https://ria.ru/20201016/sdelka-1580102757.html

"Яндекс" объяснил провал переговоров с "Тинькофф"

"Яндексу" не удалось договориться об окончательных условиях сделки по покупке 100% акционерного капитала "Тинькофф", в связи с чем переговоры завершились по... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T13:08

2020-10-16T13:08

2020-10-16T13:08

tcs group holding plc

яндекс

экономика

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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> "<a href="https://ria.ru/organization_yandex/" target="_blank">Яндексу</a>" не удалось договориться об окончательных условиях сделки по покупке 100% акционерного капитала "<a href="https://ria.ru/organization_tcs-tinkoff-credit-systems/" target="_blank">Тинькофф</a>", в связи с чем переговоры завершились по обоюдному решению.Сообщения о принципиальной договоренности по покупке "Яндексом" акций TCS Group появились во второй половине сентября. Согласно предварительному соглашению, общая сумма сделки должна была составить 5,48 миллиарда долларов. При этом стороны подчеркивали, что уверенности в достижении финального результата нет: TCS Group должна была пройти комплексную проверку, а "Яндексу" предстояло получить согласие акционеров.TCS Group Holding PLC — онлайн-провайдер розничных финансовых услуг в России, основной актив группы — Тинькофф-банк. По данным рейтинга РИА Новости, на 1 августа он занимал 17-е место в российской банковской системе с активами в 767,4 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20200923/gref-1577677422.html

Арсений Новиков Развели рынок на пару..... 33

Иван Чугайнов Что-то не так с логикой у автора этой статьи, т.к. объяснений я не увидел. 29

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

tcs group holding plc, яндекс, экономика