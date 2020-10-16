В Госдуме считают, что пандемия может помочь России с въездным туризмом
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМужчина в медицинской маске фотографируется около Собора Василия Блаженного на Красной площади в Москве
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Заместитель председателя комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов считает, что ситуация с пандемией может помочь РФ с въездным туризмом, и намерен подготовить соответствующее обращение в МИД России, об этом он сообщил РИА Новости в пятницу.
"Жизнь продолжается, и, если это будет безопасно, если каждый человек будет проверен на отсутствие вируса, почему нет? Ситуация с пандемией может помочь нам по въездному туризму, я уверен. Не во все страны люди сейчас готовы ехать и рисковать. А если Российская Федерация заявит о том, что для туристов это самое безопасное место – город Сочи, например, – пусть приезжают к нам и тратят свои деньги!" - заявил Кривоновосов.
По его словам, этой зимой, например, очень ждут туристов из Индии на курорте Красная поляна.
"На Красной поляне мечтают, чтобы несколько рейсов сделать из Индии. Руководитель курорта говорит об этом", - рассказал он.
Кривоносов также сообщил, что намерен обсудить с комитетом по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи обращение к главе МИД РФ Сергею Лаврову.
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"Суть обращения будет заключаться в следующем - просим по конкретным странам, из которых нам нужны туристы, рассмотреть возможность об одностороннем безвизовом режиме, или каким-то действиям, которые позволят туроператорам выстроить туристические потоки", - пояснил зампред комитета.
Он добавил, что речь идет и о настоящем времени, и о том времени, когда "пандемия будет отменена".
"Мы идем не в ногу со временем, мы находимся в состоянии информационной, экономической, бактериологической войны, и в этих условиях нам надо вырабатывать новые методы работы. Если нам позволят в экономику наших регионов привлечь средства, мы должны от этого отталкиваться", - пояснил Кривоносов.
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