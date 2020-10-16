https://ria.ru/20201016/tramp-1580172699.html

Американские эксперты призвали Трампа продлить СНВ-3 на год и без условий

Администрации США следует продлить ДСНВ-3 хотя бы на год без предварительных условий, считают эксперты американской Ассоциации по контролю за вооружениями. РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T17:41

2020-10-16T17:41

2020-10-16T17:41

россия

роберт о'брайен

томас кантримен

договор снв-3

владимир путин

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 16 окт – РИА Новости.</strong> Администрации <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> следует продлить ДСНВ-3 хотя бы на год без предварительных условий, считают эксперты американской Ассоциации по контролю за вооружениями.Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в пятницу предложил продлить действующий ДСНВ без всяких условий на год."Продление ДСНВ-3 жизненно важно для США, России и международной безопасности. Мы решительно призываем президента Трампа выбрать "да" в качестве ответа на предложение России продлить ДСНВ-3 без условий, в идеале – на пять лет", - приводятся в сообщении организации слова экс-замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности <a href="http://ria.ru/person_Tomas_Kantrimen/" target="_blank" data-auto="true">Томаса Кантримена</a>.Советник президента США по нацбезопасности <a href="http://ria.ru/person_robert-obrayen/" target="_blank" data-auto="true">Роберт О'Брайен</a> заявил в пятницу, что США все еще ждут ответа российской стороны на свои предложения.Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.

https://ria.ru/20201016/putinnuclear-1580149793.html

https://ria.ru/20201016/snv-1580144607.html

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россия

сша

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, роберт о'брайен, томас кантримен, договор снв-3, владимир путин, сша, в мире