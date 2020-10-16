https://ria.ru/20201016/turizm-1580168431.html

В Госдуме считают, что пандемия может помочь России с въездным туризмом

Заместитель председателя комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов считает, что ситуация с пандемией может помочь... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T17:16

2020-10-16T17:16

2020-10-16T17:16

туризм

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сергей кривоносов

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сергей лавров

госдума рф

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<strong>МОСКВА, 16 окт – РИА Новости.</strong> Заместитель председателя комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">ГД</a> по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Krivonosov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кривоносов</a> считает, что ситуация с пандемией может помочь РФ с въездным туризмом, и намерен подготовить соответствующее обращение в МИД России, об этом он сообщил РИА Новости в пятницу.По его словам, этой зимой, например, очень ждут туристов из <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> на курорте <a href="http://ria.ru/location_Krasnaja_Poljana/" target="_blank" data-auto="true">Красная поляна</a>."На Красной поляне мечтают, чтобы несколько рейсов сделать из Индии. Руководитель курорта говорит об этом", - рассказал он.Кривоносов также сообщил, что намерен обсудить с комитетом по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи обращение к главе МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергею Лаврову</a>."Суть обращения будет заключаться в следующем - просим по конкретным странам, из которых нам нужны туристы, рассмотреть возможность об одностороннем безвизовом режиме, или каким-то действиям, которые позволят туроператорам выстроить туристические потоки", - пояснил зампред комитета.Он добавил, что речь идет и о настоящем времени, и о том времени, когда "пандемия будет отменена"."Мы идем не в ногу со временем, мы находимся в состоянии информационной, экономической, бактериологической войны, и в этих условиях нам надо вырабатывать новые методы работы. Если нам позволят в экономику наших регионов привлечь средства, мы должны от этого отталкиваться", - пояснил Кривоносов.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200930/rosturizm-1577993642.html

https://ria.ru/20200916/turizm-1577302223.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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