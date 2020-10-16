https://ria.ru/20201016/trenirovka-1580205311.html

В московском фитнес-клубе умер десятилетний мальчик

На тренировке в фитнес-клубе на Мосфильмовской улице в Москве умер десятилетний мальчик, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной прокуратуры. РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T20:50

2020-10-16T20:50

2020-10-16T21:09

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. </strong>На тренировке в фитнес-клубе на Мосфильмовской улице в Москве умер десятилетний мальчик, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной прокуратуры.Сердце ребенка остановилось во время индивидуальной тренировки. Мальчик потерял сознание и скончался. Причина смерти не уточняется. Неизвестно, осматривал ли ребенка врач перед тренировкой. Прокуратура начала проверку. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.

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Olga Mironova И никто не болел и не умирал что ли? Просто всё замалчивалось 16

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия