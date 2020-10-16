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https://ria.ru/20201016/sanktsii-1580163214.html
В США заявили, что в России уже не на что накладывать санкции
В России почти не осталось того, на что можно наложить санкции, заявил советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайен. РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T16:55
2020-10-16T18:38
роберт о'брайен
дональд трамп
владимир путин
москва
россия
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 16 окт — РИА Новости.</strong> В России почти не осталось того, на что можно наложить санкции, заявил советник по национальной безопасности Белого дома <a href="http://ria.ru/person_robert-obrayen/" target="_blank" data-auto="true">Роберт О'Брайен</a>.Ранее <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> отмечал, что позиция США заключается в сдерживании развития России, носит комплексный характер и ограничивает сотрудничество <u><a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/">Дональда Трампа</a></u> с <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвой</a>. По словам российского лидера, при президентстве Трампа против России ввели больше всего различных рестрикций и ограничений: "46 раз были приняты решения по новым санкциям либо по расширению действующих".Так, 24 сентября группа американских сенаторов внесла законопроект об антироссийских санкциях из-за инцидента с Алексеем Навальным. Он предполагает введение ограничений против официальных лиц, которые, по мнению авторов документа, "замешаны в открытом нарушении международного права", в том числе в "отравлении" основателя Фонда борьбы с коррупцией.А за день до этого Соединенные Штаты ввели санкции против восьми граждан России и выходцев из нее, а также семи компаний из трех стран. Свое решение американский Минфин объяснил в том числе борьбой с "сетью связанного с Кремлем российского деятеля <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Prigozhin/" target="_blank">Евгения Пригожина</a>".Ранее посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что Вашингтон уже ввел санкции против 350 физических и 500 юридических российских лиц. Кроме того, в конгрессе на рассмотрении находятся еще 15 законопроектов, направленных против Москвы.
https://ria.ru/20201015/sanktsii-1579948051.html
Довели США практически до ручки. Писать могут, а дела делать уже нет.
353
А как же я? Вот так вмешиваешься в американские выборы в твиттере, а США даже не замечают.
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москва
россия
сша
РИА Новости
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роберт о'брайен, дональд трамп, владимир путин, москва, россия, сша, в мире

В США заявили, что в России уже не на что накладывать санкции

16:55 16.10.2020 (обновлено: 18:38 16.10.2020)
 
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Капитолия США
Здание Капитолия США - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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ВАШИНГТОН, 16 окт — РИА Новости. В России почти не осталось того, на что можно наложить санкции, заявил советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайен.

"Проблема с русскими в том, что там практически нечего подвергать санкциям. Мы подвергли санкциям 300 организаций и олигархов в России, мы ввели санкции против всех энергетических компаний. Мы не так много можем сделать с точки зрения санкций с Россией, но мы ищем другие места, где мы можем продемонстрировать недовольство, но это сложно сделать из-за всеобъемлющего характера существующих санкций", — сказал он, выступая в Аспеновском институте.

Ранее Владимир Путин отмечал, что позиция США заключается в сдерживании развития России, носит комплексный характер и ограничивает сотрудничество Дональда Трампа с Москвой. По словам российского лидера, при президентстве Трампа против России ввели больше всего различных рестрикций и ограничений: "46 раз были приняты решения по новым санкциям либо по расширению действующих".
Так, 24 сентября группа американских сенаторов внесла законопроект об антироссийских санкциях из-за инцидента с Алексеем Навальным. Он предполагает введение ограничений против официальных лиц, которые, по мнению авторов документа, "замешаны в открытом нарушении международного права", в том числе в "отравлении" основателя Фонда борьбы с коррупцией.
А за день до этого Соединенные Штаты ввели санкции против восьми граждан России и выходцев из нее, а также семи компаний из трех стран. Свое решение американский Минфин объяснил в том числе борьбой с "сетью связанного с Кремлем российского деятеля Евгения Пригожина".
Ранее посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что Вашингтон уже ввел санкции против 350 физических и 500 юридических российских лиц. Кроме того, в конгрессе на рассмотрении находятся еще 15 законопроектов, направленных против Москвы.
Штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
15 октября, 15:03
Европа дорого заплатит за новые антироссийские санкции
 
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Роберт О'БрайенДональд ТрампВладимир ПутинМоскваРоссияСШАВ мире
 
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