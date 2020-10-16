https://ria.ru/20201016/sanktsii-1580163214.html

В США заявили, что в России уже не на что накладывать санкции

В России почти не осталось того, на что можно наложить санкции, заявил советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайен. РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T16:55

2020-10-16T16:55

2020-10-16T18:38

роберт о'брайен

дональд трамп

владимир путин

москва

россия

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 16 окт — РИА Новости.</strong> В России почти не осталось того, на что можно наложить санкции, заявил советник по национальной безопасности Белого дома <a href="http://ria.ru/person_robert-obrayen/" target="_blank" data-auto="true">Роберт О'Брайен</a>.Ранее <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> отмечал, что позиция США заключается в сдерживании развития России, носит комплексный характер и ограничивает сотрудничество <u><a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/">Дональда Трампа</a></u> с <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвой</a>. По словам российского лидера, при президентстве Трампа против России ввели больше всего различных рестрикций и ограничений: "46 раз были приняты решения по новым санкциям либо по расширению действующих".Так, 24 сентября группа американских сенаторов внесла законопроект об антироссийских санкциях из-за инцидента с Алексеем Навальным. Он предполагает введение ограничений против официальных лиц, которые, по мнению авторов документа, "замешаны в открытом нарушении международного права", в том числе в "отравлении" основателя Фонда борьбы с коррупцией.А за день до этого Соединенные Штаты ввели санкции против восьми граждан России и выходцев из нее, а также семи компаний из трех стран. Свое решение американский Минфин объяснил в том числе борьбой с "сетью связанного с Кремлем российского деятеля <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Prigozhin/" target="_blank">Евгения Пригожина</a>".Ранее посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что Вашингтон уже ввел санкции против 350 физических и 500 юридических российских лиц. Кроме того, в конгрессе на рассмотрении находятся еще 15 законопроектов, направленных против Москвы.

https://ria.ru/20201015/sanktsii-1579948051.html

Natalia Bikowa Довели США практически до ручки. Писать могут, а дела делать уже нет. 353

Tom Riddle А как же я? Вот так вмешиваешься в американские выборы в твиттере, а США даже не замечают. 339

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москва

россия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роберт о'брайен, дональд трамп, владимир путин, москва, россия, сша, в мире