее полуострова Апшерон. Всего в морских маневрах будут задействованы шесть кораблей, семь самолетов и более 400 военнослужащих. Учения проводятся для контроля и оценки уровня боевой подготовки, технической готовности, укомплектованности вооружением и военной техникой соединений и воинских частей Каспийской флотилии.
"Проводимые мероприятия в рамках контрольной проверки не несут какой-либо угрозы и не накладывают ограничения на ведение экономической деятельности прикаспийских государств", - подчеркивается в сообщении.
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Каспийское мореКаспийская флотилияБезопасность
 
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