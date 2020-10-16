https://ria.ru/20201016/snv-1580203441.html

ООН надеется на продление СНВ-3

В ООН сильно надеются, что Россия и США все-таки договорятся о дальнейших шагах по продлению договора СНВ-3, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T20:39

2020-10-16T20:39

2020-10-16T20:39

россия

роберт о'брайен

стефан дюжаррик

договор снв-3

владимир путин

оон

сша

в мире

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<strong>ООН, 16 окт – РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> сильно надеются, что Россия и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> все-таки договорятся о дальнейших шагах по продлению договора СНВ-3, заявил официальный представитель генсека ООН <a href="http://ria.ru/person_Stefan_Duzharrik/" target="_blank" data-auto="true">Стефан Дюжаррик</a>.Ранее президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> предложил продлить действующий СНВ-3 без всяких условий на год, тогда как максимальный срок продления составляет пять лет. В свою очередь советник по национальной безопасности Белого дома <a href="http://ria.ru/person_robert-obrayen/" target="_blank" data-auto="true">Роберт О'Брайен</a> заявил, что предложение Путина о продлении договора СНВ-3 на один год без предварительных условий, но без заморозки числа ядерных боеголовок, это не вариант решения вопроса."Не нам говорить о деталях. Но мы не можем недооценивать необходимость продления этого договора", - подчеркнул онСНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. 5 февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.

https://radiosputnik.ria.ru/20201016/lavrov-1580189866.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, роберт о'брайен, стефан дюжаррик, договор снв-3, владимир путин, оон, сша, в мире