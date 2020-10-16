https://ria.ru/20201016/turtsiya-1580206258.html

США намерены осудить испытания Турцией российских С-400

США осудят испытания Турцией систем ПВО С-400 самым решительным образом, если информация об их проведении подтвердится, сообщила представитель госдепа Морган... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T21:01

2020-10-16T21:01

2020-10-16T21:01

морган ортагус

с-400 «триумф»

нато

f-35

турция

вашингтон (город)

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> США осудят испытания Турцией систем ПВО <a href="http://ria.ru/product_S_400_Triumf/" target="_blank" data-auto="true">С-400</a> самым решительным образом, если информация об их проведении подтвердится, сообщила представитель госдепа <a href="http://ria.ru/person_morgan-ortagus/" target="_blank" data-auto="true">Морган Ортагус</a>.Ранее в пятницу источник в военно-технической сфере сообщил РИА Новости, что <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> провела успешные испытания купленных у России систем ПВО С-400 на севере страны - все выпущенные ракеты поразили цели."В случае подтверждения мы самым решительным образом осудим испытательный пуск С-400 как несовместимый с обязательствами Турции как союзника по <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> и стратегического партнера <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. Мы также ясны относительно возможных серьезных последствий для наших отношений в области безопасности, если Турция активирует систему", - говорится в заявлении Ортагус.Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года.<a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей <a href="http://ria.ru/product_F_35/" target="_blank" data-auto="true">F-35</a>, а также ввести санкции. <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a> отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.

https://ria.ru/20200729/1575094837.html

Stas Dremov Нет нет, американцы не правы! Пусть испытают, вдруг окажется таким же очкавтирательством как "Спутник-V" ... ведь ни одного боевого применения С400 НЕТ )) 11

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турция

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

морган ортагус, с-400 «триумф», нато, f-35, турция, вашингтон (город), сша, в мире