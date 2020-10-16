https://ria.ru/20201016/religiya-1580116976.html

Епархия на Урале оценила открытие храма бывшим схиигуменом Сергием

Екатеринбургская епархия считает кощунством открытие храма на территории Среднеуральского женского монастыря отлученным от церкви бывшим схиигуменом Сергием... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T13:58

2020-10-16T13:58

2020-10-16T13:58

религия и мировоззрение

среднеуральский женский монастырь

новости - религия и мировоззрение

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 окт – РИА Новости.</strong> Екатеринбургская епархия считает кощунством открытие храма на территории <a href="http://ria.ru/organization_sredneuralskiy-zhenskiy-monastyr/" target="_blank" data-auto="true">Среднеуральского женского монастыря</a> отлученным от церкви бывшим схиигуменом Сергием (Николаем Романовым), сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе епархии.Об открытии храма ранее сообщил представитель Сергия Всеволод Могучев."Все, что сегодня делает бывший схимонах Сергий (Романов), не является священнодействием, поскольку ни он, ни его окружение не являются священниками. Заявленное "открытие храма" - очередное безблагодатное и кощунственное действо, так же, как проводимые им "богослужения", "исповеди" и так далее", - подчеркнули в епархии.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, в связи с чем в сентябре мятежный схимонах был отлучен от церкви.По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" – на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.В епархии ранее отмечали, что все таинства, если Сергий их совершит после запрета в служении, будут являться незаконными и недействительными, а единственной законной настоятельницей обители является игумения Варвара (Крыгина), которая покинула обитель из-за несогласия с Сергием. Позже церковный суд отлучил Сергия от церкви.Екатеринбургская епархия заявила, что обратится в правоохранительные органы из-за того, что Сергий не допустил комиссию по инвентаризации на территорию монастыря. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по факту истязания детей на территории монастыря и ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами органов системы профилактики.

https://ria.ru/20201015/eks-skhiigumen-1580037821.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200724/1574849189.html

https://ria.ru/20200904/proverki-1576714435.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

среднеуральский женский монастырь, новости - религия и мировоззрение, следственный комитет россии (ск рф), происшествия