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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201016/tikhanovskaya-1580066921.html
Белоруссия объявила Тихановскую в розыск за призывы к свержению строя
Белоруссия объявила экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую в межгосударственный розыск за призывы к насильственному свержению конституционного строя,... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T10:25
2020-10-16T11:47
протесты в белоруссии
светлана тихановская
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссия</a> объявила экс-кандидата в президенты <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлану Тихановскую</a> в межгосударственный розыск за призывы к насильственному свержению конституционного строя, сообщили РИА Новости в российском Министерстве внутренних дел.Санкция по этой статье предполагает от трех до пяти лет колонии.О том, что Тихановскую включили в базу разыскиваемых лиц российского МВД, стало известно на прошлой неделе. Как уточнили в ведомстве, уголовных дел против нее в России не возбуждалось, а в розыске она находится в соответствии с договорами о помощи между Москвой и Минском.В начале августа в <a href="https://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a> прошли выборы главы государства. На них в шестой раз победил <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/">Лукашенко</a>: по данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. Тихановская заняла второе место. На следующий день в республике начались массовые протестные акции.Поначалу митинги подавляли силовики, применяя против не согласных с результатами голосования слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти подтвердили гибель троих протестующих, более шести тысяч человек задержали.В конце сентября состоялась инаугурация Лукашенко. В Европе считают, что его <a href="https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577641894.html">вступление</a> в должность президента противоречит воле значительной части населения, о чем свидетельствуют демонстрации. Брюссель призывает к проведению новых выборов, отказу от насилия и освобождению всех задержанных.По инициативе Тихановской, которую оппозиция считает избранным лидером, в стране создали Координационный совет по транзиту власти. Его представители требуют назначения новых выборов и переговоров. В связи с этим <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/">Генпрокуратура</a> Белоруссии возбудила уголовное дело о призывах к захвату власти.Большинство членов президиума КС арестованы или находятся за границей, в том числе сама Тихановская (она уехала в Литву сразу после выборов).
https://ria.ru/20201014/ultimatum-1579640270.html
https://ria.ru/20201012/sanktsii-1579401974.html
https://ria.ru/20201014/lukashenko-1579846943.html
Все проще. Мужа к границе и пинком под зад. Без гражданства.
570
Навальный не имеет пола, национальности, цвета волос или кожи. Навальный имеет только свою стоимость.
529
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светлана тихановская, белоруссия, в мире

Белоруссия объявила Тихановскую в розыск за призывы к свержению строя

10:25 16.10.2020 (обновлено: 11:47 16.10.2020)
 
© REUTERS / Fabrizio BenschСветлана Тихановская в Берлине
Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© REUTERS / Fabrizio Bensch
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Белоруссия объявила экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую в межгосударственный розыск за призывы к насильственному свержению конституционного строя, сообщили РИА Новости в российском Министерстве внутренних дел.
Санкция по этой статье предполагает от трех до пяти лет колонии.
О том, что Тихановскую включили в базу разыскиваемых лиц российского МВД, стало известно на прошлой неделе. Как уточнили в ведомстве, уголовных дел против нее в России не возбуждалось, а в розыске она находится в соответствии с договорами о помощи между Москвой и Минском.
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
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В начале августа в Белоруссии прошли выборы главы государства. На них в шестой раз победил Лукашенко: по данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. Тихановская заняла второе место. На следующий день в республике начались массовые протестные акции.
Поначалу митинги подавляли силовики, применяя против не согласных с результатами голосования слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти подтвердили гибель троих протестующих, более шести тысяч человек задержали.
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В конце сентября состоялась инаугурация Лукашенко. В Европе считают, что его вступление в должность президента противоречит воле значительной части населения, о чем свидетельствуют демонстрации. Брюссель призывает к проведению новых выборов, отказу от насилия и освобождению всех задержанных.
По инициативе Тихановской, которую оппозиция считает избранным лидером, в стране создали Координационный совет по транзиту власти. Его представители требуют назначения новых выборов и переговоров. В связи с этим Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о призывах к захвату власти.
Большинство членов президиума КС арестованы или находятся за границей, в том числе сама Тихановская (она уехала в Литву сразу после выборов).
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
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