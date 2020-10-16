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https://ria.ru/20201016/simferopol-1580046214.html
США разрешили полеты вблизи Крыма
США разрешили своим авиакомпаниям выполнять рейсы в районе полетной информации (FIR) Симферополя (UKFV), об этом говорится в уведомлении Управления гражданской... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T02:13
2020-10-16T10:16
россия
симферополь
сша
украина
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 16 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> разрешили своим авиакомпаниям выполнять рейсы в районе полетной информации (FIR) <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополя</a> (UKFV), об этом говорится в уведомлении Управления гражданской авиации Соединенных Штатов (FAA).Официально документ должны опубликовать в пятницу, а 27 октября он вступит в силу. В четверг его <a href="https://www.federalregister.gov/documents/2018/10/19/2018-22853/amendment-of-the-prohibition-against-certain-flights-in-specified-areas-of-the-simferopol-and">разместили</a> для ознакомления на сайте Федерального реестра США.В FAA заявили, что снятие запрета, действовавшего на протяжении нескольких лет, не означает признания Крыма частью России. Хотя Москва поддерживает "конкурирующих (с украинскими. — Прим. ред.) поставщиков аэронавигационных услуг", "Украина продемонстрировала,&nbsp;что<strong>&nbsp;</strong>по-прежнему намерена принимать необходимые меры для сокращения остающихся рисков полетной безопасности в районе полетной информации Симферополя", утверждают в ведомстве."FAA оценивает, что эти действия в достаточной мере снизили опасность для гражданской авиации, работающей на авиамаршрутах над Черным морем, чтобы позволить гражданским рейсам из США возобновить движение по этим маршрутам", — говорится в заявлении.Вместе с тем Соединенные Штаты сохраняют запрет на выполнение рейсов своих авиакомпаний в районе полетной информации <a href="http://ria.ru/location_Dnipropetrovsk/" target="_blank" data-auto="true">Днепропетровска</a>, объясняя это сохраняющимися рисками из-за конфликта на востоке Украины.Район полетной информации (FIR, от английского Flight Information Region) — воздушное пространство определенных размеров, в пределах которого обеспечиваются полетно-информационное обслуживание и аварийное оповещение.
https://ria.ru/20201015/krym-1579919379.html
https://radiosputnik.ria.ru/20191227/1562961173.html
А что, окраинцы им ничего не скажут? И даже угрожать не будут? ))
355
Шумерские факелы озарили ночное небо.
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россия
симферополь
сша
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
россия, симферополь, сша, украина, в мире

США разрешили полеты вблизи Крыма

02:13 16.10.2020 (обновлено: 10:16 16.10.2020)
 
© РИА Новости / Макс ВетровДорога в окрестностях Судака
Дорога в окрестностях Судака - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Макс Ветров
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 окт — РИА Новости. США разрешили своим авиакомпаниям выполнять рейсы в районе полетной информации (FIR) Симферополя (UKFV), об этом говорится в уведомлении Управления гражданской авиации Соединенных Штатов (FAA).
Официально документ должны опубликовать в пятницу, а 27 октября он вступит в силу. В четверг его разместили для ознакомления на сайте Федерального реестра США.
В FAA заявили, что снятие запрета, действовавшего на протяжении нескольких лет, не означает признания Крыма частью России.
Хотя Москва поддерживает "конкурирующих (с украинскими. — Прим. ред.) поставщиков аэронавигационных услуг", "Украина продемонстрировала, что по-прежнему намерена принимать необходимые меры для сокращения остающихся рисков полетной безопасности в районе полетной информации Симферополя", утверждают в ведомстве.
Крым - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
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В Госдуме прокомментировали новую версию Киева о потере Крыма
"FAA оценивает, что эти действия в достаточной мере снизили опасность для гражданской авиации, работающей на авиамаршрутах над Черным морем, чтобы позволить гражданским рейсам из США возобновить движение по этим маршрутам", — говорится в заявлении.
Вместе с тем Соединенные Штаты сохраняют запрет на выполнение рейсов своих авиакомпаний в районе полетной информации Днепропетровска, объясняя это сохраняющимися рисками из-за конфликта на востоке Украины.
Район полетной информации (FIR, от английского Flight Information Region) — воздушное пространство определенных размеров, в пределах которого обеспечиваются полетно-информационное обслуживание и аварийное оповещение.
Набережная имени Ленина в Ялте - РИА Новости, 1920, 27.12.2019
27 декабря 2019, 20:13
"Птиц не штрафуют?" В РФ посмеялись над штрафами за полеты над КрымомУкраина впервые получила выплату по выписанному штрафу с казахстанской компании за полет над Крымом. Законодатели, политологи и представители властей полуострова объяснили, чего хочет добиться Киев и надо ли опасаться российским авиаперевозчикам.
 
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РоссияСимферопольСШАУкраинаВ мире
 
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