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https://ria.ru/20201016/tinkov-1580128300.html
Олег Тиньков объяснил срыв сделки с "Яндексом"
Основатель группы компаний "Тинькофф" Олег Тиньков заявил, что лично принял решение разорвать сделку по покупке "Яндексом" 100 процентов акционерного капитала... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T14:53
2020-10-16T15:41
tcs group holding plc
яндекс
олег тиньков
тинькофф. кредитные системы
экономика
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<strong>МОСКВА, 16</strong> <strong>окт</strong> <strong>—</strong> <strong>РИА</strong> <strong>Новости.</strong> Основатель группы компаний "Тинькофф" <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Tinkov1/" target="_blank" data-auto="true">Олег Тиньков</a> заявил, что лично принял решение разорвать сделку по покупке "<a href="https://ria.ru/organization_yandex/" target="_blank">Яндексом</a>" 100 процентов акционерного капитала <a href="https://ria.ru/organization_tcs-tinkoff-credit-systems/" target="_blank">TCS Group</a>. Об этом сообщает <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a> со ссылкой на письмо бизнесмена сотрудникам банка.По его словам, изначально речь шла об объединении и построении самой большой частной компании в России.Кроме того, Тиньков назвал интернет-холдинг "забюрокраченной компанией" и заявил, что не верит в ее будущее.Бизнесмен заявил, что его холдинг своими силами нарастит клиентскую базу до 20 миллионов человек и достигнет показателя в один миллиард долларов прибыли. По прогнозу Тинькова, в этом случае компания будет стоить на бирже более десяти миллиардов долларов.Переговоры "Тинькофф" и "Яндекса"Сообщения о принципиальной договоренности по покупке "Яндексом" акций TCS Group появились во второй половине сентября. Сумма сделки оценивалась в 5,48 миллиарда долларов. В "Яндексе" заявили, что решение закончить переговоры было обоюдным. В ходе торгов стоимость ценных бумаг "Яндекса" в моменте снижалась на 4,1 процента, а TCS Group Holding — на 7,1 процента. Индекс <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_mezhbankovskaja_valjutnaja_birzha/" target="_blank" data-auto="true">Московской биржи</a> упал ниже 2800 пунктов впервые с 20 июля.
https://ria.ru/20200923/gref-1577677422.html
https://ria.ru/20200924/tinkov-1577725823.html
Если раздумал продавать, значит появилась надежда притормозить лейкемию. Дай Бг мужику еще пожить. Деньги в сравнении со своей жизнью ни что, мусор... Кто был в подобных ситуациях поймут...
42
Ну да, а ты хотел продать за хорошие бабки и косточкой не подавится
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РИА Новости
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tcs group holding plc, яндекс, олег тиньков, тинькофф. кредитные системы, экономика

Олег Тиньков объяснил срыв сделки с "Яндексом"

14:53 16.10.2020 (обновлено: 15:41 16.10.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель совета директоров "Тинькофф Банк" Олег Тиньков
Председатель совета директоров Тинькофф Банк Олег Тиньков - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 16 окт РИА Новости. Основатель группы компаний "Тинькофф" Олег Тиньков заявил, что лично принял решение разорвать сделку по покупке "Яндексом" 100 процентов акционерного капитала TCS Group. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо бизнесмена сотрудникам банка.
По его словам, изначально речь шла об объединении и построении самой большой частной компании в России.

"По факту все вылилось в продажу, они хотели просто купить "Тинькофф", со всеми вытекающими негативными последствиями для нас. "Тинькофф" не продается ни "Яндексу", ни МТС", — говорится в письме.

Кроме того, Тиньков назвал интернет-холдинг "забюрокраченной компанией" и заявил, что не верит в ее будущее.
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф на Московском финансовом форуме - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
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Переговоры "Тинькофф" и "Яндекса"

Сообщения о принципиальной договоренности по покупке "Яндексом" акций TCS Group появились во второй половине сентября. Сумма сделки оценивалась в 5,48 миллиарда долларов.
В "Яндексе" заявили, что решение закончить переговоры было обоюдным.
В ходе торгов стоимость ценных бумаг "Яндекса" в моменте снижалась на 4,1 процента, а TCS Group Holding — на 7,1 процента. Индекс Московской биржи упал ниже 2800 пунктов впервые с 20 июля.
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TCS Group Holding PLCЯндексОлег ТиньковТинькофф. Кредитные СистемыЭкономика
 
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