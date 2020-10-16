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https://ria.ru/20201016/smartfon-1580047408.html
Эксперт рассказал, какой смартфон может взорваться в руках
Взорваться в руках может любой смартфон, у которого есть проблемы с батареей. Причинами взрыва устройства могут быть длительная зарядка, контакт с водой или... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T03:25
2020-10-16T10:38
samsung
apple
технологии
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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. </strong>Взорваться в руках может любой смартфон, у которого есть проблемы с батареей. Причинами взрыва устройства могут быть длительная зарядка, контакт с водой или удар, рассказал <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201016/832170313.html" target="_blank">агентству Прайм</a> партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.Чтобы избежать взрыва, нужно соблюдать несколько правил. Во-первых, нельзя перегревать и гнуть устройство — это приводит к повреждению батареи, которая в результате может вести себя непредсказуемо, предостерегает он.Причиной взрыва может служить длительная зарядка и использование неподходящего зарядного устройства. Также нельзя допускать контакта смартфона с водой и его падения на твердую поверхность — все это может повредить батарею. Признаками того, что батарея может повести себя самым непредсказуемым образом, является ее вздутие — ее нужно срочно заменить, заключил Мясоедов.
https://ria.ru/20201014/bezopasnyy-1579677261.html
Верните британских учёных!!! Там хоть забавно было, а тут просто тупо!
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"Во-первых, нельзя перегревать и гнуть устройство". Гнуть?? По моему кроме этого "эксперта" даже не вполне адекватный человек таким заниматься не будет.
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РИА Новости
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samsung, apple, технологии

Эксперт рассказал, какой смартфон может взорваться в руках

03:25 16.10.2020 (обновлено: 10:38 16.10.2020)
 
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyМужчина со смартфоном
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Взорваться в руках может любой смартфон, у которого есть проблемы с батареей. Причинами взрыва устройства могут быть длительная зарядка, контакт с водой или удар, рассказал агентству Прайм партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.

"Чаще всего взрываются смартфоны компании Samsung, которая даже вынуждена была на волне паники отозвать все телефоны Galaxy Note 7 из продажи. Также известны случаи, когда в руках у пользователей взрывалась продукция Apple — не только айфоны, но и айпады", — отмечает эксперт.

Чтобы избежать взрыва, нужно соблюдать несколько правил. Во-первых, нельзя перегревать и гнуть устройство — это приводит к повреждению батареи, которая в результате может вести себя непредсказуемо, предостерегает он.
Причиной взрыва может служить длительная зарядка и использование неподходящего зарядного устройства. Также нельзя допускать контакта смартфона с водой и его падения на твердую поверхность — все это может повредить батарею. Признаками того, что батарея может повести себя самым непредсказуемым образом, является ее вздутие — ее нужно срочно заменить, заключил Мясоедов.
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SamsungAppleТехнологии
 
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