https://ria.ru/20201016/tinkov-1580128300.html

Олег Тиньков объяснил срыв сделки с "Яндексом"

Основатель группы компаний "Тинькофф" Олег Тиньков заявил, что лично принял решение разорвать сделку по покупке "Яндексом" 100 процентов акционерного капитала... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T14:53

2020-10-16T14:53

2020-10-16T15:41

tcs group holding plc

яндекс

олег тиньков

тинькофф. кредитные системы

экономика

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<strong>МОСКВА, 16</strong> <strong>окт</strong> <strong>—</strong> <strong>РИА</strong> <strong>Новости.</strong> Основатель группы компаний "Тинькофф" <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Tinkov1/" target="_blank" data-auto="true">Олег Тиньков</a> заявил, что лично принял решение разорвать сделку по покупке "<a href="https://ria.ru/organization_yandex/" target="_blank">Яндексом</a>" 100 процентов акционерного капитала <a href="https://ria.ru/organization_tcs-tinkoff-credit-systems/" target="_blank">TCS Group</a>. Об этом сообщает <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a> со ссылкой на письмо бизнесмена сотрудникам банка.По его словам, изначально речь шла об объединении и построении самой большой частной компании в России.Кроме того, Тиньков назвал интернет-холдинг "забюрокраченной компанией" и заявил, что не верит в ее будущее.Бизнесмен заявил, что его холдинг своими силами нарастит клиентскую базу до 20 миллионов человек и достигнет показателя в один миллиард долларов прибыли. По прогнозу Тинькова, в этом случае компания будет стоить на бирже более десяти миллиардов долларов.Переговоры "Тинькофф" и "Яндекса"Сообщения о принципиальной договоренности по покупке "Яндексом" акций TCS Group появились во второй половине сентября. Сумма сделки оценивалась в 5,48 миллиарда долларов. В "Яндексе" заявили, что решение закончить переговоры было обоюдным. В ходе торгов стоимость ценных бумаг "Яндекса" в моменте снижалась на 4,1 процента, а TCS Group Holding — на 7,1 процента. Индекс <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_mezhbankovskaja_valjutnaja_birzha/" target="_blank" data-auto="true">Московской биржи</a> упал ниже 2800 пунктов впервые с 20 июля.

https://ria.ru/20200923/gref-1577677422.html

https://ria.ru/20200924/tinkov-1577725823.html

Андрей Шлапаков Если раздумал продавать, значит появилась надежда притормозить лейкемию. Дай Бг мужику еще пожить. Деньги в сравнении со своей жизнью ни что, мусор... Кто был в подобных ситуациях поймут... 42

Алексей Смирнов Ну да, а ты хотел продать за хорошие бабки и косточкой не подавится 38

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

tcs group holding plc, яндекс, олег тиньков, тинькофф. кредитные системы, экономика