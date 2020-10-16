https://ria.ru/20201016/sovfed-1580091806.html

Совфед предложил изменить срок обсуждения кандидатур "силовых" министров

Совет Федерации предложил изменить в законе срок рассмотрения кандидатур "силовых" министров на пленарных заседаниях в зависимости от поступления документов в... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T12:17

2020-10-16T12:17

2020-10-16T12:17

андрей клишас

совет федерации рф

госдума рф

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владимир путин

политика

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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совет Федерации</a> предложил изменить в законе срок рассмотрения кандидатур "силовых" министров на пленарных заседаниях в зависимости от поступления документов в СФ и проинформировал об этом президента, сообщил глава комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Klishas/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Клишас</a>.Ранее президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> внес в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> новую редакцию ФКЗ "О правительстве". Согласно инициативе, министры "силового блока", руководство деятельностью которых осуществляет президент (Минобороны, МВД, <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>, Минюст, МИД), назначаются на должность президентом после консультаций с СФ. Президент вносит в Совет Федерации представления по кандидатурам указанных федеральных министров, а Совет Федерации не позднее недельного срока информирует в письменной форме президента о результатах рассмотрения представленных кандидатур."В Совете Федерации предложили все-таки изменить, и мы проинформировали об этом президента, сроки рассмотрения Советом Федерации вопросов назначения "силовых" министров и высших руководителей прокуратуры. Мы сейчас предлагаем (рассматривать кандидатуры - ред.) на ближайшем заседании Совета Федерации, в случае если больше чем за пять дней до ближайшего заседания представлены нам документы соответствующие, а если меньше, то тогда следующее заседание Совета Федерации. Это связано, я не скрою, с тем, что мы всегда последовательно говорили, что все консультации выходят непосредственно на пленарное заседание, комитеты, это публичная процедура", - сказал Клишас на заседании рабочей группы по мониторингу реализации конституционных изменений.

https://ria.ru/20201015/sovfed-1579883947.html

https://ria.ru/20201008/sovfed-1578801083.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей клишас, совет федерации рф, госдума рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, политика