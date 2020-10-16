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https://ria.ru/20201016/tsena-1580086283.html
ФАС согласовала предельную цену на лекарство от COVID-19 "Фавипиравир"
Упаковка лекарства против COVID-19 с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир" будет стоить максимум 5,5 тысячи рублей без учета региональных... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T11:47
2020-10-16T13:31
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
экономика
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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.</strong> Упаковка лекарства против COVID-19 с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир" будет стоить максимум 5,5 тысячи рублей без учета региональных надбавок, сообщила Федеральная антимонопольная служба (<a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_antimonopolnaja_sluzhba_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФАС</a>).Сегодня в столичных аптеках "Фавипиравир" можно приобрести за 11-16 тысяч рублей. Таким образом, предельную отпускную цену на препарат снизили более чем на 50 процентов.В сентябре Министерство здравоохранения разрешило амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавирусного заболевания с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир" — "Коронавир" компании "Р-Фарм" и "Арепливир" компании "Промомед". Ранее их использовали исключительно для лечения пациентов в стационарах. Недавно "Фавипиравир" включили в список жизненно важных лекарств.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200927/areplivir-1577832797.html
За 12к не зашло, терь пробуют по 6к))) ждём по 350р за пачку
204
Было 12 тысяч - много, стало 4 тысячи - опять много, а то что скинули в 4 раза, это мимо ушей, главное хайп!
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россия
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика

ФАС согласовала предельную цену на лекарство от COVID-19 "Фавипиравир"

11:47 16.10.2020 (обновлено: 13:31 16.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей МайшевПроизводство противовирусного препарата для лечения COVID-19 "Фавипиравир"
Производство противовирусного препарата для лечения COVID-19 Фавипиравир - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Упаковка лекарства против COVID-19 с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир" будет стоить максимум 5,5 тысячи рублей без учета региональных надбавок, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

"Решение о согласовании цены в размере 100 рублей за таблетку была принята всеми членами комиссии Минздрава по формированию перечней лекарственных препаратов в присутствии представителей фармпроизводителей. <...> Максимальная стоимость препарата в рознице в столице с учетом надбавок может составить 6875 рублей, включая НДС (50 таблеток)", — отметили в ФАС.

Сегодня в столичных аптеках "Фавипиравир" можно приобрести за 11-16 тысяч рублей. Таким образом, предельную отпускную цену на препарат снизили более чем на 50 процентов.
В сентябре Министерство здравоохранения разрешило амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавирусного заболевания с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир" — "Коронавир" компании "Р-Фарм" и "Арепливир" компании "Промомед". Ранее их использовали исключительно для лечения пациентов в стационарах.
Недавно "Фавипиравир" включили в список жизненно важных лекарств.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Экономика
 
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