Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20201016/trassa-1580093265.html
В Югре в прямом эфире открыли движение по новой трассе
Открытие движения по 40-километровой трассе, которая связала небольшой поселок в Ханты-Мансийском автономном округе с развитой сетью магистралей, состоялось в... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T12:23
2020-10-16T12:23
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
наталья комарова
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155532/56/1555325689_0:253:3138:2018_1400x0_80_0_0_13bb845f2ec9da0e8eae5603d2b26c3b.jpg
<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 окт - РИА Новости.</strong> Открытие движения по 40-километровой трассе, которая связала небольшой поселок в <a href="http://ria.ru/location_KHMAO/" target="_blank" data-auto="true">Ханты-Мансийском автономном округе</a> с развитой сетью магистралей, состоялось в ходе прямого эфира с участием главы региона <a href="http://ria.ru/person_Natalja_Komarova/" target="_blank" data-auto="true">Натальи Комаровой</a>.Губернатор Югры в пятницу провела онлайн-встречу, посвященную развитию дорожной инфраструктуры в автономном округе, с жителями региона, блогерами, общественниками, главами муниципальных образований и представителями профильных служб и департаментов. По словам Комаровой, состояние дорог справедливо считается одним из ключевых показателей качества жизни муниципалитетов, регионов и страны в целом."Для Югры вопрос усиливается еще и за счет того, что регион располагает большой территорией, населенные пункты расположены на большом расстоянии друг от друга, поэтому крайне важно иметь развитую транспортную систему, чтобы отвечать запросам людей", - подчеркнула она.В продолжение темы к эфиру подключились из <a href="http://ria.ru/location_Kondinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Кондинского района</a>, где завершилось строительство участка автомобильной дороги Куминский - Тынкуль протяженностью около 42 километров, которая стала частью магистрали, связывающей Югру, <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменскую область</a> и <a href="http://ria.ru/location_JAmal/" target="_blank" data-auto="true">Ямал</a>. Работы велись в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"."К реализации проекта компания приступила в ноябре 2017 года. Сроки реализации по контракту - 10 декабря 2020 года. Сегодня объект готов к эксплуатации. В период строительства объекта круглосуточно было задействовано 303 единицы техники, 185 человек", - сказал Константин Чертков, генеральный директор предприятия "Ханты-Мансийскдорстрой".В прямом эфире было открыто движение по новому участку трассы. Глава региона поблагодарила подрядчика от лица жителей автономного округа за реализацию проекта раньше намеченного по контракту срока."Спасибо за двухмесячное опережение сроков. Признаюсь, лично оказывала давление на руководство департамента дорожного хозяйства, правительство округа, считая крайне важным ускорить введение в эксплуатацию дороги и присоединение поселка Куминский к развитой системе автодорог", - добавила Комарова.
https://ria.ru/20201014/arena-1579846454.html
https://ria.ru/20201009/yugra-1579037259.html
ханты-мансийский автономный округ
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155532/56/1555325689_343:0:3074:2048_1400x0_80_0_0_370fc2291d2faaae265b2eb8430c0ff7.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ханты-мансийский автономный округ, наталья комарова, общество

В Югре в прямом эфире открыли движение по новой трассе

12:23 16.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГубернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова на Петербургском международном экономическом форуме-2019 - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 окт - РИА Новости. Открытие движения по 40-километровой трассе, которая связала небольшой поселок в Ханты-Мансийском автономном округе с развитой сетью магистралей, состоялось в ходе прямого эфира с участием главы региона Натальи Комаровой.
Губернатор Югры в пятницу провела онлайн-встречу, посвященную развитию дорожной инфраструктуры в автономном округе, с жителями региона, блогерами, общественниками, главами муниципальных образований и представителями профильных служб и департаментов. По словам Комаровой, состояние дорог справедливо считается одним из ключевых показателей качества жизни муниципалитетов, регионов и страны в целом.
Виды города Сургут - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
14 октября, 20:18Ханты-Мансийский Автономный Округ
В Югре построили арену для киберспорта в небольшом поселке
"Для Югры вопрос усиливается еще и за счет того, что регион располагает большой территорией, населенные пункты расположены на большом расстоянии друг от друга, поэтому крайне важно иметь развитую транспортную систему, чтобы отвечать запросам людей", - подчеркнула она.
В продолжение темы к эфиру подключились из Кондинского района, где завершилось строительство участка автомобильной дороги Куминский - Тынкуль протяженностью около 42 километров, которая стала частью магистрали, связывающей Югру, Тюменскую область и Ямал. Работы велись в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
"К реализации проекта компания приступила в ноябре 2017 года. Сроки реализации по контракту - 10 декабря 2020 года. Сегодня объект готов к эксплуатации. В период строительства объекта круглосуточно было задействовано 303 единицы техники, 185 человек", - сказал Константин Чертков, генеральный директор предприятия "Ханты-Мансийскдорстрой".
В прямом эфире было открыто движение по новому участку трассы. Глава региона поблагодарила подрядчика от лица жителей автономного округа за реализацию проекта раньше намеченного по контракту срока.
Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
9 октября, 14:57Ханты-Мансийский Автономный Округ
В Сургутском районе Югры завершают адресную программу расселения жилья
"Спасибо за двухмесячное опережение сроков. Признаюсь, лично оказывала давление на руководство департамента дорожного хозяйства, правительство округа, считая крайне важным ускорить введение в эксплуатацию дороги и присоединение поселка Куминский к развитой системе автодорог", - добавила Комарова.
 
Обсудить0
Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округНаталья КомароваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:58В Баку заявили, что ракеты по Гяндже были выпущены с территории Армении
01:55В Баку назвали дезинормацией сообщение Армении о сбитых беспилотниках
01:53В Баку заявили, что число жертв обстрела Гянджи увеличилось до пяти
01:45Во Франции по делу об убийстве учителя задержали четырех человек
01:33Азербайджан заявил о двух погибших и 23 раненных при обстреле Гянджи
01:27В Степанакерте второй раз за ночь включили сирену воздушной тревоги
01:25В Подмосковье ограничили работу баров и ресторанов
01:19Популярный блогер умер из-за коронавируса в 34 года
01:16Трамп заявил, что у США уже есть гиперзвуковые ракеты
01:10Источник рассказал о ликвидации боевика в Назрани
01:03Пашинян ждет от РФ шагов по пресечению действий Анкары и Баку в регионе
01:02В Ереване заявили об ударах азербайджанских беспилотников по Армении
00:58В Азербайджане заявили, что при обстреле Гянджи разрушены 20 домов
00:55Источник: СБ ООН проведет в понедельник закрытое совещание по Карабаху
00:54В Азербайджане заявили о пострадавших при ракетном обстреле Гянджи
00:48В Армении сообщили, что сбили два азербайджанских беспилотника
00:43Посольство РФ запросило у Франции данные о предполагаемом убийце учителя
00:41В Карабахе сообщили о ранении трех человек при обстреле села Шош
00:39Во Франции проходят обыски дома у предполагаемого убийцы учителя
00:37В Армении опровергли информацию об ударах по территории Азербайджана
Лента новостейМолния