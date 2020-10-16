https://ria.ru/20201016/sevastopol-1580105204.html

Эксперты рассказали, как повлияют на турпоток ограничения в Севастополе

Эксперты считают, что из-за того, что в Севастополе теперь для заселения в отели нужна справка об отсутствии COVID-19 и запрещены экскурсии, туристы будут... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T15:06

2020-10-16T15:06

2020-10-16T15:06

коронавирус в россии

туризм

туризм

туристы

михаил развожаев

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

республика крым

севастополь

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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. </strong>Эксперты считают, что из-за того, что в Севастополе теперь для заселения в отели нужна справка об отсутствии COVID-19 и запрещены экскурсии, туристы будут выбирать для отдыха другие регионы Крыма, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/53039.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.По их мнению, из-за новых ограничений сезон в Севастополе можно считать фактически завершенным."Гостиницы и места размещения могут заселять граждан только при наличии результатов обследования COVID-19 методами ПЦР или выявления антител, проведенных за пять дней до заселения. Прошу отработать этот вопрос с гостиницами, проверки будут", – сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. — Запрещается деятельность по предоставлению экскурсионных услуг в Севастополе".Вдобавок к этому на две недели в городе приостанавливается деятельность театров, кинотеатров, других зрительных площадок, за исключением спортивных мероприятий, проводимых на открытом воздухе при участии не более 50 человек.Правда, доля Севастополя в общем турпотоке в Крым невелика. "Обычно гости посещают этот город с однодневными экскурсиями, ночевок в местных отелях приобретается мало", - говорит гендиректор крупного туроператора Сергей Ромашкин.В компаниях поясняют, что туристы будут искать альтернативные направления и поедут в другие регионы Крыма. По оценкам операторов, на данный момент спрос на отдых на полуострове остается высоким. Направление пользуется популярностью в рамках акции туристического кешбэка.Если ограничительные меры наподобие введенных в Севастополе, будут ужесточены по всей территории республики, туристы уйдут и оттуда, что приведет к резкому росту спроса на Краснодарский край, говорят эксперты. Впрочем, и там уже есть новые ограничения — в очередной раз ужесточили масочный режим.Глава региона Вениамин Кондратьев подписал сегодня постановление о продлении режима повышенной готовности в крае до 31 октября, согласно которому маски нужны теперь всем жителям и гостям не только в общественном транспорте, на вокзалах и в магазинах, но и на улице.

https://ria.ru/20201015/keshbek-1579931912.html

https://ria.ru/20201012/krym-1578957537.html

республика крым

севастополь

краснодарский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, туризм, туристы, михаил развожаев, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, республика крым, севастополь, краснодарский край