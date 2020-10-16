https://ria.ru/20201016/shishkin-1580067011.html

Картину Шишкина продали на торгах MacDougall's за полмиллиона фунтов

Торги специализирующегося на русском искусстве аукционного дома MacDougall's в Лондоне в четверг принесли более 2,3 миллиона фунтов стерлингов, говорится в... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T10:25

2020-10-16T10:25

2020-10-16T10:25

культура

новости культуры

macdougall's

иван шишкин

константин коровин

лондон

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<strong>ЛОНДОН, 16 окт – РИА Новости, Мария Табак.</strong> Торги специализирующегося на русском искусстве аукционного дома MacDougall's в Лондоне в четверг принесли более 2,3 миллиона фунтов стерлингов, говорится в переданном в РИА Новости сообщении аукционного дома.Топ-лотом стала картина Ивана Шишкина "Сосновый лес", ушедшая с молотка за 508,2 тысяч фунтов стерлингов. На втором месте оказалась работа этого же художника "Летний полдень у реки", проданная за 452 тысячи фунтов стерлингов.Среди других успешных лотов – картины Константина Коровина, Дмитрия Жилинского.Не удалось продать картину Николая Рериха "Печоры. Вход в монастырь", считавшуюся утерянной на протяжении более чем 115 лет. Предполагалось, что она может стать топ-лотом торгов.

https://ria.ru/20201005/rerikh-1578098111.html

лондон

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, macdougall's, иван шишкин, константин коровин, лондон