Американские эксперты призвали Трампа продлить СНВ-3 на год и без условий
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 16 окт – РИА Новости. Администрации США следует продлить ДСНВ-3 хотя бы на год без предварительных условий, считают эксперты американской Ассоциации по контролю за вооружениями.
Президент РФ Владимир Путин в пятницу предложил продлить действующий ДСНВ без всяких условий на год.
"Продление ДСНВ-3 жизненно важно для США, России и международной безопасности. Мы решительно призываем президента Трампа выбрать "да" в качестве ответа на предложение России продлить ДСНВ-3 без условий, в идеале – на пять лет", - приводятся в сообщении организации слова экс-замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Томаса Кантримена.
"Утрата ДСНВ-3 откроет дверь для как никогда опасной и затратной мировой гонки ядерных вооружений… Такое неограниченное ничем соревнование ядерных арсеналов непозволительно и опасно для обеих сторон", - заявил в этой связи исполнительный директор ассоциации Дэрил Кимболл.
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил в пятницу, что США все еще ждут ответа российской стороны на свои предложения.
Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.