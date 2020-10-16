Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201016/turtsiya-1580206258.html
США намерены осудить испытания Турцией российских С-400
США осудят испытания Турцией систем ПВО С-400 самым решительным образом, если информация об их проведении подтвердится, сообщила представитель госдепа Морган... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T21:01
2020-10-16T21:01
морган ортагус
с-400 «триумф»
нато
f-35
турция
вашингтон (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/150981/41/1509814143_199:396:3463:2232_1400x0_80_0_0_79138c2771c75cdabc2ff1a5f9074535.jpg
<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> США осудят испытания Турцией систем ПВО <a href="http://ria.ru/product_S_400_Triumf/" target="_blank" data-auto="true">С-400</a> самым решительным образом, если информация об их проведении подтвердится, сообщила представитель госдепа <a href="http://ria.ru/person_morgan-ortagus/" target="_blank" data-auto="true">Морган Ортагус</a>.Ранее в пятницу источник в военно-технической сфере сообщил РИА Новости, что <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> провела успешные испытания купленных у России систем ПВО С-400 на севере страны - все выпущенные ракеты поразили цели."В случае подтверждения мы самым решительным образом осудим испытательный пуск С-400 как несовместимый с обязательствами Турции как союзника по <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> и стратегического партнера <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. Мы также ясны относительно возможных серьезных последствий для наших отношений в области безопасности, если Турция активирует систему", - говорится в заявлении Ортагус.Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года.<a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей <a href="http://ria.ru/product_F_35/" target="_blank" data-auto="true">F-35</a>, а также ввести санкции. <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a> отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
https://ria.ru/20200729/1575094837.html
Нет нет, американцы не правы! Пусть испытают, вдруг окажется таким же очкавтирательством как "Спутник-V" ... ведь ни одного боевого применения С400 НЕТ ))
11
10
турция
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/150981/41/1509814143_0:0:2976:2232_1400x0_80_0_0_781670486ccc33e676675ec19360e0dc.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
морган ортагус, с-400 «триумф», нато, f-35, турция, вашингтон (город), сша, в мире

США намерены осудить испытания Турцией российских С-400

21:01 16.10.2020
 
© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. США осудят испытания Турцией систем ПВО С-400 самым решительным образом, если информация об их проведении подтвердится, сообщила представитель госдепа Морган Ортагус.
Ранее в пятницу источник в военно-технической сфере сообщил РИА Новости, что Турция провела успешные испытания купленных у России систем ПВО С-400 на севере страны - все выпущенные ракеты поразили цели.
"В случае подтверждения мы самым решительным образом осудим испытательный пуск С-400 как несовместимый с обязательствами Турции как союзника по НАТО и стратегического партнера США. Мы также ясны относительно возможных серьезных последствий для наших отношений в области безопасности, если Турция активирует систему", - говорится в заявлении Ортагус.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года.
Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции. Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию - РИА Новости, 1920, 29.07.2020
29 июля, 11:50
Минобороны Турции ответило на обеспокоенность США из-за С-400
 
Обсудить10
Морган ОртагусС-400 «Триумф»НАТОF-35ТурцияВашингтон (город)СШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:58В Баку заявили, что ракеты по Гяндже были выпущены с территории Армении
01:55В Баку назвали дезинормацией сообщение Армении о сбитых беспилотниках
01:53В Баку заявили, что число жертв обстрела Гянджи увеличилось до пяти
01:45Во Франции по делу об убийстве учителя задержали четырех человек
01:33Азербайджан заявил о двух погибших и 23 раненных при обстреле Гянджи
01:27В Степанакерте второй раз за ночь включили сирену воздушной тревоги
01:25В Подмосковье ограничили работу баров и ресторанов
01:19Популярный блогер умер из-за коронавируса в 34 года
01:16Трамп заявил, что у США уже есть гиперзвуковые ракеты
01:10Источник рассказал о ликвидации боевика в Назрани
01:03Пашинян ждет от РФ шагов по пресечению действий Анкары и Баку в регионе
01:02В Ереване заявили об ударах азербайджанских беспилотников по Армении
00:58В Азербайджане заявили, что при обстреле Гянджи разрушены 20 домов
00:55Источник: СБ ООН проведет в понедельник закрытое совещание по Карабаху
00:54В Азербайджане заявили о пострадавших при ракетном обстреле Гянджи
00:48В Армении сообщили, что сбили два азербайджанских беспилотника
00:43Посольство РФ запросило у Франции данные о предполагаемом убийце учителя
00:41В Карабахе сообщили о ранении трех человек при обстреле села Шош
00:39Во Франции проходят обыски дома у предполагаемого убийцы учителя
00:37В Армении опровергли информацию об ударах по территории Азербайджана
Лента новостейМолния