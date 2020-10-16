https://ria.ru/20201016/timati-1580115686.html
Егор Крид снялся в роли Тимати в клипе на песню "Звездопад"
У Тимати (Тимура Юнусова) вышел новый трек "Звездопад", в клипе на эту песню снялся Егор Крид. РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T15:28
2020-10-16T15:28
2020-10-16T16:55
культура
джиган (денис устименко-вайнштейн)
музыка
новости культуры
шоу-бизнес
егор крид
джастин бибер
тимати (тимур юнусов)
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<strong>МОСКВА, 16 окт – РИА Новости</strong>. У Тимати (Тимура Юнусова) вышел новый трек "Звездопад", в клипе на эту песню <a href="https://www.youtube.com/watch?v=QD8dAZ-vk4Y" target="_blank">снялся</a> Егор Крид. В видео Тимати звонит Егору Криду, с которым у него несколько дней шла словесная перепалка в Сети из-за съемок в "Холостяке", и предлагает вместе записать клип по примеру Джастина Бибера, Дрейка и DJ Khaled (в нем Джастин Бибер снялся в роли автора песни "Popstar" Дрейка). Крид сначала бросает трубку, потом отвечает, но отказывается и в итоге принимает участие в проекте. Джиган в ролике читает книгу Гуфа (рэпера Алексея Долматова) "Путь к исправлению". Оба упоминаются в тексте песни. "Один из немногих клипов, который я вытащил своим присутствием", — прокомментировал сам Егор Крид. Ожидается, что новый альбом Тимати выйдет в конце октября, о чем сам музыкант сообщил в Stories в своем инстаграме.
https://ria.ru/20201009/timati-1578981460.html
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джиган (денис устименко-вайнштейн), музыка, новости культуры, шоу-бизнес, егор крид, джастин бибер, тимати (тимур юнусов)
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости
. У Тимати (Тимура Юнусова) вышел новый трек "Звездопад", в клипе на эту песню снялся
Егор Крид.
В видео Тимати звонит Егору Криду, с которым у него несколько дней шла словесная перепалка в Сети из-за съемок в "Холостяке", и предлагает вместе записать клип по примеру Джастина Бибера, Дрейка и DJ Khaled (в нем Джастин Бибер снялся в роли автора песни "Popstar" Дрейка). Крид сначала бросает трубку, потом отвечает, но отказывается и в итоге принимает участие в проекте.
Джиган в ролике читает книгу Гуфа (рэпера Алексея Долматова) "Путь к исправлению". Оба упоминаются в тексте песни.
"Один из немногих клипов, который я вытащил своим присутствием", — прокомментировал сам Егор Крид.
Ожидается, что новый альбом Тимати выйдет в конце октября, о чем сам музыкант сообщил в Stories в своем инстаграме.