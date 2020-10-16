https://ria.ru/20201016/timoshenko-1580095833.html

Тимошенко считает, что всеукраинский опрос заказали наркокартели

Целью опроса президента Украины Владимира Зеленского в день местных выборов является легализация наркотиков в стране, "заказ" на него поступил от наркокартелей, РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T12:35

2020-10-16T12:35

2020-10-16T12:35

донбасс

верховная рада украины

владимир зеленский

юлия тимошенко

европа

партия "батькивщина"

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574446404_0:0:2869:1615_1400x0_80_0_0_61a6aee39d3920a0e7335c092e240828.jpg

<strong>КИЕВ, 16 окт – РИА Новости.</strong> Целью опроса президента <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Зеленского</a> в день местных выборов является легализация наркотиков в стране, "заказ" на него поступил от наркокартелей, считает лидер украинской оппозиционной партии "<a href="http://ria.ru/organization_Vseukrainskoe_obedinenie_Batkivshhina/" target="_blank" data-auto="true">Батькивщина</a>" <a href="http://ria.ru/person_JUlija_Timoshenko/" target="_blank" data-auto="true">Юлия Тимошенко</a>.Зеленский инициировал проведение в день местных выборов 25 октября всеукраинского опроса по важным для страны темам. В отличие от референдума результаты опроса не будут иметь юридической силы и носят консультативный характер. Президент Украины в среду сказал, что первый из пяти вопросов будет касаться введения наказания в виде пожизненного заключения для виновных в коррупции в особо крупных размерах. В четверг глава государства назвал второй из пяти вопросов, - граждан спросят, поддерживают ли они создание в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a> свободной экономической зоны. В пятницу Зеленский сообщил, что граждан также спросят, поддерживают ли они сокращение числа депутатов в <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной раде</a> до 300 и легализацию медицинского каннабиса, и считают ли нужным на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом."Все эти вопросы уже выяснены и определены в обществе. Но весь этот шум-тарарам, все эти информационные предлоги и опросы в день голосования организованы ради одного вопроса – это вопрос легализации наркотиков на Украине. Я не хочу сейчас делить наркотики на легкие и тяжелые, наркотик – это наркотик", - заявила Тимошенко на брифинге в пятницу. Трансляция велась на ее странице в Facebook.По ее мнению, вопрос о легализации медицинского каннабиса говорит о начале плана, согласно которому Украину в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> сделают центром наркоторговли и работы наркокартелей. Тимошенко считает, что опрос организован именно по заказу наркокартелей, и дальше власть намерена принять закон о легализации наркотиков, в частности марихуаны."И параллельно с таким опросом о легализации наркотиков, конкретно марихуаны, выпускается указ (президента Украины Владимира Зеленского – ред.) о передаче 2 миллионов гектаров государственной земли госзапаса, которая гарантировала продовольственную безопасность государства на местном уровне, где покупатели уже определены заранее... И теперь в комплекте, я понимаю, что эти 2 миллиона гектаров земли золотых черноземов будут отданы под марихуану и все это будет делаться на базе больших глобальных наркоструктур", - заявила Тимошенко.При этом, по ее словам, один такой опрос "по скромным подсчетам" будет стоить более 150 миллионов гривен (5,2 миллиона долларов). Тимошенко призвала Зеленского публично сообщить, кто спонсирует опрос.Тимошенко также заявила, что опрос является незаконным и антиконституционным, и добавила, что ее партия "Батькивщина" намерена обратиться в Центризбирком за разъяснением о том, что проведение опросов в день выборов запрещено. Также, по ее словам, она обратиться ко всем политсилам в парламенте с предложением попытаться 20 октября принять в Верховной раду Украины постановление о запрете проведения опроса во время выборов. Украинцев Тимошенко призвала не принимать участие в опросе во время местных выборов.

https://ria.ru/20201016/zelenskiy-1580083653.html

https://ria.ru/20201016/opros-1580046899.html

6

донбасс

европа

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донбасс, верховная рада украины, владимир зеленский, юлия тимошенко, европа, партия "батькивщина", украина, в мире