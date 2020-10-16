https://ria.ru/20201016/smartfon-1580047408.html

Эксперт рассказал, какой смартфон может взорваться в руках

Взорваться в руках может любой смартфон, у которого есть проблемы с батареей. Причинами взрыва устройства могут быть длительная зарядка, контакт с водой или... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T03:25

2020-10-16T03:25

2020-10-16T10:38

samsung

apple

технологии

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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. </strong>Взорваться в руках может любой смартфон, у которого есть проблемы с батареей. Причинами взрыва устройства могут быть длительная зарядка, контакт с водой или удар, рассказал <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201016/832170313.html" target="_blank">агентству Прайм</a> партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.Чтобы избежать взрыва, нужно соблюдать несколько правил. Во-первых, нельзя перегревать и гнуть устройство — это приводит к повреждению батареи, которая в результате может вести себя непредсказуемо, предостерегает он.Причиной взрыва может служить длительная зарядка и использование неподходящего зарядного устройства. Также нельзя допускать контакта смартфона с водой и его падения на твердую поверхность — все это может повредить батарею. Признаками того, что батарея может повести себя самым непредсказуемым образом, является ее вздутие — ее нужно срочно заменить, заключил Мясоедов.

https://ria.ru/20201014/bezopasnyy-1579677261.html

True Story Верните британских учёных!!! Там хоть забавно было, а тут просто тупо! 30

Александр Серов "Во-первых, нельзя перегревать и гнуть устройство". Гнуть?? По моему кроме этого "эксперта" даже не вполне адекватный человек таким заниматься не будет. 28

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

samsung, apple, технологии