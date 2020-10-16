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https://ria.ru/20201016/ssha-1580199314.html
США отказались от предложения Путина о продлении СНВ-3
США отказались от предложения президента России Владимира Путина продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) без всяких... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T20:07
2020-10-16T22:11
роберт о'брайен
договор снв-3
владимир путин
сша
безопасность
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 16 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> отказались от предложения президента России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) без всяких условий на год, заявил советник по национальной безопасности Белого дома <u><a href="http://ria.ru/person_robert-obrayen/">Роберт О'Брайен</a></u>.В пятницу российский лидер заявил, что продление соглашения без предварительных условий даст возможность провести содержательные переговоры по вопросам, которые регулируются СНВ-3. По его словам, такое решение также позволит не оставить страны, заинтересованные в сохранении стратегической стабильности, без подобного договора."Сегодняшнее предложение президента Путина о продлении СНВ-3 без заморозки ядерных боеголовок — это не вариант", — написал О'Брайен в <a href="https://twitter.com/WHNSC/status/1317148661722304512" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.В Белом доме также заявили, что уже предлагали России продлить договор на год при условии взаимной заморозки ядерных арсеналов. По словам О'Брайена, это стало бы "победой для обеих сторон"."Мы думали, что, когда я встречался с моим коллегой в Женеве, русские были готовы принять то предложение", — говорится в записи.О'Брайен добавил, что Соединенные Штаты "серьезно относятся к контролю над вооружениями" и надеются, что Москва пересмотрит свою позицию по этому вопросу до того, как "последует дорогостоящая гонка вооружений".В октябре спецпосланник президента США по контролю над вооружениями <a href="http://ria.ru/person_marshall-billingsli/" target="_blank">Маршалл Биллингсли</a> заявлял, что Вашингтон готов "уже завтра" продлить СНВ-3 в обмен на взаимную заморозку ядерных арсеналов и якобы достиг "принципиального" соглашения с Москвой на этот счет. При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что если Вашингтон хочет упомянуть тактические ядерные вооружения в договоре с Москвой, то сначала он должен забрать эти ракеты с территорий стран НАТО.СНВ-3 остается единственным действующим между Россией и США соглашением такого рода. Его срок истекает после 5 февраля 2021 года. Сергей Лавров не раз подчеркивал, что Москва выступает за продление договора без предварительных условий. Администрация США, в свою очередь, настаивает на необходимости включения в переговоры <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>, хотя в <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank" data-auto="true">Пекине</a> эту идею отвергают.Согласно ДСНВ, каждой из сторон необходимо сократить свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Москву и Вашингтон обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год.
https://ria.ru/20200714/1574282355.html
https://ria.ru/20201013/dsnv-1579672348.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201016/lavrov-1580189866.html
Ну ок, так и запишем - увеличить скорость Авангарда до 100 махов.
201
И после этого как их не назвать разрушителями договоров ??
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сша
РИА Новости
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роберт о'брайен, договор снв-3, владимир путин, сша, безопасность, в мире

США отказались от предложения Путина о продлении СНВ-3

20:07 16.10.2020 (обновлено: 22:11 16.10.2020)
 
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© РИА Новости / Григорий Дубовиций
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ВАШИНГТОН, 16 окт — РИА Новости. США отказались от предложения президента России Владимира Путина продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) без всяких условий на год, заявил советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайен.
В пятницу российский лидер заявил, что продление соглашения без предварительных условий даст возможность провести содержательные переговоры по вопросам, которые регулируются СНВ-3. По его словам, такое решение также позволит не оставить страны, заинтересованные в сохранении стратегической стабильности, без подобного договора.
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"Это шаг к концу света". Что последует за выходом США из СНВ-3
"Сегодняшнее предложение президента Путина о продлении СНВ-3 без заморозки ядерных боеголовок — это не вариант", — написал О'Брайен в Twitter.
В Белом доме также заявили, что уже предлагали России продлить договор на год при условии взаимной заморозки ядерных арсеналов. По словам О'Брайена, это стало бы "победой для обеих сторон".
"Мы думали, что, когда я встречался с моим коллегой в Женеве, русские были готовы принять то предложение", — говорится в записи.
О'Брайен добавил, что Соединенные Штаты "серьезно относятся к контролю над вооружениями" и надеются, что Москва пересмотрит свою позицию по этому вопросу до того, как "последует дорогостоящая гонка вооружений".
В октябре спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявлял, что Вашингтон готов "уже завтра" продлить СНВ-3 в обмен на взаимную заморозку ядерных арсеналов и якобы достиг "принципиального" соглашения с Москвой на этот счет. При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что если Вашингтон хочет упомянуть тактические ядерные вооружения в договоре с Москвой, то сначала он должен забрать эти ракеты с территорий стран НАТО.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков перед началом лекции для студентов МГИМО в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 22:54
Рябков назвал предложения США по ДСНВ неприемлемыми
СНВ-3 остается единственным действующим между Россией и США соглашением такого рода. Его срок истекает после 5 февраля 2021 года. Сергей Лавров не раз подчеркивал, что Москва выступает за продление договора без предварительных условий. Администрация США, в свою очередь, настаивает на необходимости включения в переговоры Китая, хотя в Пекине эту идею отвергают.
Согласно ДСНВ, каждой из сторон необходимо сократить свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Москву и Вашингтон обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
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Обсудить152
Роберт О'БрайенДоговор СНВ-3Владимир ПутинСШАБезопасностьВ мире
 
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