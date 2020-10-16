https://ria.ru/20201016/simferopol-1580066642.html

Симферополь получит воду из подземных источников, заявил Аксенов

Симферополь к концу января получит дополнительно 30 тысяч кубометров воды из подземных источников, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T10:23

2020-10-16T10:23

2020-10-16T10:23

алушта

сергей аксенов (политик)

белогорск

симферополь

республика крым

общество

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополь</a> к концу января получит дополнительно 30 тысяч кубометров воды из подземных источников, сообщил глава республики <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Aksjonov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Аксенов</a>.Поэтапный режим ограничения водоснабжения и подачи воды по графику в Симферополе и 39 селах в Симферопольском и Бахчисарайском районах <a href="https://ria.ru/location_Crimea" target="_blank">Крыма</a> начался с 24 августа из-за засухи и обмелевших трех водохранилищ. Подача воды в город из водохранилищ сокращена практически в два раза, примерно до 70 тысяч кубометров. Введены почасовые графики подачи воды только утром и вечером. Кроме того, ограничения подачи воды в ночное время введены в <a href="http://ria.ru/location_Alushta/" target="_blank" data-auto="true">Алуште</a> и близлежащих прибрежных поселках на южном берегу, а также в городе <a href="http://ria.ru/location_Belogorsk/" target="_blank" data-auto="true">Белогорск</a>."Работы на всех скважинах и водозаборах идут. Бурение осуществляется. Мы планируем дополнительно в город Симферополь подать к концу января 30 тысяч кубометров воды из подземных водозаборов", - сказал Аксенов на заседании оперативного штаба по водоснабжению.По его словам, это позволит улучшить качество подачи воды и соблюдения графиков.

https://ria.ru/20200928/voda-1577876231.html

https://ria.ru/20200927/krym-1577855757.html

алушта

белогорск

симферополь

республика крым

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алушта, сергей аксенов (политик), белогорск, симферополь, республика крым, общество