https://ria.ru/20201016/sovfed-1580125390.html

В Совфеде оценили возможность продления ДСНВ без условий

Продление по предложению президента РФ Владимира Путина Договора об СНВ на год без всяких условий, чтобы затем в течение этого времени провести содержательные... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T14:34

2020-10-16T14:34

2020-10-16T14:55

владимир путин

сша

в мире

договор снв-3

владимир джабаров

совет федерации рф

политика

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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Продление по предложению президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> Договора об СНВ на год без всяких условий, чтобы затем в течение этого времени провести содержательные переговоры по всем параметрам контроля над вооружениями, не потребует никаких дополнительных процедур, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Dzhabarov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Джабаров</a>."Это абсолютно правильное решение. Договор сейчас действует, и его продление не потребует никаких процедур", - заявил он РИА Новости.Договор СНВ-3 между Россией и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. 5 февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.

https://ria.ru/20201016/dogovor-1580123004.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, сша, в мире, договор снв-3, владимир джабаров, совет федерации рф, политика