https://ria.ru/20201016/roliki-1580071621.html

ОП выявила более трех тысяч экстремистских роликов на YouTube

Более 3000 экстремистских роликов выявила Общественная палата РФ на YouTube за последнее время, по обращению Роскомнадзора платформа их не удаляет, сообщил... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T10:43

2020-10-16T10:43

2020-10-16T10:43

александр малькевич

общественная палата рф

youtube

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

медиа - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155877/91/1558779133_0:118:3223:1931_1400x0_80_0_0_dde81dde2a94604c7757fc19495c10da.jpg

<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Более 3000 экстремистских роликов выявила <a href="https://ria.ru/organization_Obshhestvennaja_palata_Rossijjskojj_Federacii" target="_blank">Общественная палата РФ</a> на <a href="http://ria.ru/organization_YouTube_LLC/" target="_blank" data-auto="true">YouTube</a> за последнее время, по обращению <a href="http://ria.ru/organization_Roskomnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роскомнадзора</a> платформа их не удаляет, сообщил первый зампредседателя комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич."Общественная палата России проводила мониторинг YouTube. Там более 3000 выявлено нами вместе с Роскомнадзором роликов абсолютно экстремистского содержания, которые вообще никакой блокировки не имеют. Там самый широкий диапазон: от террористических видео заканчивая кадрами пыток", - рассказал <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Malkevich/" target="_blank" data-auto="true">Малькевич</a> на круглом столе "Цензуре - нет: где найти управу на Google?"Более того, по обращению Роскомнадзора, как уточнил член ОП РФ, платформа эти ролики не удаляет."Зато удаляет аккаунты российских СМИ... Более 200 аккаунтов российских СМИ, журналистов, общественных деятелей удалены с платформы YouTube безо всякого объяснения", - добавил Малькевич.В июле официальный сайт <a href="http://ria.ru/organization_telekanal_Cargrad/" target="_blank" data-auto="true">телеканала "Царьград"</a> сообщил, что принадлежащий американской Google видеосервис YouTube заблокировал аккаунт сетевого издания "Царьград". Позже в Google пояснили, что блокировка связана с "законом о санкциях и соблюдением правил торговли".YouTube также заблокировал аккаунты информационных агентств Anna News и News Front и удалил аккаунт одного из главных крымских телеканалов "Крым 24". Также Google ограничил на территории РФ распространения на YouTube фильма <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-rogatkin/" target="_blank" data-auto="true">Александра Рогаткина</a> "Беслан".Всего, по данным открытых источников, в последние годы около 200 русскоязычных каналов помещены администраторами видеохостинга в черный список.Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Fadeev/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Фадеев</a> предложил трактовать блокировку YouTube-каналов российских СМИ как воспрепятствование деятельности журналистов, напомнив, что это предусматривает уголовное наказание вплоть до лишения свободы.

https://radiosputnik.ria.ru/20200709/1574117234.html

https://ria.ru/20200902/belorussiya-1576626267.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр малькевич, общественная палата рф, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), медиа - общество