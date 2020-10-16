https://ria.ru/20201016/trenirovka-1580205311.html
В московском фитнес-клубе умер десятилетний мальчик
На тренировке в фитнес-клубе на Мосфильмовской улице в Москве умер десятилетний мальчик, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной прокуратуры. РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T20:50
2020-10-16T20:50
2020-10-16T21:09
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. </strong>На тренировке в фитнес-клубе на Мосфильмовской улице в Москве умер десятилетний мальчик, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной прокуратуры.Сердце ребенка остановилось во время индивидуальной тренировки. Мальчик потерял сознание и скончался. Причина смерти не уточняется. Неизвестно, осматривал ли ребенка врач перед тренировкой. Прокуратура начала проверку. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.
Клуб имени Маркова
Правильно делали в СССР. Боксом мог начать заниматься только достигший 12 лет. И каждые 3 месяца справка из спортдиспансера. А для спортдиспансера бегунок из поликлиники с подписями кучи врачей.
19
Olga Mironova
И никто не болел и не умирал что ли? Просто всё замалчивалось
16
4
москва
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. На тренировке в фитнес-клубе на Мосфильмовской улице в Москве умер десятилетний мальчик, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной прокуратуры.
Сердце ребенка остановилось во время индивидуальной тренировки. Мальчик потерял сознание и скончался. Причина смерти не уточняется. Неизвестно, осматривал ли ребенка врач перед тренировкой.
Прокуратура начала проверку. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.