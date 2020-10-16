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https://ria.ru/20201016/s-400-1580130119.html
В Турции начались испытания ЗРК С-400, сообщили СМИ
Турецкие СМИ распространили видео с пуском ракеты в районе черноморского Синопа, где, предположительно, проходят испытания зенитно-ракетного комплекса (ЗРК)... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T14:59
2020-10-16T15:51
с-400 «триумф»
сша
безопасность
в мире
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<strong>АНКАРА, 16 окт — РИА Новости.</strong> Турецкие СМИ распространили видео с пуском ракеты в районе черноморского Синопа, где, предположительно, проходят испытания зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) <a href="http://ria.ru/product_S_400_Triumf/" target="_blank" data-auto="true">С-400</a>.<a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> выпустила международное оповещение НАВТЕКС (Navtex) о проведении артиллерийских учений в районе черноморского города <a href="http://ria.ru/location_Sinop_Province/" target="_blank" data-auto="true">Синоп</a> с 13 по 17 октября.Видео из Синопа, на котором видна запущенная ракета, распространил турецкий военный журнал <a href="https://m5dergi.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">M5</a>. "Первые стрельбы систем С-400 произведены в Синопе", — говорится в подписи под видео, размещенным журналом.Как ранее сообщал Sputnik Турция, турецкая армия перебросила российские ЗРК С-400 в черноморскую провинцию <a href="http://ria.ru/location_Samsun/" target="_blank" data-auto="true">Самсун</a>. Агентство опубликовало снятые очевидцами кадры, на которых колонна с военным транспортом, перевозящим компоненты С-400, двигалась по направлению к соседней провинции Синоп, где должны были пройти их испытания. Официальных заявлений по этому поводу турецкие власти пока не сделали.Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, начались в середине июля 2019 года. <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей <a href="http://ria.ru/product_F_35/" target="_blank" data-auto="true">F-35</a>, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a> отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
https://radiosputnik.ria.ru/20201005/stoltenberg-1578252072.html
Котлеты умеешь делать? ))
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сша
РИА Новости
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с-400 «триумф», сша, безопасность, в мире

В Турции начались испытания ЗРК С-400, сообщили СМИ

14:59 16.10.2020 (обновлено: 15:51 16.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКомплекс ПВО С-400 "Триумф"
Комплекс ПВО С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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АНКАРА, 16 окт — РИА Новости. Турецкие СМИ распространили видео с пуском ракеты в районе черноморского Синопа, где, предположительно, проходят испытания зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400.
Турция выпустила международное оповещение НАВТЕКС (Navtex) о проведении артиллерийских учений в районе черноморского города Синоп с 13 по 17 октября.
Видео из Синопа, на котором видна запущенная ракета, распространил турецкий военный журнал M5. "Первые стрельбы систем С-400 произведены в Синопе", — говорится в подписи под видео, размещенным журналом.
Как ранее сообщал Sputnik Турция, турецкая армия перебросила российские ЗРК С-400 в черноморскую провинцию Самсун. Агентство опубликовало снятые очевидцами кадры, на которых колонна с военным транспортом, перевозящим компоненты С-400, двигалась по направлению к соседней провинции Синоп, где должны были пройти их испытания. Официальных заявлений по этому поводу турецкие власти пока не сделали.
Мюнхенская конференция по безопасности - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 15:51
"Создает трудности". В НАТО призвали Турцию найти замену С-400
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
Мобильная многоканальная зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф» - РИА Новости, 1920, 18.09.2015
18 сентября 2015, 13:30Инфографика
Характеристики С-400 "Триумф"Что представляет из себя мобильная многоканальная зенитная ракетная система С-400 "Триумф" - в инфографике МИА "Россия сегодня".
 
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С-400 «Триумф»СШАБезопасностьВ мире
 
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