https://ria.ru/20201016/tsena-1580086283.html

ФАС согласовала предельную цену на лекарство от COVID-19 "Фавипиравир"

Упаковка лекарства против COVID-19 с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир" будет стоить максимум 5,5 тысячи рублей без учета региональных... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T11:47

2020-10-16T11:47

2020-10-16T13:31

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

экономика

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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.</strong> Упаковка лекарства против COVID-19 с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир" будет стоить максимум 5,5 тысячи рублей без учета региональных надбавок, сообщила Федеральная антимонопольная служба (<a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_antimonopolnaja_sluzhba_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФАС</a>).Сегодня в столичных аптеках "Фавипиравир" можно приобрести за 11-16 тысяч рублей. Таким образом, предельную отпускную цену на препарат снизили более чем на 50 процентов.В сентябре Министерство здравоохранения разрешило амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавирусного заболевания с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир" — "Коронавир" компании "Р-Фарм" и "Арепливир" компании "Промомед". Ранее их использовали исключительно для лечения пациентов в стационарах. Недавно "Фавипиравир" включили в список жизненно важных лекарств.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200927/areplivir-1577832797.html

Робин Капюшон За 12к не зашло, терь пробуют по 6к))) ждём по 350р за пачку 204

sa.su10 Было 12 тысяч - много, стало 4 тысячи - опять много, а то что скинули в 4 раза, это мимо ушей, главное хайп! 166

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика