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https://ria.ru/20201016/sovfed-1580091806.html
Совфед предложил изменить срок обсуждения кандидатур "силовых" министров
Совет Федерации предложил изменить в законе срок рассмотрения кандидатур "силовых" министров на пленарных заседаниях в зависимости от поступления документов в... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T12:17
2020-10-16T12:17
андрей клишас
совет федерации рф
госдума рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совет Федерации</a> предложил изменить в законе срок рассмотрения кандидатур "силовых" министров на пленарных заседаниях в зависимости от поступления документов в СФ и проинформировал об этом президента, сообщил глава комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Klishas/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Клишас</a>.Ранее президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> внес в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> новую редакцию ФКЗ "О правительстве". Согласно инициативе, министры "силового блока", руководство деятельностью которых осуществляет президент (Минобороны, МВД, <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>, Минюст, МИД), назначаются на должность президентом после консультаций с СФ. Президент вносит в Совет Федерации представления по кандидатурам указанных федеральных министров, а Совет Федерации не позднее недельного срока информирует в письменной форме президента о результатах рассмотрения представленных кандидатур."В Совете Федерации предложили все-таки изменить, и мы проинформировали об этом президента, сроки рассмотрения Советом Федерации вопросов назначения "силовых" министров и высших руководителей прокуратуры. Мы сейчас предлагаем (рассматривать кандидатуры - ред.) на ближайшем заседании Совета Федерации, в случае если больше чем за пять дней до ближайшего заседания представлены нам документы соответствующие, а если меньше, то тогда следующее заседание Совета Федерации. Это связано, я не скрою, с тем, что мы всегда последовательно говорили, что все консультации выходят непосредственно на пленарное заседание, комитеты, это публичная процедура", - сказал Клишас на заседании рабочей группы по мониторингу реализации конституционных изменений.
https://ria.ru/20201015/sovfed-1579883947.html
https://ria.ru/20201008/sovfed-1578801083.html
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андрей клишас, совет федерации рф, госдума рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, политика

Совфед предложил изменить срок обсуждения кандидатур "силовых" министров

12:17 16.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Совет Федерации предложил изменить в законе срок рассмотрения кандидатур "силовых" министров на пленарных заседаниях в зависимости от поступления документов в СФ и проинформировал об этом президента, сообщил глава комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Ранее президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму новую редакцию ФКЗ "О правительстве". Согласно инициативе, министры "силового блока", руководство деятельностью которых осуществляет президент (Минобороны, МВД, МЧС, Минюст, МИД), назначаются на должность президентом после консультаций с СФ. Президент вносит в Совет Федерации представления по кандидатурам указанных федеральных министров, а Совет Федерации не позднее недельного срока информирует в письменной форме президента о результатах рассмотрения представленных кандидатур.
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"В Совете Федерации предложили все-таки изменить, и мы проинформировали об этом президента, сроки рассмотрения Советом Федерации вопросов назначения "силовых" министров и высших руководителей прокуратуры. Мы сейчас предлагаем (рассматривать кандидатуры - ред.) на ближайшем заседании Совета Федерации, в случае если больше чем за пять дней до ближайшего заседания представлены нам документы соответствующие, а если меньше, то тогда следующее заседание Совета Федерации. Это связано, я не скрою, с тем, что мы всегда последовательно говорили, что все консультации выходят непосредственно на пленарное заседание, комитеты, это публичная процедура", - сказал Клишас на заседании рабочей группы по мониторингу реализации конституционных изменений.
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Андрей КлишасСовет Федерации РФГосдума РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владимир ПутинПолитика
 
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