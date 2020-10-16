Twitter изменит правила распространения материалов, полученных хакерами
09:42 16.10.2020 (обновлено: 09:43 16.10.2020)
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети Twitter на экране смартфона
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Социальная сеть Twitter решила на фоне публикации газеты New York Post о Хантере Байдене поменять правила распространения материалов, полученных хакерами, теперь такие посты будут получать специальную пометку, ссылки, распространяемые пользователями в соцсети, блокировать не будут, заявил представитель компании.
Ранее в Twitter сообщили, что ограничили доступ к публикациям газеты New York Post о Хантере Байдене, сыне кандидата в президенты от демократов Джо Байдена, в связи с тем, что в них были размещены изображения, содержащие частную информацию.
Представитель руководства компании Twitter по юридическим вопросам Виджая Гадде отметила, что соцсеть меняет политику в отношении материалов, полученных хакерами, после того как была получена "значительная реакция аудитории".
"Итак, что меняется? 1. Мы больше не будем удалять контент, полученный при помощи взлома, если его непосредственно не распространяют хакеры или сотрудничающие с ними. 2. Мы будем помечать твиты для указания контекста, вместо блокирования ссылок, которыми делятся в Twitter", - говорится в сообщении Гадде в соцсети.
Она добавила, что остальные правила Twitter в отношении хакерских материалов будут продолжать действовать. В данном случае она упомянула запреты на распространение "частной информации" и материалов с манипуляцией данными.
Обновление политики компании в отношении материалов, полученных кибервзломщиками, состоится в ближайшие дни, отметила Гадде.
В свою очередь вице-президент Twitter по глобальным коммуникациям Брэндон Боррман заявил каналу CNBC, что ссылки на статью New York Post все равно останутся заблокированными, поскольку в статье содержатся изображения с адресами электронной почты и номерами телефонов.
Ранее газета New York Post опубликовала электронное письмо, как утверждается, сыну Байдена Хантеру от советника руководства украинской энергокомпании Burisma Вадима Пожарского, который благодарит его за встречу с Байденом-старшим. В другом письме Пожарский просит Байдена-младшего подумать, как тот может "использовать свое влияние" для помощи компании. Эти откровения противоречат заявлениям Джо Байдена, что он не имел никакого отношения к работе сына на Burisma.