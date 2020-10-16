https://ria.ru/20201016/rubl-1580067743.html

Рубль слабо снижается к доллару и евро

Курс рубля умеренно снижается к доллару и евро в начале торгов, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T10:26

2020-10-16T10:26

2020-10-16T10:26

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

московская биржа

brent

экономика

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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Курс рубля умеренно снижается к доллару и евро в начале торгов, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_mezhbankovskaja_valjutnaja_birzha/" target="_blank" data-auto="true">Московской биржи</a>.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск пятницы рос на 9 копеек – до 78,16 рубля, курс евро - на 8 копеек, до 91,5 рубля.Декабрьский фьючерс на нефть марки <a href="http://ria.ru/product_Brent_Crude/" target="_blank" data-auto="true">Brent</a> дешевеет на 1,02% - до 42,72 доллара за баррель.

https://radiosputnik.ria.ru/20201015/vaysberg-1580032354.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская биржа, brent, экономика