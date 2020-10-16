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ОП выявила более трех тысяч экстремистских роликов на YouTube
Более 3000 экстремистских роликов выявила Общественная палата РФ на YouTube за последнее время, по обращению Роскомнадзора платформа их не удаляет, сообщил... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T10:43
2020-10-16T10:43
александр малькевич
общественная палата рф
youtube
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
медиа - общество
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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Более 3000 экстремистских роликов выявила <a href="https://ria.ru/organization_Obshhestvennaja_palata_Rossijjskojj_Federacii" target="_blank">Общественная палата РФ</a> на <a href="http://ria.ru/organization_YouTube_LLC/" target="_blank" data-auto="true">YouTube</a> за последнее время, по обращению <a href="http://ria.ru/organization_Roskomnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роскомнадзора</a> платформа их не удаляет, сообщил первый зампредседателя комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич."Общественная палата России проводила мониторинг YouTube. Там более 3000 выявлено нами вместе с Роскомнадзором роликов абсолютно экстремистского содержания, которые вообще никакой блокировки не имеют. Там самый широкий диапазон: от террористических видео заканчивая кадрами пыток", - рассказал <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Malkevich/" target="_blank" data-auto="true">Малькевич</a> на круглом столе "Цензуре - нет: где найти управу на Google?"Более того, по обращению Роскомнадзора, как уточнил член ОП РФ, платформа эти ролики не удаляет."Зато удаляет аккаунты российских СМИ... Более 200 аккаунтов российских СМИ, журналистов, общественных деятелей удалены с платформы YouTube безо всякого объяснения", - добавил Малькевич.В июле официальный сайт <a href="http://ria.ru/organization_telekanal_Cargrad/" target="_blank" data-auto="true">телеканала "Царьград"</a> сообщил, что принадлежащий американской Google видеосервис YouTube заблокировал аккаунт сетевого издания "Царьград". Позже в Google пояснили, что блокировка связана с "законом о санкциях и соблюдением правил торговли".YouTube также заблокировал аккаунты информационных агентств Anna News и News Front и удалил аккаунт одного из главных крымских телеканалов "Крым 24". Также Google ограничил на территории РФ распространения на YouTube фильма <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-rogatkin/" target="_blank" data-auto="true">Александра Рогаткина</a> "Беслан".Всего, по данным открытых источников, в последние годы около 200 русскоязычных каналов помещены администраторами видеохостинга в черный список.Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Fadeev/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Фадеев</a> предложил трактовать блокировку YouTube-каналов российских СМИ как воспрепятствование деятельности журналистов, напомнив, что это предусматривает уголовное наказание вплоть до лишения свободы.
https://radiosputnik.ria.ru/20200709/1574117234.html
https://ria.ru/20200902/belorussiya-1576626267.html
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александр малькевич, общественная палата рф, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), медиа - общество

ОП выявила более трех тысяч экстремистских роликов на YouTube

10:43 16.10.2020
 
© Depositphotos / stockassoМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© Depositphotos / stockasso
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Более 3000 экстремистских роликов выявила Общественная палата РФ на YouTube за последнее время, по обращению Роскомнадзора платформа их не удаляет, сообщил первый зампредседателя комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
"Общественная палата России проводила мониторинг YouTube. Там более 3000 выявлено нами вместе с Роскомнадзором роликов абсолютно экстремистского содержания, которые вообще никакой блокировки не имеют. Там самый широкий диапазон: от террористических видео заканчивая кадрами пыток", - рассказал Малькевич на круглом столе "Цензуре - нет: где найти управу на Google?"
Более того, по обращению Роскомнадзора, как уточнил член ОП РФ, платформа эти ролики не удаляет.
"Зато удаляет аккаунты российских СМИ... Более 200 аккаунтов российских СМИ, журналистов, общественных деятелей удалены с платформы YouTube безо всякого объяснения", - добавил Малькевич.
Журналист Аркадий Бабченко во время пресс-конференции в Киеве, Украина. 31 мая 2018 года - РИА Новости, 1920, 09.07.2020
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В России журналиста Аркадия Бабченко объявили экстремистом
В июле официальный сайт телеканала "Царьград" сообщил, что принадлежащий американской Google видеосервис YouTube заблокировал аккаунт сетевого издания "Царьград". Позже в Google пояснили, что блокировка связана с "законом о санкциях и соблюдением правил торговли".
YouTube также заблокировал аккаунты информационных агентств Anna News и News Front и удалил аккаунт одного из главных крымских телеканалов "Крым 24". Также Google ограничил на территории РФ распространения на YouTube фильма Александра Рогаткина "Беслан".
Всего, по данным открытых источников, в последние годы около 200 русскоязычных каналов помещены администраторами видеохостинга в черный список.
Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев предложил трактовать блокировку YouTube-каналов российских СМИ как воспрепятствование деятельности журналистов, напомнив, что это предусматривает уголовное наказание вплоть до лишения свободы.
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Александр МалькевичОбщественная палата РФYouTubeФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Медиа - Общество
 
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