https://ria.ru/20201016/remont-1580075534.html

Заммэра: завершается ремонт 11 московских поликлиник

Капитальный ремонт 11 поликлиник завершается в Москве, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T11:05

2020-10-16T11:05

2020-10-16T11:05

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петр бирюков

москва

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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Капитальный ремонт 11 поликлиник завершается в Москве, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы <a href="https://ria.ru/person_Petr_Birjukov" target="_blank">Петр Бирюков</a>.Он напомнил, что в настоящее время реализуется масштабная программа по реконструкции городских поликлиник. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 11 поликлиник после капремонта откроются в начале следующего года."Главная задача - создать для жителей комфортные медицинские учреждения, поэтому особое внимание при проведении ремонта уделяется подбору качественных материалов, современному дизайну и интерьеру. В настоящее время работы ведутся в 37 поликлиниках на общей площади почти 123 тысячи квадратных метров, в 11 из них ремонт находится на финальной стадии", - рассказал Бирюков.По его словам, проводится не просто косметический ремонт, а капитальный, ведь необходимо обеспечить как минимум 50 лет надежной эксплуатации зданий. "Полностью обновляем магистральные инженерные сети на территории поликлиник: тепловые, водопроводные, канализационные, выполняем работы по усилению фундаментов зданий и внутренних перекрытий, ремонтируем кровли", - отметил Бирюков.Он сообщил, что в ходе ремонта будет увеличена полезная площадь за счет переоборудования подвальных и цокольных помещений под складские и бытовые объекты.Заммэра подчеркнул, что новое высокотехнологичное оборудование требует дополнительных энергомощностей, поэтому каждая поликлиника получила их увеличение в 1,5-3 раза."Электроснабжение поликлиник проходит по второй категории надежности. Для каждого подключаемого медицинского учреждения обеспечивается питание по нескольким кабельным линиям от двух независимых источников. Применяемая в Москве кольцевая схема построения сети позволяет исключить сбои в электроснабжении медучреждений в случае технологического нарушения", - пояснил он.Глава комплекса городского хозяйства отметил, что работы по ремонту 37 поликлиник ведутся круглосуточно. В них задействованы более 8,3 тысячи человек и 450 единиц строительной техники.

https://ria.ru/20201006/biryukov-1578394191.html

https://ria.ru/20201014/podsvetka-1579753949.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр бирюков, москва