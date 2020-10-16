https://ria.ru/20201016/smartfon-1580047408.html
Эксперт рассказал, какой смартфон может взорваться в руках
Взорваться в руках может любой смартфон, у которого есть проблемы с батареей. Причинами взрыва устройства могут быть длительная зарядка, контакт с водой или... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T03:25
2020-10-16T03:25
2020-10-16T10:38
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технологии
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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. </strong>Взорваться в руках может любой смартфон, у которого есть проблемы с батареей. Причинами взрыва устройства могут быть длительная зарядка, контакт с водой или удар, рассказал <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201016/832170313.html" target="_blank">агентству Прайм</a> партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.Чтобы избежать взрыва, нужно соблюдать несколько правил. Во-первых, нельзя перегревать и гнуть устройство — это приводит к повреждению батареи, которая в результате может вести себя непредсказуемо, предостерегает он.Причиной взрыва может служить длительная зарядка и использование неподходящего зарядного устройства. Также нельзя допускать контакта смартфона с водой и его падения на твердую поверхность — все это может повредить батарею. Признаками того, что батарея может повести себя самым непредсказуемым образом, является ее вздутие — ее нужно срочно заменить, заключил Мясоедов.
https://ria.ru/20201014/bezopasnyy-1579677261.html
True Story
Верните британских учёных!!! Там хоть забавно было, а тут просто тупо!
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Александр Серов
"Во-первых, нельзя перегревать и гнуть устройство". Гнуть?? По моему кроме этого "эксперта" даже не вполне адекватный человек таким заниматься не будет.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
samsung, apple, технологии