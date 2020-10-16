https://ria.ru/20201016/trassa-1580093265.html

В Югре в прямом эфире открыли движение по новой трассе

Открытие движения по 40-километровой трассе, которая связала небольшой поселок в Ханты-Мансийском автономном округе с развитой сетью магистралей, состоялось в... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T12:23

2020-10-16T12:23

2020-10-16T12:23

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

наталья комарова

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155532/56/1555325689_0:253:3138:2018_1400x0_80_0_0_13bb845f2ec9da0e8eae5603d2b26c3b.jpg

<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 окт - РИА Новости.</strong> Открытие движения по 40-километровой трассе, которая связала небольшой поселок в <a href="http://ria.ru/location_KHMAO/" target="_blank" data-auto="true">Ханты-Мансийском автономном округе</a> с развитой сетью магистралей, состоялось в ходе прямого эфира с участием главы региона <a href="http://ria.ru/person_Natalja_Komarova/" target="_blank" data-auto="true">Натальи Комаровой</a>.Губернатор Югры в пятницу провела онлайн-встречу, посвященную развитию дорожной инфраструктуры в автономном округе, с жителями региона, блогерами, общественниками, главами муниципальных образований и представителями профильных служб и департаментов. По словам Комаровой, состояние дорог справедливо считается одним из ключевых показателей качества жизни муниципалитетов, регионов и страны в целом."Для Югры вопрос усиливается еще и за счет того, что регион располагает большой территорией, населенные пункты расположены на большом расстоянии друг от друга, поэтому крайне важно иметь развитую транспортную систему, чтобы отвечать запросам людей", - подчеркнула она.В продолжение темы к эфиру подключились из <a href="http://ria.ru/location_Kondinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Кондинского района</a>, где завершилось строительство участка автомобильной дороги Куминский - Тынкуль протяженностью около 42 километров, которая стала частью магистрали, связывающей Югру, <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменскую область</a> и <a href="http://ria.ru/location_JAmal/" target="_blank" data-auto="true">Ямал</a>. Работы велись в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"."К реализации проекта компания приступила в ноябре 2017 года. Сроки реализации по контракту - 10 декабря 2020 года. Сегодня объект готов к эксплуатации. В период строительства объекта круглосуточно было задействовано 303 единицы техники, 185 человек", - сказал Константин Чертков, генеральный директор предприятия "Ханты-Мансийскдорстрой".В прямом эфире было открыто движение по новому участку трассы. Глава региона поблагодарила подрядчика от лица жителей автономного округа за реализацию проекта раньше намеченного по контракту срока."Спасибо за двухмесячное опережение сроков. Признаюсь, лично оказывала давление на руководство департамента дорожного хозяйства, правительство округа, считая крайне важным ускорить введение в эксплуатацию дороги и присоединение поселка Куминский к развитой системе автодорог", - добавила Комарова.

https://ria.ru/20201014/arena-1579846454.html

https://ria.ru/20201009/yugra-1579037259.html

ханты-мансийский автономный округ

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ханты-мансийский автономный округ, наталья комарова, общество