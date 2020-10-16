https://ria.ru/20201016/rpts-1580153187.html

Митрополит Тихон озвучил позицию РПЦ по новейшим биотехнологиям

Принципиальная позиция Русской православной церкви заключается в недопустимости отношения к человеческим эмбрионам "как к расходному материалу экспериментов",... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T16:23

2020-10-16T16:23

2020-10-16T17:54

религия и мировоззрение

митрополит тихон (шевкунов)

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<strong>МОСКВА, 16 окт – РИА Новости.</strong> Принципиальная позиция <a href="http://ria.ru/organization_Russkaja_pravoslavnaja_cerkov/" target="_blank" data-auto="true">Русской православной церкви</a> заключается в недопустимости отношения к человеческим эмбрионам "как к расходному материалу экспериментов", заявил член Высшего церковного совета РПЦ, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).<a href="http://ria.ru/person_Mitropolit_Tikhon_SHevkunov/" target="_blank" data-auto="true">Митрополит Тихон</a> в пятницу принял участие во всероссийской мультимедийной конференции "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века", которая прошла в пресс-центре МИА "Россия сегодня". На форуме выступили ведущие российские ученые – генетики, молекулярные биологи, специалисты в области биоэтики и права, а также представители органов государственной власти.Говоря о позиции Церкви в отношении новейших биотехнологий, глава Псковской митрополии процитировал документ "О редактировании генома человека", принятый полтора года назад Церковно-общественным советом по биомедицинской этике. В нем, в частности, говорится, о том, что манипуляции над живыми эмбрионами могут иметь своими отрицательными последствиями отношение к ним "как к расходному материалу экспериментов при том, что по отношению к ним необходимо применение тех же норм и стандартов, что и к экспериментам над людьми"."Это, как я понимаю, спорный вопрос в научном сообществе, но это принципиальная позиция Церкви. Понятно, что это усложняет те эксперименты, которые уже сейчас ведутся. Но всего лишь усложняет", - сказал митрополит Тихон.Он обратил внимание на то, что некоторые участники обсуждения говорили о том, что "статус эмбриона – это статус личности". Сам митрополит "не совсем уверен, что это так", однако, добавил он, это его личная позиция. В то же время эмбрион, как отметил иерарх РПЦ, это "потенциально будущий человек"."Это, наверное, для всех очевидно. И отношение к нему как к "расходному материалу", действительно, далеко-далеко не безупречно. И если ученые сейчас смогут найти какой-то приемлемый вариант экспериментов и воздействия на эмбрион в целях лечения, то, конечно, это было бы замечательно. Что это будет, мы не знаем. Но это такой, если можно сказать, категорический императив со стороны церковной и христианской этики", - сказал Шевкунов.Также он напомнил, что в упомянутом им документе Церковно-общественного совета по биомедицинской этике содержится предупреждение относительно "возможных ошибок неточного редактирования генома" и "невозможности прогнозирования отрицательных последствий генетического редактирования в ряду поколений носителей измененных генов". Подобные опасения высказывались и в ходе нынешней конференции, заметил архиерей.Позиция Русской церкви, по его словам, заключается в том, что необходима тщательная всесторонняя экспертная оценка и общественная дискуссия о возможных последствиях вмешательства в геном человека."Не хочется быть алармистом, но мы не понимаем, что, может быть, мы действительно находимся перед неким "ящиком Пандоры". О чем говорят, в том числе и ученые в первую очередь. Собственно говоря, они-то об этом и говорят… И мы в данном случае - не профессиональные врачи, члены Церкви – ни в коем случае не претендуем на статус экспертов или судей, но мы, в общем-то, настоятельно ждем ответов на эти вопросы. Для нас, поверьте - так же, как и для многих членов нашего общества - это очень и очень важно", - добавил Шевкунов.

https://ria.ru/20201016/nauka-1580142705.html

https://ria.ru/20201016/genom-1580117605.html

https://ria.ru/20201016/genom-1580121122.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

митрополит тихон (шевкунов), новости - религия и мировоззрение, открытия - риа наука, русская православная церковь, наука, общество