https://ria.ru/20201016/sotsseti-1580065821.html

В ОП предложили обязать соцсети давать полиции данные об опасном контенте

Пользователям соцсетей и мессенджеров хотят законодательно разрешить обжаловать модерацию их публикаций, а сами платформы - обязать предоставлять данные об... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T10:18

2020-10-16T10:18

2020-10-16T10:18

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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Пользователям соцсетей и мессенджеров хотят законодательно разрешить обжаловать модерацию их публикаций, а сами платформы - обязать предоставлять данные об аккаунтах преступного характера в полицию, с такой инициативой выступила член <a href="https://ria.ru/organization_Obshhestvennaja_palata_Rossijjskojj_Federacii" target="_blank">Общественной палаты РФ</a>, директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина."Необходимо расширить права пользователей социальных сетей. Нужно законодательно закрепить право пользователя обжаловать модерацию публикации социальной сетью или мессенджером", - рассказала Мизулина РИА Новости, отметив, что сейчас пользователи зачастую "беспомощны" перед такими решениями компаний.Общественница также предлагает модернизировать законодательство в области публичного распространения выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, либо публичное осквернение символов воинской славы России, в том числе совершенные с применением средств массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетей. В частности, нужно внести изменения в 149-ФЗ и включать такую информацию в единый реестр запрещённых сайтов без решения суда."Необходимо законодательно обязать социальные сети предоставлять подробные данные об обнаруженных аккаунтах преступного характера в базу данных полиции для проведения расследования. Применительно к запрещённым к распространению на территории видам информации: детская порнография, информация о продаже, изготовлении и использовании наркотиков, информация о способах совершения самоубийства, а также призывов к совершению самоубийства", - добавила Мизулина, объяснив, что это поможет более оперативной работе правоохранителей.Разработке этих предложений, как уточнила член ОП РФ, предшествовало подробное изучение мировой практики регулирования деятельности социальных сетей. В частности, парламент <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> предлагает дополнить действующий в стране закон NetzDG аналогичными нормами о расширении прав пользователей и работе с противоправным контентном.

https://ria.ru/20201006/facebook-1578474682.html

https://ria.ru/20200930/ekstremizm-1577996156.html

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германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общественная палата рф, германия, технологии, общество