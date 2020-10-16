https://ria.ru/20201016/tinkov-1580128300.html
Олег Тиньков объяснил срыв сделки с "Яндексом"
Основатель группы компаний "Тинькофф" Олег Тиньков заявил, что лично принял решение разорвать сделку по покупке "Яндексом" 100 процентов акционерного капитала... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T14:53
2020-10-16T14:53
2020-10-16T15:41
tcs group holding plc
яндекс
олег тиньков
тинькофф. кредитные системы
экономика
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<strong>МОСКВА, 16</strong> <strong>окт</strong> <strong>—</strong> <strong>РИА</strong> <strong>Новости.</strong> Основатель группы компаний "Тинькофф" <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Tinkov1/" target="_blank" data-auto="true">Олег Тиньков</a> заявил, что лично принял решение разорвать сделку по покупке "<a href="https://ria.ru/organization_yandex/" target="_blank">Яндексом</a>" 100 процентов акционерного капитала <a href="https://ria.ru/organization_tcs-tinkoff-credit-systems/" target="_blank">TCS Group</a>. Об этом сообщает <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a> со ссылкой на письмо бизнесмена сотрудникам банка.По его словам, изначально речь шла об объединении и построении самой большой частной компании в России.Кроме того, Тиньков назвал интернет-холдинг "забюрокраченной компанией" и заявил, что не верит в ее будущее.Бизнесмен заявил, что его холдинг своими силами нарастит клиентскую базу до 20 миллионов человек и достигнет показателя в один миллиард долларов прибыли. По прогнозу Тинькова, в этом случае компания будет стоить на бирже более десяти миллиардов долларов.Переговоры "Тинькофф" и "Яндекса"Сообщения о принципиальной договоренности по покупке "Яндексом" акций TCS Group появились во второй половине сентября. Сумма сделки оценивалась в 5,48 миллиарда долларов. В "Яндексе" заявили, что решение закончить переговоры было обоюдным. В ходе торгов стоимость ценных бумаг "Яндекса" в моменте снижалась на 4,1 процента, а TCS Group Holding — на 7,1 процента. Индекс <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_mezhbankovskaja_valjutnaja_birzha/" target="_blank" data-auto="true">Московской биржи</a> упал ниже 2800 пунктов впервые с 20 июля.
https://ria.ru/20200923/gref-1577677422.html
https://ria.ru/20200924/tinkov-1577725823.html
Андрей Шлапаков
Если раздумал продавать, значит появилась надежда притормозить лейкемию. Дай Бг мужику еще пожить. Деньги в сравнении со своей жизнью ни что, мусор... Кто был в подобных ситуациях поймут...
42
Алексей Смирнов
Ну да, а ты хотел продать за хорошие бабки и косточкой не подавится
38
17
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
tcs group holding plc, яндекс, олег тиньков, тинькофф. кредитные системы, экономика
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.
Основатель группы компаний "Тинькофф" Олег Тиньков
заявил, что лично принял решение разорвать сделку по покупке "Яндексом
" 100 процентов акционерного капитала TCS Group
. Об этом сообщает РБК
со ссылкой на письмо бизнесмена сотрудникам банка.
По его словам, изначально речь шла об объединении и построении самой большой частной компании в России.
"По факту все вылилось в продажу, они хотели просто купить "Тинькофф", со всеми вытекающими негативными последствиями для нас. "Тинькофф" не продается ни "Яндексу", ни МТС", — говорится в письме.
Кроме того, Тиньков назвал интернет-холдинг "забюрокраченной компанией" и заявил, что не верит в ее будущее.
Бизнесмен заявил, что его холдинг своими силами нарастит клиентскую базу до 20 миллионов человек и достигнет показателя в один миллиард долларов прибыли. По прогнозу Тинькова, в этом случае компания будет стоить на бирже более десяти миллиардов долларов.
Переговоры "Тинькофф" и "Яндекса"
Сообщения о принципиальной договоренности по покупке "Яндексом" акций TCS Group появились во второй половине сентября. Сумма сделки оценивалась в 5,48 миллиарда долларов.
В "Яндексе" заявили, что решение закончить переговоры было обоюдным.
В ходе торгов стоимость ценных бумаг "Яндекса" в моменте снижалась на 4,1 процента, а TCS Group Holding — на 7,1 процента. Индекс Московской биржи
упал ниже 2800 пунктов впервые с 20 июля.