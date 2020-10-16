https://ria.ru/20201016/tramp-1580047839.html

Трамп заявил, что у него нет российских долгов

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет российских долгов. РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T04:09

2020-10-16T04:09

2020-10-16T04:09

россия

дональд трамп

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил, что у него нет российских долгов."Нет, я не должен России денег", - сказал Трамп в эфире <a href="https://www.nbcnews.com/" target="_blank">NBC</a>.При этом он признал, что наверняка должен денег какому-либо иностранному банку или компании.На публикацию New York Times откровений о том, что его долги составляют 421 миллион долларов, Трамп заявил, что это лишь небольшой процент его состояния."Четыреста миллионов долларов по сравнению с тем, чем я владею... - это очень небольшой процент моего состояния", - сказал Трамп.Газета в свою очередь не нашла свидетельств того, чтобы долги Трампа были связаны с Россией. Наличие долгов само по себе не значит, что у Трампа финансовые проблемы, однако размер его состояния неизвестен.

https://ria.ru/20201016/koronavirus-1580047089.html

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россия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дональд трамп, сша, в мире