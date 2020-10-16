Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201016/sdelka-1580102757.html
"Яндекс" объяснил провал переговоров с "Тинькофф"
"Яндексу" не удалось договориться об окончательных условиях сделки по покупке 100% акционерного капитала "Тинькофф", в связи с чем переговоры завершились по... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T13:08
2020-10-16T13:08
tcs group holding plc
яндекс
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577662648_0:245:3072:1973_1400x0_80_0_0_d47a8827c0e9870fa21e538fa7c189ea.jpg
<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> "<a href="https://ria.ru/organization_yandex/" target="_blank">Яндексу</a>" не удалось договориться об окончательных условиях сделки по покупке 100% акционерного капитала "<a href="https://ria.ru/organization_tcs-tinkoff-credit-systems/" target="_blank">Тинькофф</a>", в связи с чем переговоры завершились по обоюдному решению.Сообщения о принципиальной договоренности по покупке "Яндексом" акций TCS Group появились во второй половине сентября. Согласно предварительному соглашению, общая сумма сделки должна была составить 5,48 миллиарда долларов. При этом стороны подчеркивали, что уверенности в достижении финального результата нет: TCS Group должна была пройти комплексную проверку, а "Яндексу" предстояло получить согласие акционеров.TCS Group Holding PLC — онлайн-провайдер розничных финансовых услуг в России, основной актив группы — Тинькофф-банк. По данным рейтинга РИА Новости, на 1 августа он занимал 17-е место в российской банковской системе с активами в 767,4 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20200923/gref-1577677422.html
Развели рынок на пару.....
33
Что-то не так с логикой у автора этой статьи, т.к. объяснений я не увидел.
29
8
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577662648_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_13c6a04f0a05372e0d34814e0696eed1.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
tcs group holding plc, яндекс, экономика

"Яндекс" объяснил провал переговоров с "Тинькофф"

13:08 16.10.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМобильный телефон и платежный терминал "Тинькофф"
Мобильный телефон и платежный терминал Тинькофф - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. "Яндексу" не удалось договориться об окончательных условиях сделки по покупке 100% акционерного капитала "Тинькофф", в связи с чем переговоры завершились по обоюдному решению.
"Мы благодарим команду "Тинькофф" за продуктивную совместную работу в процессе переговоров", - говорится в официальном заявлении на сайте интернет-холдинга.
Сообщения о принципиальной договоренности по покупке "Яндексом" акций TCS Group появились во второй половине сентября. Согласно предварительному соглашению, общая сумма сделки должна была составить 5,48 миллиарда долларов. При этом стороны подчеркивали, что уверенности в достижении финального результата нет: TCS Group должна была пройти комплексную проверку, а "Яндексу" предстояло получить согласие акционеров.
TCS Group Holding PLC — онлайн-провайдер розничных финансовых услуг в России, основной актив группы — Тинькофф-банк. По данным рейтинга РИА Новости, на 1 августа он занимал 17-е место в российской банковской системе с активами в 767,4 миллиарда рублей.
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф на Московском финансовом форуме - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
23 сентября, 19:10
Греф отреагировал на сделку "Яндекса" и "Тинькофф"
 
Обсудить8
TCS Group Holding PLCЯндексЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:58В Баку заявили, что ракеты по Гяндже были выпущены с территории Армении
01:55В Баку назвали дезинормацией сообщение Армении о сбитых беспилотниках
01:53В Баку заявили, что число жертв обстрела Гянджи увеличилось до пяти
01:45Во Франции по делу об убийстве учителя задержали четырех человек
01:33Азербайджан заявил о двух погибших и 23 раненных при обстреле Гянджи
01:27В Степанакерте второй раз за ночь включили сирену воздушной тревоги
01:25В Подмосковье ограничили работу баров и ресторанов
01:19Популярный блогер умер из-за коронавируса в 34 года
01:16Трамп заявил, что у США уже есть гиперзвуковые ракеты
01:10Источник рассказал о ликвидации боевика в Назрани
01:03Пашинян ждет от РФ шагов по пресечению действий Анкары и Баку в регионе
01:02В Ереване заявили об ударах азербайджанских беспилотников по Армении
00:58В Азербайджане заявили, что при обстреле Гянджи разрушены 20 домов
00:55Источник: СБ ООН проведет в понедельник закрытое совещание по Карабаху
00:54В Азербайджане заявили о пострадавших при ракетном обстреле Гянджи
00:48В Армении сообщили, что сбили два азербайджанских беспилотника
00:43Посольство РФ запросило у Франции данные о предполагаемом убийце учителя
00:41В Карабахе сообщили о ранении трех человек при обстреле села Шош
00:39Во Франции проходят обыски дома у предполагаемого убийцы учителя
00:37В Армении опровергли информацию об ударах по территории Азербайджана
Лента новостейМолния