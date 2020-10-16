https://ria.ru/20201016/simptomy-1580050989.html

Названы способы выявить бессимптомное течение коронавируса

РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T07:28

2020-10-16T07:28

2020-10-16T10:15

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

татьяна голикова

воз

москва

московская область (подмосковье)

европа

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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. </strong>Определить наличие бессимптомного <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> помогут потеря обоняния или вкуса, об этом сообщила <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20201016/kovid-1579990473.html">радио Sputnik</a> врач-биофизик, ведущий специалист проекта Вакцина.ру Нелли Соседова.Кроме того, по словам специалиста, следует проявить осмотрительность в случае, если COVID-19 заболел кто-то из окружающих. Третий способ – сдать быстрый тест на антитела к коронавирусу.Обнаружить COVID-19, как напомнила Соседова, помогает и компьютерная томография, выявляющая изменения в легких.Тест на тяжелую форму COVID-19В то же время стало известно, что ученые из Саутгемптонского университета в Британии разработали анализ, позволяющий по профилю пяти цитокинов в крови пациента предсказать, насколько тяжело будет у него протекать COVID-19.Тест основан на том, что у части пациентов с тяжелой формой COVID-19 иммунная система реагирует на коронавирус слишком бурно, что приводит к чрезмерному повышению уровня цитокинов в крови — цитокиновому шторму. Это сильно осложняет течение болезни и нередко приводит к смерти.Авторы исследования считают, что точно определив, какие именно цитокины вызывают гипервоспаление у каждого пациента с COVID-19, врачи смогут реализовать индивидуальный подход, известный как "точная медицина".Ситуация с коронавирусом в РоссииРоссия остается на четвертой строчке по числу инфицированных: с начала весны <a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii/" target="_blank">коронавирусом в стране</a> заразились 1 354 163 человека. За прошлые сутки зафиксировали 13 754 случая <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a>, у четверти россиян (3427) нет симптомов. По числу заболевших лидирует <a href="http://ria.ru/location_Moskva/">Москва</a> — 3942 человека (днем ранее их было 4573). В <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/">Санкт-Петербурге</a> 638 новых пациентов, в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/">Подмосковье</a> — 439. Меньше всего заразившихся в Ненецком и Чукотском автономных округах — по два. За день умерли 286 человек — это максимальный показатель с начала пандемии.По словам вице-премьера <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяны Голиковой</a>, доля бессимптомных случаев заболевания <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a> в России за последнюю рабочую неделю возросла с 32 до 39%.Как отметили во Всемирной организации здравоохранения, рост количества новых случаев COVID-19 в России вписывается в общую тенденцию в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> и во всем мире. В <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a> подчеркнули, что эксперты организации не могут делать прогнозы или строить предположения о том, как пандемия будет развиваться в масштабах всей страны или конкретно в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москве</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201016/koronavirus-1580050245.html

https://ria.ru/20201015/lekarstvo-1580040031.html

chalix Как же низко пало наше образование! Всегда было известно, что при температуре у человека ухудшается аппетит, изменяется чувствительность рецепторов (вкус, обаяние). А сейчас открыли америку - позор! 141

Юрий Ф Когда-же наконец наши власти перестанут из жалости рубить собаке хвост не сразу, а по кусочку! Надо раз и навсегда провести борьбу с КОВИДом по китайскому отработанному методу, а не изобретать очередной велосипед, как в экономике... 94

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москва

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европа

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна голикова, воз, москва, московская область (подмосковье), европа