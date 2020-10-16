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https://ria.ru/20201016/remont-1580075534.html
Заммэра: завершается ремонт 11 московских поликлиник
Капитальный ремонт 11 поликлиник завершается в Москве, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T11:05
2020-10-16T11:05
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Капитальный ремонт 11 поликлиник завершается в Москве, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы <a href="https://ria.ru/person_Petr_Birjukov" target="_blank">Петр Бирюков</a>.Он напомнил, что в настоящее время реализуется масштабная программа по реконструкции городских поликлиник. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 11 поликлиник после капремонта откроются в начале следующего года."Главная задача - создать для жителей комфортные медицинские учреждения, поэтому особое внимание при проведении ремонта уделяется подбору качественных материалов, современному дизайну и интерьеру. В настоящее время работы ведутся в 37 поликлиниках на общей площади почти 123 тысячи квадратных метров, в 11 из них ремонт находится на финальной стадии", - рассказал Бирюков.По его словам, проводится не просто косметический ремонт, а капитальный, ведь необходимо обеспечить как минимум 50 лет надежной эксплуатации зданий. "Полностью обновляем магистральные инженерные сети на территории поликлиник: тепловые, водопроводные, канализационные, выполняем работы по усилению фундаментов зданий и внутренних перекрытий, ремонтируем кровли", - отметил Бирюков.Он сообщил, что в ходе ремонта будет увеличена полезная площадь за счет переоборудования подвальных и цокольных помещений под складские и бытовые объекты.Заммэра подчеркнул, что новое высокотехнологичное оборудование требует дополнительных энергомощностей, поэтому каждая поликлиника получила их увеличение в 1,5-3 раза."Электроснабжение поликлиник проходит по второй категории надежности. Для каждого подключаемого медицинского учреждения обеспечивается питание по нескольким кабельным линиям от двух независимых источников. Применяемая в Москве кольцевая схема построения сети позволяет исключить сбои в электроснабжении медучреждений в случае технологического нарушения", - пояснил он.Глава комплекса городского хозяйства отметил, что работы по ремонту 37 поликлиник ведутся круглосуточно. В них задействованы более 8,3 тысячи человек и 450 единиц строительной техники.
https://ria.ru/20201006/biryukov-1578394191.html
https://ria.ru/20201014/podsvetka-1579753949.html
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петр бирюков, москва

Заммэра: завершается ремонт 11 московских поликлиник

11:05 16.10.2020
 
© РИА Новости / Яков АндреевКапитальный ремонт в областной клинической больнице (ОКБ)
Капитальный ремонт в областной клинической больнице (ОКБ) - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Яков Андреев
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Капитальный ремонт 11 поликлиник завершается в Москве, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.
Он напомнил, что в настоящее время реализуется масштабная программа по реконструкции городских поликлиник. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 11 поликлиник после капремонта откроются в начале следующего года.
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"Главная задача - создать для жителей комфортные медицинские учреждения, поэтому особое внимание при проведении ремонта уделяется подбору качественных материалов, современному дизайну и интерьеру. В настоящее время работы ведутся в 37 поликлиниках на общей площади почти 123 тысячи квадратных метров, в 11 из них ремонт находится на финальной стадии", - рассказал Бирюков.
По его словам, проводится не просто косметический ремонт, а капитальный, ведь необходимо обеспечить как минимум 50 лет надежной эксплуатации зданий. "Полностью обновляем магистральные инженерные сети на территории поликлиник: тепловые, водопроводные, канализационные, выполняем работы по усилению фундаментов зданий и внутренних перекрытий, ремонтируем кровли", - отметил Бирюков.
Он сообщил, что в ходе ремонта будет увеличена полезная площадь за счет переоборудования подвальных и цокольных помещений под складские и бытовые объекты.
"Для установки дополнительного медицинского оборудования практически во всех поликлиниках примерно на 40% были усилены межэтажные перекрытия, а в поликлиниках, построенных 50-60 лет назад, этот показатель составил 90%", - рассказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что новое высокотехнологичное оборудование требует дополнительных энергомощностей, поэтому каждая поликлиника получила их увеличение в 1,5-3 раза.
"Электроснабжение поликлиник проходит по второй категории надежности. Для каждого подключаемого медицинского учреждения обеспечивается питание по нескольким кабельным линиям от двух независимых источников. Применяемая в Москве кольцевая схема построения сети позволяет исключить сбои в электроснабжении медучреждений в случае технологического нарушения", - пояснил он.
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Глава комплекса городского хозяйства отметил, что работы по ремонту 37 поликлиник ведутся круглосуточно. В них задействованы более 8,3 тысячи человек и 450 единиц строительной техники.
 
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМосква
 
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