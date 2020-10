Twitter изменит правила распространения материалов, полученных хакерами

https://ria.ru/20201016/twitter-1580061593.html

<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Социальная сеть <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a> решила на фоне публикации газеты <a href="https://nypost.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">New York Post</a> о Хантере Байдене поменять правила распространения материалов, полученных хакерами, теперь такие посты будут получать специальную пометку, ссылки, распространяемые пользователями в соцсети, блокировать не будут, заявил представитель компании.Ранее в Twitter сообщили, что ограничили доступ к публикациям газеты New York Post о Хантере Байдене, сыне кандидата в президенты от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a>, в связи с тем, что в них были размещены изображения, содержащие частную информацию.Представитель руководства компании Twitter по юридическим вопросам Виджая Гадде отметила, что соцсеть меняет политику в отношении материалов, полученных хакерами, после того как была получена "значительная реакция аудитории".Она добавила, что остальные правила Twitter в отношении хакерских материалов будут продолжать действовать. В данном случае она упомянула запреты на распространение "частной информации" и материалов с манипуляцией данными.Обновление политики компании в отношении материалов, полученных кибервзломщиками, состоится в ближайшие дни, отметила Гадде.В свою очередь вице-президент Twitter по глобальным коммуникациям Брэндон Боррман заявил каналу CNBC, что ссылки на статью New York Post все равно останутся заблокированными, поскольку в статье содержатся изображения с адресами электронной почты и номерами телефонов.Ранее газета New York Post опубликовала электронное письмо, как утверждается, сыну <a href="http://ria.ru/person_khanter-bayden/" target="_blank" data-auto="true">Байдена Хантеру</a> от советника руководства украинской энергокомпании Burisma Вадима Пожарского, который благодарит его за встречу с Байденом-старшим. В другом письме Пожарский просит Байдена-младшего подумать, как тот может "использовать свое влияние" для помощи компании. Эти откровения противоречат заявлениям Джо Байдена, что он не имел никакого отношения к работе сына на Burisma.

