https://ria.ru/20201016/stroyka-1580082722.html
В Забайкалье построят четыре мусоросортировочных завода
Завод переработке отходов и производству синтетического жидкого топлива построят в Краснокаменске Забайкальского края, будут созданы порядка семидесяти новых... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T11:42
2020-10-16T11:42
2020-10-16T11:42
забайкальский край
александр осипов
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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости</strong>. Завод переработке отходов и производству синтетического жидкого топлива построят в Краснокаменске Забайкальского края, будут созданы порядка семидесяти новых рабочих мест, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края. Реализация инвестиционного проекта обсуждалась на совещании под председательством губернатора Забайкальского края <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Osipov" target="_blank">Александра Осипова</a>. Заместитель председателя краевого правительства Михаил Чуркин сообщил, что сейчас завершается проектирование мусоросортировочного комплекса в Краснокаменске - важной части всего инвестиционного проекта.По его словам, на данный момент идет работа по выбору компаний подрядчиков и поставщиков проекта.В дальнейшем, согласно проекту завода по переработке отходов, стекло, металл, ПЭТ могут продаваться как вторичное сырье, а инертные материалы и отсев могут быть использованы в строительстве.Губернатор Забайкальского края заявил, что необходимо оперативно решить все вопросы по строительству объекта. По его словам, всего в регионе планируется построить четыре мусоросортировочных завода.
https://ria.ru/20201015/dorogi-1579891897.html
https://ria.ru/20201014/rekonstruktsiya-1579714413.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр осипов
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Завод переработке отходов и производству синтетического жидкого топлива построят в Краснокаменске Забайкальского края, будут созданы порядка семидесяти новых рабочих мест, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Реализация инвестиционного проекта обсуждалась на совещании под председательством губернатора Забайкальского края Александра Осипова
.
Заместитель председателя краевого правительства Михаил Чуркин сообщил, что сейчас завершается проектирование мусоросортировочного комплекса в Краснокаменске - важной части всего инвестиционного проекта.
"Создание этого объекта позволит улучшить экологическую ситуацию в городе и районе, а также будет способствовать избавлению от мусорного полигона и несанкционированных свалок. Кроме того, за счет реализации инвестиционного проекта будет создано порядка 70 новых рабочих мест", - отметил зампред.
По его словам, на данный момент идет работа по выбору компаний подрядчиков и поставщиков проекта.
В дальнейшем, согласно проекту завода по переработке отходов, стекло, металл, ПЭТ могут продаваться как вторичное сырье, а инертные материалы и отсев могут быть использованы в строительстве.
Губернатор Забайкальского края заявил, что необходимо оперативно решить все вопросы по строительству объекта. По его словам, всего в регионе планируется построить четыре мусоросортировочных завода.