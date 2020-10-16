В США заявили, что в России уже не на что накладывать санкции
16:55 16.10.2020 (обновлено: 18:38 16.10.2020)
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Капитолия США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
ВАШИНГТОН, 16 окт — РИА Новости. В России почти не осталось того, на что можно наложить санкции, заявил советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайен.
"Проблема с русскими в том, что там практически нечего подвергать санкциям. Мы подвергли санкциям 300 организаций и олигархов в России, мы ввели санкции против всех энергетических компаний. Мы не так много можем сделать с точки зрения санкций с Россией, но мы ищем другие места, где мы можем продемонстрировать недовольство, но это сложно сделать из-за всеобъемлющего характера существующих санкций", — сказал он, выступая в Аспеновском институте.
Ранее Владимир Путин отмечал, что позиция США заключается в сдерживании развития России, носит комплексный характер и ограничивает сотрудничество Дональда Трампа с Москвой. По словам российского лидера, при президентстве Трампа против России ввели больше всего различных рестрикций и ограничений: "46 раз были приняты решения по новым санкциям либо по расширению действующих".
Так, 24 сентября группа американских сенаторов внесла законопроект об антироссийских санкциях из-за инцидента с Алексеем Навальным. Он предполагает введение ограничений против официальных лиц, которые, по мнению авторов документа, "замешаны в открытом нарушении международного права", в том числе в "отравлении" основателя Фонда борьбы с коррупцией.
А за день до этого Соединенные Штаты ввели санкции против восьми граждан России и выходцев из нее, а также семи компаний из трех стран. Свое решение американский Минфин объяснил в том числе борьбой с "сетью связанного с Кремлем российского деятеля Евгения Пригожина".
Ранее посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что Вашингтон уже ввел санкции против 350 физических и 500 юридических российских лиц. Кроме того, в конгрессе на рассмотрении находятся еще 15 законопроектов, направленных против Москвы.
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