https://ria.ru/20201016/snv-1580127910.html

В Госдуме оценили шансы на продление ДСНВ

США не пойдут на продление СНВ, все предложенные ими условия изначально были невыполнимы, чтобы был повод выйти из соглашения, считает первый зампред комитета... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T14:51

2020-10-16T14:51

2020-10-16T15:44

договор снв-3

сша

снв

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/154969/14/1549691457_0:2:2692:1516_1400x0_80_0_0_7ac620ace582a4769ad46391e485a247.jpg

<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> США не пойдут на продление СНВ, все предложенные ими условия изначально были невыполнимы, чтобы был повод выйти из соглашения, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_SHerin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Шерин</a>.Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в пятницу предложил продлить действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений без всяких условий на год."Я думаю, что они не пойдут на это продление, потому что они ищут причины, повод для того, чтобы не продлевать этот договор. Это очевидно, что США вышли из всех договоров, юридически и неюридически подтвердив этот факт. Но по факту никакие договоры в принципе Соединёнными Штатами Америки не соблюдаются и не выполняются. Но до той степени, пока, допустим, им нет смысла их нарушать, эти договора выполняются. Поэтому американцы себя никакими обязательствами связывать не будут", - сказал Шерин РИА Новости.Он отметил, что ранее озвученные формулировки представителей <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> об условиях продления договора были не совсем ясны."Каждый раз, когда их слушаешь, удивляешься. Что такое заморозить свои ядерные арсеналы? Мне, честно говоря, не совсем понятно. Прекратить их эксплуатировать, законсервировать или прекратить новые ракеты выпускать? Непонятно, что значит заморозить. Допустить американских морских пехотинцев, чтобы они охраняли?.. Абсолютно нелепые предложения, которые невыполнимы изначально для того, чтобы, мне кажется, был повод не продлевать это соглашение", - сказал Шерин."Хотя, с другой стороны, для них подписать договор и не выполнять его - тоже нормально", - добавил депутат.Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. 5 февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.

https://ria.ru/20201016/riski-1580122636.html

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

договор снв-3, сша, снв, в мире