https://ria.ru/20201016/revyakin-1579965075.html
У Дмитрия Ревякина из группы "Калинов мост" вышел сольный альбом
У Дмитрия Ревякина из группы "Калинов мост" вышел сольный альбом “Kosmotango”. На обложке несколькими штрихами изображен аргентинский танец. РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T04:59
2020-10-16T04:59
2020-10-16T04:59
культура
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<strong>МОСКВА, 16 окт – РИА Новости</strong>. У Дмитрия Ревякина из группы "Калинов мост" вышел сольный альбом “Kosmotango”. На обложке несколькими штрихами изображен аргентинский танец.В инстаграме группы "Калинов мост" в посте, презентующим новую работу музыканта, пластинку <a href="https://www.instagram.com/p/CGWvIUyHhPd/" target="_blank">назвали</a> "праздничной, искряще-фонтанирующей и в чем-то курортно-романтической". "Альбом очень подвижный, динамичный, ритмичный. Это цикл песен о новой любви, отношениях, бурных и нежных чувствах. С первой же композиции слушателя будто подхватывает волна близкого ожидаемого счастья и несет на крыльях почти детского восторга", — говорится в комментарии.На пластинке всего 12 треков, включая ранее выложенную в Сеть "Плаксу". Музыкальный продюсер проекта Александр Бадажков.Предыдущий сольный альбом "Снег-печенег" Дмитрий Ревякин выпустил в 2019 году.
https://ria.ru/20201015/acdc-1579826304.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, новости культуры
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. У Дмитрия Ревякина из группы "Калинов мост" вышел сольный альбом “Kosmotango”. На обложке несколькими штрихами изображен аргентинский танец.
В инстаграме группы "Калинов мост" в посте, презентующим новую работу музыканта, пластинку назвали
"праздничной, искряще-фонтанирующей и в чем-то курортно-романтической".
"Альбом очень подвижный, динамичный, ритмичный. Это цикл песен о новой любви, отношениях, бурных и нежных чувствах. С первой же композиции слушателя будто подхватывает волна близкого ожидаемого счастья и несет на крыльях почти детского восторга", — говорится в комментарии.
На пластинке всего 12 треков, включая ранее выложенную в Сеть "Плаксу". Музыкальный продюсер проекта Александр Бадажков.
Предыдущий сольный альбом "Снег-печенег" Дмитрий Ревякин выпустил в 2019 году.