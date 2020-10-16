США разрешили полеты вблизи Крыма
02:13 16.10.2020 (обновлено: 10:16 16.10.2020)
ВАШИНГТОН, 16 окт — РИА Новости. США разрешили своим авиакомпаниям выполнять рейсы в районе полетной информации (FIR) Симферополя (UKFV), об этом говорится в уведомлении Управления гражданской авиации Соединенных Штатов (FAA).
Официально документ должны опубликовать в пятницу, а 27 октября он вступит в силу. В четверг его разместили для ознакомления на сайте Федерального реестра США.
В FAA заявили, что снятие запрета, действовавшего на протяжении нескольких лет, не означает признания Крыма частью России.
Хотя Москва поддерживает "конкурирующих (с украинскими. — Прим. ред.) поставщиков аэронавигационных услуг", "Украина продемонстрировала, что по-прежнему намерена принимать необходимые меры для сокращения остающихся рисков полетной безопасности в районе полетной информации Симферополя", утверждают в ведомстве.
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"FAA оценивает, что эти действия в достаточной мере снизили опасность для гражданской авиации, работающей на авиамаршрутах над Черным морем, чтобы позволить гражданским рейсам из США возобновить движение по этим маршрутам", — говорится в заявлении.
Вместе с тем Соединенные Штаты сохраняют запрет на выполнение рейсов своих авиакомпаний в районе полетной информации Днепропетровска, объясняя это сохраняющимися рисками из-за конфликта на востоке Украины.
Район полетной информации (FIR, от английского Flight Information Region) — воздушное пространство определенных размеров, в пределах которого обеспечиваются полетно-информационное обслуживание и аварийное оповещение.
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