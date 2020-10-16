https://ria.ru/20201016/stroyka-1580082722.html

В Забайкалье построят четыре мусоросортировочных завода

Завод переработке отходов и производству синтетического жидкого топлива построят в Краснокаменске Забайкальского края, будут созданы порядка семидесяти новых... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T11:42

2020-10-16T11:42

2020-10-16T11:42

забайкальский край

александр осипов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580083911_0:253:3192:2048_1400x0_80_0_0_92e423e8d03a4a035b68e3a0481aaa2b.jpg

<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости</strong>. Завод переработке отходов и производству синтетического жидкого топлива построят в Краснокаменске Забайкальского края, будут созданы порядка семидесяти новых рабочих мест, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края. Реализация инвестиционного проекта обсуждалась на совещании под председательством губернатора Забайкальского края <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Osipov" target="_blank">Александра Осипова</a>. Заместитель председателя краевого правительства Михаил Чуркин сообщил, что сейчас завершается проектирование мусоросортировочного комплекса в Краснокаменске - важной части всего инвестиционного проекта.По его словам, на данный момент идет работа по выбору компаний подрядчиков и поставщиков проекта.В дальнейшем, согласно проекту завода по переработке отходов, стекло, металл, ПЭТ могут продаваться как вторичное сырье, а инертные материалы и отсев могут быть использованы в строительстве.Губернатор Забайкальского края заявил, что необходимо оперативно решить все вопросы по строительству объекта. По его словам, всего в регионе планируется построить четыре мусоросортировочных завода.

https://ria.ru/20201015/dorogi-1579891897.html

https://ria.ru/20201014/rekonstruktsiya-1579714413.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр осипов