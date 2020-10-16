Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201016/simptomy-1580050989.html
Названы способы выявить бессимптомное течение коронавируса
РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T07:28
2020-10-16T10:15
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
татьяна голикова
воз
москва
московская область (подмосковье)
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579832235_0:144:3072:1872_1400x0_80_0_0_3bb253808e6f17b677074483930e4920.jpg
<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. </strong>Определить наличие бессимптомного <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> помогут потеря обоняния или вкуса, об этом сообщила <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20201016/kovid-1579990473.html">радио Sputnik</a> врач-биофизик, ведущий специалист проекта Вакцина.ру Нелли Соседова.Кроме того, по словам специалиста, следует проявить осмотрительность в случае, если COVID-19 заболел кто-то из окружающих. Третий способ – сдать быстрый тест на антитела к коронавирусу.Обнаружить COVID-19, как напомнила Соседова, помогает и компьютерная томография, выявляющая изменения в легких.Тест на тяжелую форму COVID-19В то же время стало известно, что ученые из Саутгемптонского университета в Британии разработали анализ, позволяющий по профилю пяти цитокинов в крови пациента предсказать, насколько тяжело будет у него протекать COVID-19.Тест основан на том, что у части пациентов с тяжелой формой COVID-19 иммунная система реагирует на коронавирус слишком бурно, что приводит к чрезмерному повышению уровня цитокинов в крови — цитокиновому шторму. Это сильно осложняет течение болезни и нередко приводит к смерти.Авторы исследования считают, что точно определив, какие именно цитокины вызывают гипервоспаление у каждого пациента с COVID-19, врачи смогут реализовать индивидуальный подход, известный как "точная медицина".Ситуация с коронавирусом в РоссииРоссия остается на четвертой строчке по числу инфицированных: с начала весны <a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii/" target="_blank">коронавирусом в стране</a> заразились 1 354 163 человека. За прошлые сутки зафиксировали 13 754 случая <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a>, у четверти россиян (3427) нет симптомов. По числу заболевших лидирует <a href="http://ria.ru/location_Moskva/">Москва</a> — 3942 человека (днем ранее их было 4573). В <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/">Санкт-Петербурге</a> 638 новых пациентов, в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/">Подмосковье</a> — 439. Меньше всего заразившихся в Ненецком и Чукотском автономных округах — по два. За день умерли 286 человек — это максимальный показатель с начала пандемии.По словам вице-премьера <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяны Голиковой</a>, доля бессимптомных случаев заболевания <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a> в России за последнюю рабочую неделю возросла с 32 до 39%.Как отметили во Всемирной организации здравоохранения, рост количества новых случаев COVID-19 в России вписывается в общую тенденцию в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> и во всем мире. В <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a> подчеркнули, что эксперты организации не могут делать прогнозы или строить предположения о том, как пандемия будет развиваться в масштабах всей страны или конкретно в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москве</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201016/koronavirus-1580050245.html
https://ria.ru/20201015/lekarstvo-1580040031.html
Как же низко пало наше образование! Всегда было известно, что при температуре у человека ухудшается аппетит, изменяется чувствительность рецепторов (вкус, обаяние). А сейчас открыли америку - позор!
141
Когда-же наконец наши власти перестанут из жалости рубить собаке хвост не сразу, а по кусочку! Надо раз и навсегда провести борьбу с КОВИДом по китайскому отработанному методу, а не изобретать очередной велосипед, как в экономике...
94
31
москва
московская область (подмосковье)
европа
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579832235_84:0:2815:2048_1400x0_80_0_0_9e76dd1fd95c09626fb6fb840af97a17.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна голикова, воз, москва, московская область (подмосковье), европа

Названы способы выявить бессимптомное течение коронавируса

07:28 16.10.2020 (обновлено: 10:15 16.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в ледовом дворце "Крылатское"
Медицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в ледовом дворце Крылатское - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Определить наличие бессимптомного коронавируса помогут потеря обоняния или вкуса, об этом сообщила радио Sputnik врач-биофизик, ведущий специалист проекта Вакцина.ру Нелли Соседова.
Кроме того, по словам специалиста, следует проявить осмотрительность в случае, если COVID-19 заболел кто-то из окружающих. Третий способ – сдать быстрый тест на антитела к коронавирусу.
Обнаружить COVID-19, как напомнила Соседова, помогает и компьютерная томография, выявляющая изменения в легких.

Тест на тяжелую форму COVID-19

В то же время стало известно, что ученые из Саутгемптонского университета в Британии разработали анализ, позволяющий по профилю пяти цитокинов в крови пациента предсказать, насколько тяжело будет у него протекать COVID-19.
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
Вчера, 06:46Распространение нового коронавируса
Онищенко развеял популярные мифы о коронавирусе
Тест основан на том, что у части пациентов с тяжелой формой COVID-19 иммунная система реагирует на коронавирус слишком бурно, что приводит к чрезмерному повышению уровня цитокинов в крови — цитокиновому шторму. Это сильно осложняет течение болезни и нередко приводит к смерти.
Авторы исследования считают, что точно определив, какие именно цитокины вызывают гипервоспаление у каждого пациента с COVID-19, врачи смогут реализовать индивидуальный подход, известный как "точная медицина".

Ситуация с коронавирусом в России

Россия остается на четвертой строчке по числу инфицированных: с начала весны коронавирусом в стране заразились 1 354 163 человека.
Таблетки противовирусного препарата для лечения COVID-19 - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
15 октября, 22:45Распространение нового коронавируса
В ВОЗ оценили эффективность четырех препаратов от коронавируса
За прошлые сутки зафиксировали 13 754 случая COVID-19, у четверти россиян (3427) нет симптомов. По числу заболевших лидирует Москва — 3942 человека (днем ранее их было 4573). В Санкт-Петербурге 638 новых пациентов, в Подмосковье — 439. Меньше всего заразившихся в Ненецком и Чукотском автономных округах — по два. За день умерли 286 человек — это максимальный показатель с начала пандемии.
По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, доля бессимптомных случаев заболевания коронавирусом в России за последнюю рабочую неделю возросла с 32 до 39%.
Как отметили во Всемирной организации здравоохранения, рост количества новых случаев COVID-19 в России вписывается в общую тенденцию в Европе и во всем мире. В ВОЗ подчеркнули, что эксперты организации не могут делать прогнозы или строить предположения о том, как пандемия будет развиваться в масштабах всей страны или конкретно в Москве.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус - РИА Новости, 1920, 21.03.2020
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
 
Обсудить31
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Татьяна ГоликоваВОЗМоскваМосковская область (Подмосковье)Европа
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:58В Баку заявили, что ракеты по Гяндже были выпущены с территории Армении
01:55В Баку назвали дезинормацией сообщение Армении о сбитых беспилотниках
01:53В Баку заявили, что число жертв обстрела Гянджи увеличилось до пяти
01:45Во Франции по делу об убийстве учителя задержали четырех человек
01:33Азербайджан заявил о двух погибших и 23 раненных при обстреле Гянджи
01:27В Степанакерте второй раз за ночь включили сирену воздушной тревоги
01:25В Подмосковье ограничили работу баров и ресторанов
01:19Популярный блогер умер из-за коронавируса в 34 года
01:16Трамп заявил, что у США уже есть гиперзвуковые ракеты
01:10Источник рассказал о ликвидации боевика в Назрани
01:03Пашинян ждет от РФ шагов по пресечению действий Анкары и Баку в регионе
01:02В Ереване заявили об ударах азербайджанских беспилотников по Армении
00:58В Азербайджане заявили, что при обстреле Гянджи разрушены 20 домов
00:55Источник: СБ ООН проведет в понедельник закрытое совещание по Карабаху
00:54В Азербайджане заявили о пострадавших при ракетном обстреле Гянджи
00:48В Армении сообщили, что сбили два азербайджанских беспилотника
00:43Посольство РФ запросило у Франции данные о предполагаемом убийце учителя
00:41В Карабахе сообщили о ранении трех человек при обстреле села Шош
00:39Во Франции проходят обыски дома у предполагаемого убийцы учителя
00:37В Армении опровергли информацию об ударах по территории Азербайджана
Лента новостейМолния