Глава Twitter назвал ошибкой соцсети блокировку ссылок без объяснения

<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Глава социальной сети <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a> <a href="http://ria.ru/person_Dzhek_Dorsi/" target="_blank" data-auto="true">Джек Дорси</a> заявил на фоне ограничения доступа к публикации газеты <a href="https://nypost.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">New York Post</a>, что блокирование ссылок без объяснения было ошибкой."Простая блокировка URL-адресов была неправильной, и мы обновили нашу политику и контроль за ее применением, чтобы исправиться. Наша цель - попытаться добавить контекст, и теперь у нас есть возможности для этого", - сообщил Дорси в Twitter.Ранее в Twitter сообщили, что ограничили доступ к публикациям газеты New York Post о Хантере Байдене, сыне кандидата в президенты от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a>, в связи с тем, что в них были размещены изображения, содержащие частную информацию.Социальная сеть Twitter решила на фоне публикации New York Post поменять правила распространения материалов, полученных хакерами, теперь такие посты будут получать специальную пометку для указания контекста, ссылки, распространяемые пользователями в соцсети, блокировать не будут.Ранее газета New York Post опубликовала электронное письмо, как утверждается, сыну <a href="http://ria.ru/person_khanter-bayden/" target="_blank" data-auto="true">Байдена Хантеру</a> от советника руководства украинской энергокомпании Burisma Вадима Пожарского, который благодарит его за встречу с Байденом-старшим. В другом письме Пожарский просит Байдена-младшего подумать, как тот может "использовать свое влияние" для помощи компании. Эти откровения противоречат заявлениям Джо Байдена, что он не имел никакого отношения к работе сына на Burisma. -0-

