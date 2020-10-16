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ООН надеется на продление СНВ-3
В ООН сильно надеются, что Россия и США все-таки договорятся о дальнейших шагах по продлению договора СНВ-3, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T20:39
2020-10-16T20:39
россия
роберт о'брайен
стефан дюжаррик
договор снв-3
владимир путин
оон
сша
в мире
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<strong>ООН, 16 окт – РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> сильно надеются, что Россия и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> все-таки договорятся о дальнейших шагах по продлению договора СНВ-3, заявил официальный представитель генсека ООН <a href="http://ria.ru/person_Stefan_Duzharrik/" target="_blank" data-auto="true">Стефан Дюжаррик</a>.Ранее президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> предложил продлить действующий СНВ-3 без всяких условий на год, тогда как максимальный срок продления составляет пять лет. В свою очередь советник по национальной безопасности Белого дома <a href="http://ria.ru/person_robert-obrayen/" target="_blank" data-auto="true">Роберт О'Брайен</a> заявил, что предложение Путина о продлении договора СНВ-3 на один год без предварительных условий, но без заморозки числа ядерных боеголовок, это не вариант решения вопроса."Не нам говорить о деталях. Но мы не можем недооценивать необходимость продления этого договора", - подчеркнул онСНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. 5 февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.
https://radiosputnik.ria.ru/20201016/lavrov-1580189866.html
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россия
сша
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россия, роберт о'брайен, стефан дюжаррик, договор снв-3, владимир путин, оон, сша, в мире

ООН надеется на продление СНВ-3

20:39 16.10.2020
 
© REUTERS / Mike SegarШтаб-квартира ООН в Нью-Йорке во время 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке во время 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© REUTERS / Mike Segar
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ООН, 16 окт – РИА Новости. В ООН сильно надеются, что Россия и США все-таки договорятся о дальнейших шагах по продлению договора СНВ-3, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Ранее президент РФ Владимир Путин предложил продлить действующий СНВ-3 без всяких условий на год, тогда как максимальный срок продления составляет пять лет. В свою очередь советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайен заявил, что предложение Путина о продлении договора СНВ-3 на один год без предварительных условий, но без заморозки числа ядерных боеголовок, это не вариант решения вопроса.
"Я не хочу давать комментариев по поводу тех или иных позиций, которые может занимать каждая сторона. По мнению генерального секретаря, продление СНВ-3 должно быть приоритетным. Мы очень сильно надеемся, что стороны – РФ и США – договорятся о дальнейших шагах", - сказал Дюжаррик на брифинге.
"Не нам говорить о деталях. Но мы не можем недооценивать необходимость продления этого договора", - подчеркнул он
СНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. 5 февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
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РоссияРоберт О'БрайенСтефан ДюжаррикДоговор СНВ-3Владимир ПутинООНСШАВ мире
 
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