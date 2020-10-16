https://ria.ru/20201016/ubiystvo-1580135046.html

Жительница Урала убила четырехлетнюю дочь молотком

Жительница города Кировград Свердловской области молотком насмерть забила свою четырехлетнюю дочь, после чего пыталась покончить жизнь самоубийством, возбуждено РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T15:16

2020-10-16T15:16

2020-10-16T17:36

валерий горелых

следственный комитет россии (ск рф)

свердловская область

кировград

происшествия

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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 окт — РИА Новости.</strong> Жительница города <a href="http://ria.ru/location_Kirovgrad/" target="_blank" data-auto="true">Кировград</a> <a href="http://ria.ru/location_Sverdlovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Свердловской области</a> молотком насмерть забила свою четырехлетнюю дочь, после чего пыталась покончить жизнь самоубийством, возбуждено уголовное дело, сообщили в пятницу в пресс-службах регионального управления <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> России и полиции."Днем 16 октября 2020 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир дома по улице Лермонтова в городе Кировграде тела девочки 2016 года рождения с признаками криминальной смерти. По данному факту <…> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК России ("Убийство малолетнего")", — говорится в сообщении СУ СК.Как уточнил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Gorelykh/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Горелых</a>, сотрудники полиции и Следственного комитета сейчас устанавливают точные обстоятельства трагедии. По его словам, жительница Кировграда молотком убила четырехлетнюю дочку, после чего решила покончить жизнь самоубийством в ванной комнате."Врачи констатировали смерть малышки, а женщина доставлена в больницу, где медики оказывают ей необходимую помощь", — сказал собеседник агентства.Он отметил, что семья на учете службы по делам несовершеннолетних не состояла. По некоторым данным, незадолго до трагедии женщина употребила медицинские препараты в превышающей допустимую дозе. Точное предназначение лекарств выясняют сыщики уголовного розыска, добавил Горелых.

https://ria.ru/20201013/rebenok-1579523820.html

Лариса Хода Знает наверно что год дадут..плюс минус, пока не будет реального наказания для вот таких уродов, ничего не изменится и новости каждый день будут 181

AlCh9 Сумасшедшие бабы. 164

18

свердловская область

кировград

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф), свердловская область, кировград, происшествия