https://ria.ru/20201016/sanktsii-1580150587.html
Евросоюз добавил семь сирийских министров в санкционный список
Европейский союз расширил в пятницу санкционный список по Сирии, добавив в него семь сирийских министров, говорится в опубликованном в официальном журнале ЕС... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T16:15
2020-10-16T16:15
2020-10-16T17:01
евросоюз
сирия
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 16 окт – РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank">Европейский союз</a> расширил в пятницу санкционный список по <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>, добавив в него семь сирийских министров, говорится в опубликованном в официальном журнале ЕС документе.Под санкции ЕС по Сирии, в частности, попали министры внутренней торговли Таляль аль-Барази, культуры Любна Мушавве, образования Дарим Табаа, юстиции Ахмед ас-Сейид, водным ресурсам Мамам Раат, финансов Кенан Яги и транспорта Зохейр Хазим.По данным ЕС, все эти министры были назначены на свои посты в мае-августе 2020 года. Союз считает, что они несут ответственность за репрессии против гражданского населения Сирии."Как министры в правительстве, они разделяют ответственность за жесткие репрессии сирийского режима против гражданского населения", - указывается в документе.В Евросоюзе подчеркнули, что "ЕС постоянно следит за развитием сирийского конфликта"."ЕС по-прежнему привержен поиску прочного и надежного политического решения конфликта", - указывается в документе.Совет Европейского союза 28 мая 2020 года на год продлил санкции против правительства Сирии, срок действия которых истекал 1 июня. Санкционный список на тот момент включал 273 физлица, которым запрещен въезд в ЕС, их средства должны быть заморожены. Также ограничительные меры распространяются на 70 организаций в Сирии. Теперь в обновленном списке значатся 280 физлиц и 70 организаций.Расширенный список вступил в силу в день публикации 16 октября.
https://ria.ru/20201016/sanktsii-1580066120.html
3
сирия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, сирия, в мире
БРЮССЕЛЬ, 16 окт – РИА Новости. Европейский союз
расширил в пятницу санкционный список по Сирии
, добавив в него семь сирийских министров, говорится в опубликованном в официальном журнале ЕС документе.
Под санкции ЕС по Сирии, в частности, попали министры внутренней торговли Таляль аль-Барази, культуры Любна Мушавве, образования Дарим Табаа, юстиции Ахмед ас-Сейид, водным ресурсам Мамам Раат, финансов Кенан Яги и транспорта Зохейр Хазим.
По данным ЕС, все эти министры были назначены на свои посты в мае-августе 2020 года. Союз считает, что они несут ответственность за репрессии против гражданского населения Сирии.
"Как министры в правительстве, они разделяют ответственность за жесткие репрессии сирийского режима против гражданского населения", - указывается в документе.
В Евросоюзе подчеркнули, что "ЕС постоянно следит за развитием сирийского конфликта".
"ЕС по-прежнему привержен поиску прочного и надежного политического решения конфликта", - указывается в документе.
Совет Европейского союза 28 мая 2020 года на год продлил санкции против правительства Сирии, срок действия которых истекал 1 июня. Санкционный список на тот момент включал 273 физлица, которым запрещен въезд в ЕС, их средства должны быть заморожены. Также ограничительные меры распространяются на 70 организаций в Сирии. Теперь в обновленном списке значатся 280 физлиц и 70 организаций.
Расширенный список вступил в силу в день публикации 16 октября.