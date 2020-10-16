https://ria.ru/20201016/simferopol-1580046214.html

США разрешили полеты вблизи Крыма

США разрешили своим авиакомпаниям выполнять рейсы в районе полетной информации (FIR) Симферополя (UKFV), об этом говорится в уведомлении Управления гражданской... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T02:13

2020-10-16T02:13

2020-10-16T10:16

россия

симферополь

сша

украина

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 16 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> разрешили своим авиакомпаниям выполнять рейсы в районе полетной информации (FIR) <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополя</a> (UKFV), об этом говорится в уведомлении Управления гражданской авиации Соединенных Штатов (FAA).Официально документ должны опубликовать в пятницу, а 27 октября он вступит в силу. В четверг его <a href="https://www.federalregister.gov/documents/2018/10/19/2018-22853/amendment-of-the-prohibition-against-certain-flights-in-specified-areas-of-the-simferopol-and">разместили</a> для ознакомления на сайте Федерального реестра США.В FAA заявили, что снятие запрета, действовавшего на протяжении нескольких лет, не означает признания Крыма частью России. Хотя Москва поддерживает "конкурирующих (с украинскими. — Прим. ред.) поставщиков аэронавигационных услуг", "Украина продемонстрировала, что<strong> </strong>по-прежнему намерена принимать необходимые меры для сокращения остающихся рисков полетной безопасности в районе полетной информации Симферополя", утверждают в ведомстве."FAA оценивает, что эти действия в достаточной мере снизили опасность для гражданской авиации, работающей на авиамаршрутах над Черным морем, чтобы позволить гражданским рейсам из США возобновить движение по этим маршрутам", — говорится в заявлении.Вместе с тем Соединенные Штаты сохраняют запрет на выполнение рейсов своих авиакомпаний в районе полетной информации <a href="http://ria.ru/location_Dnipropetrovsk/" target="_blank" data-auto="true">Днепропетровска</a>, объясняя это сохраняющимися рисками из-за конфликта на востоке Украины.Район полетной информации (FIR, от английского Flight Information Region) — воздушное пространство определенных размеров, в пределах которого обеспечиваются полетно-информационное обслуживание и аварийное оповещение.

https://ria.ru/20201015/krym-1579919379.html

https://radiosputnik.ria.ru/20191227/1562961173.html

Алексей А что, окраинцы им ничего не скажут? И даже угрожать не будут? )) 355

Лысый Кучерявый Шумерские факелы озарили ночное небо. 341

61

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симферополь

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, симферополь, сша, украина, в мире