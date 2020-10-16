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https://ria.ru/20201016/ubiystvo-1580215260.html
СМИ сообщили, что убивший учителя под Парижем родился в России
Преподавателя истории под Парижем, предположительно, обезглавил 18-летний подросток, родившийся в Москве, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T22:57
2020-10-16T23:37
жан кастекс
жеральд дарманен
москва
алжир (республика)
париж
в мире
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<strong>ПАРИЖ, 16 окт — РИА Новости.</strong> Преподавателя истории под Парижем, предположительно, обезглавил 18-летний подросток, родившийся в Москве, сообщает телеканал <u><a href="https://www.bfmtv.com/">BFMTV</a></u> со ссылкой на свои источники. Официального подтверждения этой информации нет.При этом ранее <a href="https://www.leparisien.fr/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Parisien</a> писала, что убийца был гражданином <a href="http://ria.ru/location_Algeria/" target="_blank" data-auto="true">Алжира</a> и родился в 1972 году.По данным СМИ, преподаватель недавно проводил для своих учеников уроки свободы слова и показывал карикатуры на пророка Мухаммеда.Как заявила журналистка <u><a href="https://www.bfmtv.com/">BFMTV</a>,</u> предполагаемый убийца "родился в 2002 году в Москве". По данным телеканала, подросток имеет чеченские корни, во Францию он якобы переехал еще в детстве. На странице предполагаемого преступника в Twitter появились фотографии тела убитого. Полиция проверяет этот аккаунт.Инцидент произошел около 17:00 (18:00 мск) возле учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин. Преступника ликвидировали полицейские. К расследованию подключился антитеррористический отдел прокуратуры.На место происшествия выехали президент <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> Эмануэль Макрон, премьер-министр <a href="http://ria.ru/person_jean-castex/" target="_blank" data-auto="true">Жан Кастекс</a>, глава МВД <a href="http://ria.ru/person_zherald-darmanen/" target="_blank" data-auto="true">Жеральд Дарманен</a> и руководитель антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар.
https://ria.ru/20200202/1564168653.html
Больше санкций! Не отличить 1972 год рождения от 2002 - это надо очень постараться! Сейчас Беллингкэт пробьет его паспорт и установит, что это посланец Самого! Далее всё понятно, кроме одного: зачем Кремлю сдался парижский учитель географии?
63
Это проявление дремучести. Но не вызывающее удивления.
47
40
москва
алжир (республика)
париж
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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жан кастекс, жеральд дарманен, москва, алжир (республика), париж, в мире

СМИ сообщили, что убивший учителя под Парижем родился в России

22:57 16.10.2020 (обновлено: 23:37 16.10.2020)
 
© AP Photo / Michel EulerСотрудники спецподразделения французской полиции
Сотрудники спецподразделения французской полиции - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© AP Photo / Michel Euler
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 16 окт — РИА Новости. Преподавателя истории под Парижем, предположительно, обезглавил 18-летний подросток, родившийся в Москве, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на свои источники. Официального подтверждения этой информации нет.
При этом ранее Parisien писала, что убийца был гражданином Алжира и родился в 1972 году.
По данным СМИ, преподаватель недавно проводил для своих учеников уроки свободы слова и показывал карикатуры на пророка Мухаммеда.
Как заявила журналистка BFMTV, предполагаемый убийца "родился в 2002 году в Москве". По данным телеканала, подросток имеет чеченские корни, во Францию он якобы переехал еще в детстве. На странице предполагаемого преступника в Twitter появились фотографии тела убитого. Полиция проверяет этот аккаунт.
Инцидент произошел около 17:00 (18:00 мск) возле учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин. Преступника ликвидировали полицейские. К расследованию подключился антитеррористический отдел прокуратуры.
На место происшествия выехали президент Франции Эмануэль Макрон, премьер-министр Жан Кастекс, глава МВД Жеральд Дарманен и руководитель антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар.
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Жан КастексЖеральд ДарманенМоскваАлжир (республика)ПарижВ мире
 
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