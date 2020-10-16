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https://ria.ru/20201016/tramp-1580172699.html
Американские эксперты призвали Трампа продлить СНВ-3 на год и без условий
Администрации США следует продлить ДСНВ-3 хотя бы на год без предварительных условий, считают эксперты американской Ассоциации по контролю за вооружениями. РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T17:41
2020-10-16T17:41
россия
роберт о'брайен
томас кантримен
договор снв-3
владимир путин
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 16 окт – РИА Новости.</strong> Администрации <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> следует продлить ДСНВ-3 хотя бы на год без предварительных условий, считают эксперты американской Ассоциации по контролю за вооружениями.Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в пятницу предложил продлить действующий ДСНВ без всяких условий на год."Продление ДСНВ-3 жизненно важно для США, России и международной безопасности. Мы решительно призываем президента Трампа выбрать "да" в качестве ответа на предложение России продлить ДСНВ-3 без условий, в идеале – на пять лет", - приводятся в сообщении организации слова экс-замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности <a href="http://ria.ru/person_Tomas_Kantrimen/" target="_blank" data-auto="true">Томаса Кантримена</a>.Советник президента США по нацбезопасности <a href="http://ria.ru/person_robert-obrayen/" target="_blank" data-auto="true">Роберт О'Брайен</a> заявил в пятницу, что США все еще ждут ответа российской стороны на свои предложения.Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
https://ria.ru/20201016/putinnuclear-1580149793.html
https://ria.ru/20201016/snv-1580144607.html
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россия
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россия, роберт о'брайен, томас кантримен, договор снв-3, владимир путин, сша, в мире

Американские эксперты призвали Трампа продлить СНВ-3 на год и без условий

17:41 16.10.2020
 
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 окт – РИА Новости. Администрации США следует продлить ДСНВ-3 хотя бы на год без предварительных условий, считают эксперты американской Ассоциации по контролю за вооружениями.
Президент РФ Владимир Путин в пятницу предложил продлить действующий ДСНВ без всяких условий на год.
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
Вчера, 16:12
Путин предложил продлить договор СНВ-3 без условий на год
"Продление ДСНВ-3 жизненно важно для США, России и международной безопасности. Мы решительно призываем президента Трампа выбрать "да" в качестве ответа на предложение России продлить ДСНВ-3 без условий, в идеале – на пять лет", - приводятся в сообщении организации слова экс-замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Томаса Кантримена.
"Утрата ДСНВ-3 откроет дверь для как никогда опасной и затратной мировой гонки ядерных вооружений… Такое неограниченное ничем соревнование ядерных арсеналов непозволительно и опасно для обеих сторон", - заявил в этой связи исполнительный директор ассоциации Дэрил Кимболл.
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил в пятницу, что США все еще ждут ответа российской стороны на свои предложения.
Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
Межконтинентальная баллистическая ракета Ярс - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
Вчера, 16:00
Договор между Россией и США о мерах по сокращению и ограничению СНВ
 
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РоссияРоберт О'БрайенТомас КантрименДоговор СНВ-3Владимир ПутинСШАВ мире
 
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