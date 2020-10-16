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"Тинькофф" объявил об отказе от сделки с "Яндексом"
Группа компаний "Тинькофф" вышла из переговоров с "Яндексом". РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T12:10
2020-10-16T16:01
россия
яндекс
тинькофф. кредитные системы
экономика
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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.</strong> Группа компаний "<a href="https://ria.ru/organization_Tinkoff_Kreditnye_Sistemy_bank" target="_blank">Тинькофф</a>" вышла из переговоров с "<a href="https://ria.ru/organization_yandex" target="_blank">Яндексом</a>".Как сообщалось ранее, "Яндекс" достиг с "Тинькофф" принципиальной договоренности о покупке группы за 5,48 миллиарда долларов, однако стороны подчеркивали, что финального соглашения между ними не было.Издание The Bell ранее также писало, что основатель холдинга <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Tinkov1/" target="_blank">Олег Тиньков</a> рассматривал другие предложения о покупке актива."Мы ни с кем переговоры не ведем, "Тинькофф" будет развиваться дальше самостоятельно", — заявили в пресс-службе группы.В "Яндексе" подтвердили прекращение переговоров."К сожалению, "Яндексу" не удалось договориться об окончательных условиях сделки с основными акционерами (группы. — Прим. ред.) "Тинькофф", в связи с чем стороны приняли обоюдное решение закончить переговоры", — говорится в релизе пресс-службы интернет-холдинга.
https://ria.ru/20200923/gref-1577677422.html
Стоимость акций подняли и закрыли переговоры. На это всё и рассчитывалось.
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Купи-продай. Пора сваливать с банка...
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россия
РИА Новости
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россия, яндекс, тинькофф. кредитные системы, экономика

"Тинькофф" объявил об отказе от сделки с "Яндексом"

12:10 16.10.2020 (обновлено: 16:01 16.10.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМобильный телефон и платежный терминал "Тинькофф"
Мобильный телефон и платежный терминал Тинькофф - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Группа компаний "Тинькофф" вышла из переговоров с "Яндексом".
Как сообщалось ранее, "Яндекс" достиг с "Тинькофф" принципиальной договоренности о покупке группы за 5,48 миллиарда долларов, однако стороны подчеркивали, что финального соглашения между ними не было.

"После дальнейших обсуждений, в том числе с контролирующим акционером "Тинькоффа", стороны договорились не продолжать потенциальную сделку. Таким образом, переговоры между сторонами в отношении потенциальной сделки были немедленно прекращены", — говорится в сообщении группы.

Издание The Bell ранее также писало, что основатель холдинга Олег Тиньков рассматривал другие предложения о покупке актива.
"Мы ни с кем переговоры не ведем, "Тинькофф" будет развиваться дальше самостоятельно", — заявили в пресс-службе группы.
В "Яндексе" подтвердили прекращение переговоров.
"К сожалению, "Яндексу" не удалось договориться об окончательных условиях сделки с основными акционерами (группы. — Прим. ред.) "Тинькофф", в связи с чем стороны приняли обоюдное решение закончить переговоры", — говорится в релизе пресс-службы интернет-холдинга.
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