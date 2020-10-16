Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201016/sanktsii-1580150587.html
Евросоюз добавил семь сирийских министров в санкционный список
Европейский союз расширил в пятницу санкционный список по Сирии, добавив в него семь сирийских министров, говорится в опубликованном в официальном журнале ЕС... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T16:15
2020-10-16T17:01
евросоюз
сирия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/17/1576205022_0:0:3076:1731_1400x0_80_0_0_db7443f160e5f8f9a1c6393e75f6f077.jpg
<strong>БРЮССЕЛЬ, 16 окт – РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank">Европейский союз</a> расширил в пятницу санкционный список по <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>, добавив в него семь сирийских министров, говорится в опубликованном в официальном журнале ЕС документе.Под санкции ЕС по Сирии, в частности, попали министры внутренней торговли Таляль аль-Барази, культуры Любна Мушавве, образования Дарим Табаа, юстиции Ахмед ас-Сейид, водным ресурсам Мамам Раат, финансов Кенан Яги и транспорта Зохейр Хазим.По данным ЕС, все эти министры были назначены на свои посты в мае-августе 2020 года. Союз считает, что они несут ответственность за репрессии против гражданского населения Сирии."Как министры в правительстве, они разделяют ответственность за жесткие репрессии сирийского режима против гражданского населения", - указывается в документе.В Евросоюзе подчеркнули, что "ЕС постоянно следит за развитием сирийского конфликта"."ЕС по-прежнему привержен поиску прочного и надежного политического решения конфликта", - указывается в документе.Совет Европейского союза 28 мая 2020 года на год продлил санкции против правительства Сирии, срок действия которых истекал 1 июня. Санкционный список на тот момент включал 273 физлица, которым запрещен въезд в ЕС, их средства должны быть заморожены. Также ограничительные меры распространяются на 70 организаций в Сирии. Теперь в обновленном списке значатся 280 физлиц и 70 организаций.Расширенный список вступил в силу в день публикации 16 октября.
https://ria.ru/20201016/sanktsii-1580066120.html
3
сирия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/17/1576205022_347:0:3076:2047_1400x0_80_0_0_20e8ca2d2002c3b9fabea43c7195df9f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евросоюз, сирия, в мире

Евросоюз добавил семь сирийских министров в санкционный список

16:15 16.10.2020 (обновлено: 17:01 16.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги стран Евросоюза
Флаги стран Евросоюза - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 16 окт – РИА Новости. Европейский союз расширил в пятницу санкционный список по Сирии, добавив в него семь сирийских министров, говорится в опубликованном в официальном журнале ЕС документе.
Под санкции ЕС по Сирии, в частности, попали министры внутренней торговли Таляль аль-Барази, культуры Любна Мушавве, образования Дарим Табаа, юстиции Ахмед ас-Сейид, водным ресурсам Мамам Раат, финансов Кенан Яги и транспорта Зохейр Хазим.
По данным ЕС, все эти министры были назначены на свои посты в мае-августе 2020 года. Союз считает, что они несут ответственность за репрессии против гражданского населения Сирии.
"Как министры в правительстве, они разделяют ответственность за жесткие репрессии сирийского режима против гражданского населения", - указывается в документе.
Крымский мост через Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
Вчера, 10:20
Швейцария ввела санкции против России из-за Крымского моста
В Евросоюзе подчеркнули, что "ЕС постоянно следит за развитием сирийского конфликта".
"ЕС по-прежнему привержен поиску прочного и надежного политического решения конфликта", - указывается в документе.
Совет Европейского союза 28 мая 2020 года на год продлил санкции против правительства Сирии, срок действия которых истекал 1 июня. Санкционный список на тот момент включал 273 физлица, которым запрещен въезд в ЕС, их средства должны быть заморожены. Также ограничительные меры распространяются на 70 организаций в Сирии. Теперь в обновленном списке значатся 280 физлиц и 70 организаций.
Расширенный список вступил в силу в день публикации 16 октября.
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии - РИА Новости, 1920, 25.10.2019
25 октября 2019, 19:16Инфографика
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
 
Обсудить3
ЕвросоюзСирияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:58В Баку заявили, что ракеты по Гяндже были выпущены с территории Армении
01:55В Баку назвали дезинормацией сообщение Армении о сбитых беспилотниках
01:53В Баку заявили, что число жертв обстрела Гянджи увеличилось до пяти
01:45Во Франции по делу об убийстве учителя задержали четырех человек
01:33Азербайджан заявил о двух погибших и 23 раненных при обстреле Гянджи
01:27В Степанакерте второй раз за ночь включили сирену воздушной тревоги
01:25В Подмосковье ограничили работу баров и ресторанов
01:19Популярный блогер умер из-за коронавируса в 34 года
01:16Трамп заявил, что у США уже есть гиперзвуковые ракеты
01:10Источник рассказал о ликвидации боевика в Назрани
01:03Пашинян ждет от РФ шагов по пресечению действий Анкары и Баку в регионе
01:02В Ереване заявили об ударах азербайджанских беспилотников по Армении
00:58В Азербайджане заявили, что при обстреле Гянджи разрушены 20 домов
00:55Источник: СБ ООН проведет в понедельник закрытое совещание по Карабаху
00:54В Азербайджане заявили о пострадавших при ракетном обстреле Гянджи
00:48В Армении сообщили, что сбили два азербайджанских беспилотника
00:43Посольство РФ запросило у Франции данные о предполагаемом убийце учителя
00:41В Карабахе сообщили о ранении трех человек при обстреле села Шош
00:39Во Франции проходят обыски дома у предполагаемого убийцы учителя
00:37В Армении опровергли информацию об ударах по территории Азербайджана
Лента новостейМолния