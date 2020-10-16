ФАС согласовала предельную цену на лекарство от COVID-19 "Фавипиравир"
11:47 16.10.2020 (обновлено: 13:31 16.10.2020)
© РИА Новости / Алексей МайшевПроизводство противовирусного препарата для лечения COVID-19 "Фавипиравир"
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Упаковка лекарства против COVID-19 с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир" будет стоить максимум 5,5 тысячи рублей без учета региональных надбавок, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
"Решение о согласовании цены в размере 100 рублей за таблетку была принята всеми членами комиссии Минздрава по формированию перечней лекарственных препаратов в присутствии представителей фармпроизводителей. <...> Максимальная стоимость препарата в рознице в столице с учетом надбавок может составить 6875 рублей, включая НДС (50 таблеток)", — отметили в ФАС.
Сегодня в столичных аптеках "Фавипиравир" можно приобрести за 11-16 тысяч рублей. Таким образом, предельную отпускную цену на препарат снизили более чем на 50 процентов.
В сентябре Министерство здравоохранения разрешило амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавирусного заболевания с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир" — "Коронавир" компании "Р-Фарм" и "Арепливир" компании "Промомед". Ранее их использовали исключительно для лечения пациентов в стационарах.
Недавно "Фавипиравир" включили в список жизненно важных лекарств.
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