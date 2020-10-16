https://ria.ru/20201016/ubiystvo-1580215260.html

СМИ сообщили, что убивший учителя под Парижем родился в России

Преподавателя истории под Парижем, предположительно, обезглавил 18-летний подросток, родившийся в Москве, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T22:57

2020-10-16T22:57

2020-10-16T23:37

жан кастекс

жеральд дарманен

москва

алжир (республика)

париж

в мире

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<strong>ПАРИЖ, 16 окт — РИА Новости.</strong> Преподавателя истории под Парижем, предположительно, обезглавил 18-летний подросток, родившийся в Москве, сообщает телеканал <u><a href="https://www.bfmtv.com/">BFMTV</a></u> со ссылкой на свои источники. Официального подтверждения этой информации нет.При этом ранее <a href="https://www.leparisien.fr/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Parisien</a> писала, что убийца был гражданином <a href="http://ria.ru/location_Algeria/" target="_blank" data-auto="true">Алжира</a> и родился в 1972 году.По данным СМИ, преподаватель недавно проводил для своих учеников уроки свободы слова и показывал карикатуры на пророка Мухаммеда.Как заявила журналистка <u><a href="https://www.bfmtv.com/">BFMTV</a>,</u> предполагаемый убийца "родился в 2002 году в Москве". По данным телеканала, подросток имеет чеченские корни, во Францию он якобы переехал еще в детстве. На странице предполагаемого преступника в Twitter появились фотографии тела убитого. Полиция проверяет этот аккаунт.Инцидент произошел около 17:00 (18:00 мск) возле учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин. Преступника ликвидировали полицейские. К расследованию подключился антитеррористический отдел прокуратуры.На место происшествия выехали президент <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> Эмануэль Макрон, премьер-министр <a href="http://ria.ru/person_jean-castex/" target="_blank" data-auto="true">Жан Кастекс</a>, глава МВД <a href="http://ria.ru/person_zherald-darmanen/" target="_blank" data-auto="true">Жеральд Дарманен</a> и руководитель антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар.

https://ria.ru/20200202/1564168653.html

Von Stirliz Больше санкций! Не отличить 1972 год рождения от 2002 - это надо очень постараться! Сейчас Беллингкэт пробьет его паспорт и установит, что это посланец Самого! Далее всё понятно, кроме одного: зачем Кремлю сдался парижский учитель географии? 63

Александр Аникин Это проявление дремучести. Но не вызывающее удивления. 47

40

москва

алжир (республика)

париж

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жан кастекс, жеральд дарманен, москва, алжир (республика), париж, в мире