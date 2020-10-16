https://ria.ru/20201016/tinkoff-1580090361.html

"Тинькофф" объявил об отказе от сделки с "Яндексом"

Группа компаний "Тинькофф" вышла из переговоров с "Яндексом". РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T12:10

2020-10-16T12:10

2020-10-16T16:01

россия

яндекс

тинькофф. кредитные системы

экономика

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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.</strong> Группа компаний "<a href="https://ria.ru/organization_Tinkoff_Kreditnye_Sistemy_bank" target="_blank">Тинькофф</a>" вышла из переговоров с "<a href="https://ria.ru/organization_yandex" target="_blank">Яндексом</a>".Как сообщалось ранее, "Яндекс" достиг с "Тинькофф" принципиальной договоренности о покупке группы за 5,48 миллиарда долларов, однако стороны подчеркивали, что финального соглашения между ними не было.Издание The Bell ранее также писало, что основатель холдинга <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Tinkov1/" target="_blank">Олег Тиньков</a> рассматривал другие предложения о покупке актива."Мы ни с кем переговоры не ведем, "Тинькофф" будет развиваться дальше самостоятельно", — заявили в пресс-службе группы.В "Яндексе" подтвердили прекращение переговоров."К сожалению, "Яндексу" не удалось договориться об окончательных условиях сделки с основными акционерами (группы. — Прим. ред.) "Тинькофф", в связи с чем стороны приняли обоюдное решение закончить переговоры", — говорится в релизе пресс-службы интернет-холдинга.

https://ria.ru/20200923/gref-1577677422.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, яндекс, тинькофф. кредитные системы, экономика