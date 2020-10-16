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https://ria.ru/20201016/timoshenko-1580095833.html
Тимошенко считает, что всеукраинский опрос заказали наркокартели
Целью опроса президента Украины Владимира Зеленского в день местных выборов является легализация наркотиков в стране, "заказ" на него поступил от наркокартелей, РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T12:35
2020-10-16T12:35
донбасс
верховная рада украины
владимир зеленский
юлия тимошенко
европа
партия "батькивщина"
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 16 окт – РИА Новости.</strong> Целью опроса президента <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Зеленского</a> в день местных выборов является легализация наркотиков в стране, "заказ" на него поступил от наркокартелей, считает лидер украинской оппозиционной партии "<a href="http://ria.ru/organization_Vseukrainskoe_obedinenie_Batkivshhina/" target="_blank" data-auto="true">Батькивщина</a>" <a href="http://ria.ru/person_JUlija_Timoshenko/" target="_blank" data-auto="true">Юлия Тимошенко</a>.Зеленский инициировал проведение в день местных выборов 25 октября всеукраинского опроса по важным для страны темам. В отличие от референдума результаты опроса не будут иметь юридической силы и носят консультативный характер. Президент Украины в среду сказал, что первый из пяти вопросов будет касаться введения наказания в виде пожизненного заключения для виновных в коррупции в особо крупных размерах. В четверг глава государства назвал второй из пяти вопросов, - граждан спросят, поддерживают ли они создание в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a> свободной экономической зоны. В пятницу Зеленский сообщил, что граждан также спросят, поддерживают ли они сокращение числа депутатов в <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной раде</a> до 300 и легализацию медицинского каннабиса, и считают ли нужным на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом."Все эти вопросы уже выяснены и определены в обществе. Но весь этот шум-тарарам, все эти информационные предлоги и опросы в день голосования организованы ради одного вопроса – это вопрос легализации наркотиков на Украине. Я не хочу сейчас делить наркотики на легкие и тяжелые, наркотик – это наркотик", - заявила Тимошенко на брифинге в пятницу. Трансляция велась на ее странице в Facebook.По ее мнению, вопрос о легализации медицинского каннабиса говорит о начале плана, согласно которому Украину в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> сделают центром наркоторговли и работы наркокартелей. Тимошенко считает, что опрос организован именно по заказу наркокартелей, и дальше власть намерена принять закон о легализации наркотиков, в частности марихуаны."И параллельно с таким опросом о легализации наркотиков, конкретно марихуаны, выпускается указ (президента Украины Владимира Зеленского – ред.) о передаче 2 миллионов гектаров государственной земли госзапаса, которая гарантировала продовольственную безопасность государства на местном уровне, где покупатели уже определены заранее... И теперь в комплекте, я понимаю, что эти 2 миллиона гектаров земли золотых черноземов будут отданы под марихуану и все это будет делаться на базе больших глобальных наркоструктур", - заявила Тимошенко.При этом, по ее словам, один такой опрос "по скромным подсчетам" будет стоить более 150 миллионов гривен (5,2 миллиона долларов). Тимошенко призвала Зеленского публично сообщить, кто спонсирует опрос.Тимошенко также заявила, что опрос является незаконным и антиконституционным, и добавила, что ее партия "Батькивщина" намерена обратиться в Центризбирком за разъяснением о том, что проведение опросов в день выборов запрещено. Также, по ее словам, она обратиться ко всем политсилам в парламенте с предложением попытаться 20 октября принять в Верховной раду Украины постановление о запрете проведения опроса во время выборов. Украинцев Тимошенко призвала не принимать участие в опросе во время местных выборов.
https://ria.ru/20201016/zelenskiy-1580083653.html
https://ria.ru/20201016/opros-1580046899.html
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донбасс, верховная рада украины, владимир зеленский, юлия тимошенко, европа, партия "батькивщина", украина, в мире

Тимошенко считает, что всеукраинский опрос заказали наркокартели

12:35 16.10.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на заседании Верховной рады Украины
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 16 окт – РИА Новости. Целью опроса президента Украины Владимира Зеленского в день местных выборов является легализация наркотиков в стране, "заказ" на него поступил от наркокартелей, считает лидер украинской оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
Зеленский инициировал проведение в день местных выборов 25 октября всеукраинского опроса по важным для страны темам. В отличие от референдума результаты опроса не будут иметь юридической силы и носят консультативный характер. Президент Украины в среду сказал, что первый из пяти вопросов будет касаться введения наказания в виде пожизненного заключения для виновных в коррупции в особо крупных размерах. В четверг глава государства назвал второй из пяти вопросов, - граждан спросят, поддерживают ли они создание в Донбассе свободной экономической зоны. В пятницу Зеленский сообщил, что граждан также спросят, поддерживают ли они сокращение числа депутатов в Верховной раде до 300 и легализацию медицинского каннабиса, и считают ли нужным на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.
Рабочая поездка Президента Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
Вчера, 11:36
Зеленский хочет узнать мнение украинцев по вопросу легализации каннабиса
"Все эти вопросы уже выяснены и определены в обществе. Но весь этот шум-тарарам, все эти информационные предлоги и опросы в день голосования организованы ради одного вопроса – это вопрос легализации наркотиков на Украине. Я не хочу сейчас делить наркотики на легкие и тяжелые, наркотик – это наркотик", - заявила Тимошенко на брифинге в пятницу. Трансляция велась на ее странице в Facebook.
По ее мнению, вопрос о легализации медицинского каннабиса говорит о начале плана, согласно которому Украину в Европе сделают центром наркоторговли и работы наркокартелей. Тимошенко считает, что опрос организован именно по заказу наркокартелей, и дальше власть намерена принять закон о легализации наркотиков, в частности марихуаны.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
Вчера, 03:14
Украинский политолог раскритиковал "пять важных вопросов" Зеленского
"И параллельно с таким опросом о легализации наркотиков, конкретно марихуаны, выпускается указ (президента Украины Владимира Зеленского – ред.) о передаче 2 миллионов гектаров государственной земли госзапаса, которая гарантировала продовольственную безопасность государства на местном уровне, где покупатели уже определены заранее... И теперь в комплекте, я понимаю, что эти 2 миллиона гектаров земли золотых черноземов будут отданы под марихуану и все это будет делаться на базе больших глобальных наркоструктур", - заявила Тимошенко.
При этом, по ее словам, один такой опрос "по скромным подсчетам" будет стоить более 150 миллионов гривен (5,2 миллиона долларов). Тимошенко призвала Зеленского публично сообщить, кто спонсирует опрос.
Тимошенко также заявила, что опрос является незаконным и антиконституционным, и добавила, что ее партия "Батькивщина" намерена обратиться в Центризбирком за разъяснением о том, что проведение опросов в день выборов запрещено. Также, по ее словам, она обратиться ко всем политсилам в парламенте с предложением попытаться 20 октября принять в Верховной раду Украины постановление о запрете проведения опроса во время выборов. Украинцев Тимошенко призвала не принимать участие в опросе во время местных выборов.
 
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ДонбассВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийЮлия ТимошенкоЕвропаПартия "Батькивщина"УкраинаВ мире
 
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