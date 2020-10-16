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В США задержали экс-министра обороны Мексики
Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард сообщил о задержании в аэропорту Лос-Анджелеса бывшего министра обороны страны Сальвадора Сьенфуэгос Сепеды. РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T05:25
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мексика
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<strong>МЕХИКО, 16 окт - РИА Новости.</strong> Министр иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Mexico/" target="_blank" data-auto="true">Мексики</a> <a href="http://ria.ru/person_marselo-luis-ebrard/" target="_blank" data-auto="true">Марсело Эбрард</a> сообщил о задержании в аэропорту <a href="http://ria.ru/location_Los_Angeles/" target="_blank" data-auto="true">Лос-Анджелеса</a> бывшего министра обороны страны Сальвадора Сьенфуэгос Сепеды."Мы предоставим ему полагающуюся по праву консульскую помощь. Я сообщу о развитии событий", - добавил Эбрард.Как передает Рейтер, Сепеду задержали по запросу американского Управления по борьбе с наркотиками (DEA). Представитель DEA Николь Нисида подтвердила эту информацию. Она добавила, что не располагает дополнительными деталями о характере претензий к экс-министру.Генерал Сьенфуэгос Сепеда возглавлял министерство обороны Мексики в 2012-2018 годах во время работы администрации президента <a href="http://ria.ru/person_Penja_Neto/" target="_blank" data-auto="true">Энрике Пенья Ньето</a>.
https://ria.ru/20200708/1574085402.html
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мексика, сша, в мире

В США задержали экс-министра обороны Мексики

05:25 16.10.2020 (обновлено: 07:12 16.10.2020)
 
© Fotolia / EugeneFАмериканский полицейский
Американский полицейский - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© Fotolia / EugeneF
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МЕХИКО, 16 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард сообщил о задержании в аэропорту Лос-Анджелеса бывшего министра обороны страны Сальвадора Сьенфуэгос Сепеды.

"Посол Соединенных Штатов Кристофер Ландау сообщил мне, что бывший министр национальной обороны генерал Сальвадор Сьенфуэгос Сепеда задержан в аэропорту Лос-Анджелеса, штат Калифорния", - написал министр в Twitter.

"Мы предоставим ему полагающуюся по праву консульскую помощь. Я сообщу о развитии событий", - добавил Эбрард.
Как передает Рейтер, Сепеду задержали по запросу американского Управления по борьбе с наркотиками (DEA). Представитель DEA Николь Нисида подтвердила эту информацию. Она добавила, что не располагает дополнительными деталями о характере претензий к экс-министру.
Генерал Сьенфуэгос Сепеда возглавлял министерство обороны Мексики в 2012-2018 годах во время работы администрации президента Энрике Пенья Ньето.
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