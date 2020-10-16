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Забайкальский край
https://ria.ru/20201016/stroyka-1580082722.html
В Забайкалье построят четыре мусоросортировочных завода
Завод переработке отходов и производству синтетического жидкого топлива построят в Краснокаменске Забайкальского края, будут созданы порядка семидесяти новых... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T11:42
2020-10-16T11:42
забайкальский край
александр осипов
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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости</strong>. Завод переработке отходов и производству синтетического жидкого топлива построят в Краснокаменске Забайкальского края, будут созданы порядка семидесяти новых рабочих мест, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края. Реализация инвестиционного проекта обсуждалась на совещании под председательством губернатора Забайкальского края <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Osipov" target="_blank">Александра Осипова</a>. Заместитель председателя краевого правительства Михаил Чуркин сообщил, что сейчас завершается проектирование мусоросортировочного комплекса в Краснокаменске - важной части всего инвестиционного проекта.По его словам, на данный момент идет работа по выбору компаний подрядчиков и поставщиков проекта.В дальнейшем, согласно проекту завода по переработке отходов, стекло, металл, ПЭТ могут продаваться как вторичное сырье, а инертные материалы и отсев могут быть использованы в строительстве.Губернатор Забайкальского края заявил, что необходимо оперативно решить все вопросы по строительству объекта. По его словам, всего в регионе планируется построить четыре мусоросортировочных завода.
https://ria.ru/20201015/dorogi-1579891897.html
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александр осипов

В Забайкалье построят четыре мусоросортировочных завода

11:42 16.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЦех мусоросортировочного завода в Чите
Цех мусоросортировочного завода в Чите - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Завод переработке отходов и производству синтетического жидкого топлива построят в Краснокаменске Забайкальского края, будут созданы порядка семидесяти новых рабочих мест, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Реализация инвестиционного проекта обсуждалась на совещании под председательством губернатора Забайкальского края Александра Осипова.
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Заместитель председателя краевого правительства Михаил Чуркин сообщил, что сейчас завершается проектирование мусоросортировочного комплекса в Краснокаменске - важной части всего инвестиционного проекта.
"Создание этого объекта позволит улучшить экологическую ситуацию в городе и районе, а также будет способствовать избавлению от мусорного полигона и несанкционированных свалок. Кроме того, за счет реализации инвестиционного проекта будет создано порядка 70 новых рабочих мест", - отметил зампред.
По его словам, на данный момент идет работа по выбору компаний подрядчиков и поставщиков проекта.
В дальнейшем, согласно проекту завода по переработке отходов, стекло, металл, ПЭТ могут продаваться как вторичное сырье, а инертные материалы и отсев могут быть использованы в строительстве.
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Забайкальский крайАлександр Осипов
 
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