https://ria.ru/20201016/simferopol-1580066642.html
Симферополь получит воду из подземных источников, заявил Аксенов
Симферополь к концу января получит дополнительно 30 тысяч кубометров воды из подземных источников, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T10:23
2020-10-16T10:23
2020-10-16T10:23
алушта
сергей аксенов (политик)
белогорск
симферополь
республика крым
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576861543_0:276:3142:2043_1400x0_80_0_0_68a56e1ce86b68071ed89345dfbfa3c1.jpg
<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополь</a> к концу января получит дополнительно 30 тысяч кубометров воды из подземных источников, сообщил глава республики <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Aksjonov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Аксенов</a>.Поэтапный режим ограничения водоснабжения и подачи воды по графику в Симферополе и 39 селах в Симферопольском и Бахчисарайском районах <a href="https://ria.ru/location_Crimea" target="_blank">Крыма</a> начался с 24 августа из-за засухи и обмелевших трех водохранилищ. Подача воды в город из водохранилищ сокращена практически в два раза, примерно до 70 тысяч кубометров. Введены почасовые графики подачи воды только утром и вечером. Кроме того, ограничения подачи воды в ночное время введены в <a href="http://ria.ru/location_Alushta/" target="_blank" data-auto="true">Алуште</a> и близлежащих прибрежных поселках на южном берегу, а также в городе <a href="http://ria.ru/location_Belogorsk/" target="_blank" data-auto="true">Белогорск</a>."Работы на всех скважинах и водозаборах идут. Бурение осуществляется. Мы планируем дополнительно в город Симферополь подать к концу января 30 тысяч кубометров воды из подземных водозаборов", - сказал Аксенов на заседании оперативного штаба по водоснабжению.По его словам, это позволит улучшить качество подачи воды и соблюдения графиков.
https://ria.ru/20200928/voda-1577876231.html
https://ria.ru/20200927/krym-1577855757.html
алушта
белогорск
симферополь
республика крым
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576861543_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_a8e61fa187ae67af842ac09a84eaaa77.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алушта, сергей аксенов (политик), белогорск, симферополь, республика крым, общество