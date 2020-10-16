https://ria.ru/20201016/ubiystvo-1580121536.html

В Домодедово арестовали подозреваемого в убийстве школьницы

Домодедовский суд Подмосковья арестовал Алексея Азимова по делу об убийстве 15-летней школьницы, тело которой было найдено в канализационном люке, сообщили РИА... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T14:20

2020-10-16T14:20

2020-10-16T14:21

следственный комитет россии (ск рф)

домодедово (аэропорт)

московская область (подмосковье)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Домодедовский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a> арестовал Алексея Азимова по делу об убийстве 15-летней школьницы, тело которой было найдено в канализационном люке, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.По данным <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>, 20-летнему жителю Ульяновской области вменяются убийство и изнасилование несовершеннолетней (ч.3 ст. 131 УК РФ и ч.1 ст. 105 УК РФ)."Суд удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Азимова на два месяца", - сказала собеседница агентства.По данным следствия, Азимов и 15-летняя местная жительница гуляли в сквере в Домодедово, поссорились, парень изнасиловал и задушил девушку, после чего скинул ее тело в канализационный люк. Молодой человек признался в содеянном и показал следователям, где спрятал тело.

https://radiosputnik.ria.ru/20201015/ubiystvo-1579946176.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), домодедово (аэропорт), московская область (подмосковье), происшествия